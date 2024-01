Kalendarz żużlowy 2024. Co czeka nas w tym roku?

Mimo że za oknami wciąż zima, to gdzieś na świecie brzmią żużlowe motocykle. W Argentynie i w Australii odbywają się przecież mistrzostwa tych krajów. Zawody na drugim krańcu świata nie wypełniają jednak naszego głodu żużla. Musimy więc poczekać do początku wiosny, gdy w Polsce odbywać będą się pierwsze mecze sparingowe, a także turnieje towarzyskie. Prawdziwe ściganie rozpocznie się jednak w czwartym miesiącu roku.

Już w kwietniu odbędzie się pierwsza tegoroczna runda cyklu Grand Prix, która odbędzie się prawdopodobnie w chorwackim Gorican. W tym roku czeka nas jedenaście zawodów tej rangi, na które czeka każdy żużlowy kibic w Polsce. Kolejne rekordy jest w stanie pobić przecież Bartosz Zmarzlik , który będzie bronił mistrzowskiego tytułu. 28-latek będzie chciał dopisać do swojego dorobku trzeci tytuł z rzędu i piąty w ogóle, ale oczywiście nie będzie mu łatwo, gdyż każdy jego rywal marzy o zdetronizowaniu Zmarzlika.

