Kalle Rovanperä pisze historię WRC! Poznajcie bliżej nowego mistrza świata!

Syn triumfatora rajdu WRC, Kalle Rovanperä dorastał otoczony rajdówkami. Nad rozwojem talentu młodego Fina czuwał jego ojciec Harri, który w 2001 roku był najlepszy w Rajdzie Szwecji. Rovanperä Junior na małe motocykle zaczął wsiadać, gdy miał zaledwie trzy lata. Jako sześciolatek jeździł już na czterech kółkach, a gdy miał osiem lat – szalał rajdówką w okolicach swojego domu. Wszystko oczywiście dzięki pomocy ojca, który przerabiał mu samochody tak, by w ogóle dosięgał do pedałów.

01 Szybka nauka: dzieciństwo Kalle Rovanpery

Mistrz świata F1 Max Verstappen za mentora miał swojego ojca Josa, który wspierał go w przejeżdżaniu kolejnych okrążeń torów. Kalle Rovanperä tymczasem dorastał ucząc się operowania gazem i kontrolowania uślizgów samochodu na szutrze.

Wypracowanie odpowiednich nawyków w rajdówce zajmuje jednak lata – w końcu tu chodzi o jazdę z prędkościami ponad 200 km/h po asfalcie, szutrze, śniegu i lodzie. Rovanpera posiadł te umiejętności niezwykle szybko, stając się właśnie najmłodszym w historii mistrzem świata WRC. Rekord ten odbiera legendarnemu Colinowi McRea, który gdy zgarniał swój pierwszy tytuł w 1995 roku, miał 27 lat. Dwóch najbardziej utytułowanych kierowców w historii Sébastien Loeb i Sébastien Ogier po pierwsze swoje mistrzostwa sięgali dopiero mając kolejno 30 i 29 lat.

02 Urodzony, by jeździć

10 min Kalle Rovanperä: Born to Drive Kalle Rovanperä zaczął jeździć samochodami w wieku 8 lat, a teraz robi to na najtrudniejszych trasach świata.

Kierowcy rajdowi muszą być szybcy, świetnie rozumieć swój samochód, idealnie odczytywać zmieniający się stan nawierzchni, a także doskonale znać trasę, którą muszą pokonać wraz ze swoimi pilotami. Podobnie jak kierowcy F1, także i rajdowcy muszą przekazywać swoim mechanikom precyzyjne informacje co do zachowania samochodu, tak by ustawić go jak najlepiej. Różnica jest taka, że tory F1 co prawda różnią się od siebie, ale wiele cech pozostaje wspólnych. Rajdowiec ściga się w każdą pogodę, od słońca, przez deszcz, grad i śnieg, a także musi idealnie radzić sobie na różnego rodzaju nawierzchni – nie tylko na asfalcie, ale też na żwirowych, piaszczystych, błotnistych a nawet zamarzniętych OS-ach. Mało tego, stan nawierzchni podczas odcinka specjalnego zmienia się z każdym przejeżdżającym samochodem. Dzięki temu, że Rovanperä wcześnie zaczął swoją przygodę z czterema kółkami, radził sobie za kierownicą coraz lepiej w momencie, gdy większość z nas dopiero próbowała jeździć na rowerze bez bocznych kółek.

03 Oto tata Kalle – Harri

Ojciec Kalle - Harri "Rovis" Rovanperä startował w WRC w latach 1993-2006, rywalizując w barwach SEATa, Peugeota, Mitsubishi i we wspieranym przez Red Bulla zespole Škody. Zwycięzca Rajdu Szwecji 2001 uznawany był za specjalistę od jazdy po szutrze.

"Mój tata był także moim pierwszym nauczycielem. Nauczył mnie, że samochód ma kierownicę, pedał gazu i sprzęgło, a potem powiedział mi, jak się tym posługiwać" – przyznawał Kalle. Poza wspieraniem swojego syna, "Rovis" ściągnął do pomocy przyjaciół, jak chociażby swojego byłego pilota Risto Pietiläinena.

Jaki ojciec, taki syn: Kalle i Harri Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

04 Oto mama Kalle – Tiina

Podobnie jak mama Maxa Verstappena – Sophie Kumpen, tak i mama Kalle – Tiina przyznaje, że niektóre z talentów jej syn odziedziczył właśnie po niej. "Trudno nauczyć się koncentracji. Albo się z tym rodzisz, albo nie. Ale Kalle nie pozwala na to, by coś zbyt długo go stresowało i potrafi szybko wykasować z pamięci poprzednie wydarzenia" – przyznała Tiina, która oczywiście niezwykle martwi się też o bezpieczeństwo swojego syna. "Teraz wszystko jest ok, ale podczas rajdów mama bardzo się o mnie martwi. W końcu uprawiam motorsport, wszystko może się zdarzyć" – mówił Kalle.

05 Odkrywanie Kalle Rovanpery

Śliskie fińskie trasy, połączone z ogromną presją podczas jazdy, tworzą świetnych kierowców. Wśród nich można wymienić chociażby mistrzów świata Formuły 1 , jak Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen czy Keke Rosberg. W świecie rajdowców ta lista jest znacznie dłuższa: Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen i inni… a na Rovanperze kończąc.

Dorastając w mieście Puuppola, tuż obok bazy Rajdu Finlandii – Jyväskylä, Rovanperä został zuważony niezwykle wcześnie, bo w 2009 roku. To właśnie wtedy prawdziwym viralem w paddocku WRC stało się video z YouTube, gdzie ośmiolatek szaleje Toyotą Starlet po śnieżnych, leśnych drogach. Tym ośmiolatkiem był oczywiście Kalle.

Zresztą... zobaczcie sami:

Puuppola to prawdziwa wylęgarnią rajdowych talentów. To także domowe miejsce dla Tommiego Mäkinena, który zakontraktował Rovanperę do startów w Toyota Gazoo Racing, czy Timo Jouhkiego – legendarnego menedżera, który kierował karierami Mäkinena, Kankkunena i niejakiego Harriego Rovanpery. Zarządza też karierą Kalle Rovanpery odkąd ten skończył 16 lat.

Jako 17-latek Kalle Rovanperä zadebiutował w WRC2 z teamem M-Sport © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Rovanperä zostaje mistrzem

Mając 12 lat Rovanperä był gotowy do rywalizacji na profesjonalnym poziomie, ale... Problem polega na tym, że aby zostać dopuszczonym do startów w rajdach w Europie, najpierw musisz zdobyć prawo jazdy. Jedynym miejscem, gdzie mógł rywalizować, była Łotwa. To właśnie tam Kalle stawiał swoje pierwsze profesjonalne, rajdowe kroki, ale na dojazdówkach musiał wpuszczać za kierownicę Škody Fabia S2000 pilota – Risto Pietiläinenę.

Jako 15-latek, Rovanperä został już mistrzem Łotwy klasy R2. Rok później, tym razem za kierownicą mocniejszej Škody Fabia R5, został najmłodszym w historii krajowym mistrzem. W sezonie 2017 obronił tytuł mistrza Łotwy, w międzyczasie rywalizując także w mistrzostwach Włoch i wygrywając dwa rajdy w mistrzostwach Finlandii.

Kalle Rovanperä - rajdowe wyniki*

* do Rajdu Nowej Zelandii 2022 włącznie

2022 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 1. miejsce, 237 punktów (6 zwycięstw, 7 podiów) – mistrz świata WRC

2021 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 4. miejsce, 142 punkty (2 zwycięstwa, 4 podia)

2020 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 5. miejsce, 80 punktów (1 podium)

2019 WRC2 Pro: Mistrz świata (5 zwycięstw)

2018 WRC2: Škoda Motorsport II – 3. miejsce (2 zwycięstwa)

2017 WRC2: 15. miejsce (1 zwycięstwo), mistrz Łotwy

2016: mistrz Łotwy

2015: mistrz Łotwy, klasa R2

07 Licencja na rywalizację

2 października 2017 roku, zaledwie dzień po swoich 17. urodzinach, Rovanperä zdał egzamin na prawo jazdy i w końcu mógł rywalizować na światowym poziomie.

2 min Kalle Rovanperä w końcu zdobywa prawo jazdy! Zobacz, jak 17-letni Kalle Rovanperä zdobywa prawo jazdy.

Trzy tygodnie później jeździł już w M-Sport Teamie Malcoma Wilsona w Rajdzie Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął swoją współpracę z pilotem Jonne Halttunenem. Podczas finału sezonu w Australii, Rovanperä został najmłodszym w historii kierowcą, który wygrał rundę klasy WRC2.

W 2018 roku Kalle Rovanperä zaliczył swój pierwszy pełny sezon w WRC2 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 Jak się nie przewrócisz (rozbijesz?), to się nie nauczysz – wygrana w WRC2

W 2018 roku Škoda zaoferowała Rovanperze fabryczny kontrakt na starty w WRC2, z Halttunenem w roli pilota. To nie był jednak dla Kalle łatwy sezon, podczas którego rywalizował z takimi kierowcami, jak Jan Kopecky czy Pontus Tidemand.

Podczas drugiej rundy, rozgrywanej w Argentynie, Rovanperä jechał na prowadzeniu, ale rozbił się podczas ostatniego dnia rywalizacji. Dojeżdżając do ciasnego, lewego zakrętu z prędkością 160 km/h, Kalle wypadł z trasy, rolował i wylądował na dachu zaparkowanego dalej samochodu. "To był poważny wypadek wynikający z mojego błędu. Nie tak chciałem zakończyć ten rajd, który tak dobrze się dla mnie układał" – przyznawał po wszystkim.

Powrót do czołówki nie zajął mu jednak dużo czasu, bo Kalle wkrótce zgarnął dwa zwycięstwa z rzędu, kolejno w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. To zaowocowało trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej.

W 2019 roku Rovanperä stał się najmłodszym w historii zwycięzcą mistrzostwa WRC, gdy zgarnął tytuł w nowopowstałej klasie WRC2 Pro. Po drodze Kalle wręcz zdemolował swoich rywali, zgarniając pięć zwycięstw, w tym ponownie w Wielkiej Brytanii oraz pierwszy raz w domowym Rajdzie Finlandii.

Rovanperä z pilotem Jonne Halttunenem podczas Rajdu Szwecji 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kalle Rovanperä – rekordy

Najmłodszy krajowy mistrz

Pierwszy mistrz świata WRC2 Pro

Najmłodszy kierowca WRC

Najmłodszy zwycięzca OS-u w WRC

Najmłodszy zdobywca podium w WRC

Najmłodszy kierowca prowadzący w klasyfikacji generalnej WRC

Najmłodszy w historii zwycięzca rajdu WRC

Najmłodszy w historii mistrz świata WRC

2 min Kalle Rovanperä’s driving lesson Kalle Rovanperä applies what he's learned from the rally stages to driving in everyday life.

09 Rezygnacja ze szkoły i dołączenie do armii

Problemem z tak szybkim rozpoczęciem kariery jest to, że Rovanperä musiał opóźnić swoją edukację. Ale "szansa taka, jak ta, pojawia się tylko raz w życiu, a do szkoły zawsze mogę wrócić". W Finlandii jednak służba wojskowa jest obowiązkowa, a Rovanperä nie był tutaj wyjątkiem. Kalle otrzymał wezwanie na stawienie się w Helsinkach w październiku 2019 roku, ale w tym samym czasie miał już kontrakt na cały sezon WRC z Toyotą Gazoo. Po zaledwie 10 dniach w wojsku, Rovanperä wrócił do rajdówki, ale... musi odbyć obowiązkową służbę wojskową przed skończeniem 30. roku życia.

Dream team: Kalle i Jonne świętują wygraną z Toyota Gazoo Racing © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Najmłodsi mistrzowie świata w motorsporcie

Najmłodszy mistrz świata F1: Sebastian Vettel, 2010, 23 lata

Najmłodszy mistrz świata MotoGP: Marc Márquez , 2013, 20 lat

Najmłodszy mistrz świata WRC: Kalle Rovanperä, 2022, 22 lata

Najmłodszy zwycięzca wyścigu 24 Hours of Le Mans: Alexander Wurz, 1996, 22 lata

Najmłodszy mistrz World RX: Timmy Hansen , 27 lat

2 min Kalle Rovanperä – najmłodszy mistrz świata WRC Podczas Rajdu Nowej Zelandii 2022, Kalle Rovanperä został najmłodszym w historii mistrzem świata WRC.

10 Rovanperä bije nowe rekordy WRC

W 2020 roku Rovanperä zadebiutował w najwyżej klasie WRC za kierownicą Toyoty, z marszu bijąc kilka rekordów. Najpierw został najmłodszym w historii kierowcą WRC, a już w swoim drugim starcie podczas Rajdu Szwecji – najmłodszym zdobywcą podium w WRC . Miał wtedy zaledwie 19 lat i 139 dni.

Już w pierwszym sezonie przyszło mu zmierzyć się z niesamowicie mocnymi rywalami. Team-partnerami Rovanpery byli przecież mistrz świata Sébastien Ogier i zwycięzca rajdów Elfyn Evans . Ekipę Hyundaia prowadził Ott Tänak, jeździł w niej też Thierry Neuville , a trzecim samochodem dzielili się legendarny Sébastien Loeb i Dani Sordo . Z powodu pandemii sezon był jednak zdecydowanie krótszy, niż zwykle - liczył zaledwie siedem rund.

11 Przygody poza OS-ami

Bycie rajdowcem mistrzostw świata otworzyło też Rovanperze drzwi do niesamowitych przygód z innymi sportowcami ze świata Red Bulla. W poniższym klipie możecie zobaczyć, jak połączył siły ze snowboardzistą Eero Ettalą. Sesja freeride'u na zamarzniętym jeziorze ze złotym medalistą X-Games? Kalle nie musiał długo zastanawiać się nad odpowiedzią!

5 min Eero x Kalle – gdy snowboard spotyka WRC Kalle Rovanperä, przyszły gwiazdor WRC oraz Eero Ettala, prawdopodobnie najbardziej znany snowboardzista w Finlandii, łączą swoje siły w niezwykłym projekcie.

12 Rovanperä próbuje sił w driftingu

Kilka miesięcy temu Rovanperä pojechał na Mondello Park nieopodal Dublina, by w Irlandii wystartować z dziką kartą w serii Drift Masters European Championship! Za kierownicą Toyoty Supra, zmodyfikowanej przez mistrza driftu Daigo Saito, Kalle pokazał się ze świetnej strony, awansując do finałowej szesnastki spośród 42 doświadczonych kierowców!

Finały 2 – Irlandia Oglądaj na żywo drugą rundę finałów z inauguracji sezonu Drift Masters w Irlandii na torze Mondello Park.

13 Pierwsza wygrana w WRC

Podczas gdy Jari-Matti Latvala zastąpił Mäkinena w roli szefa teamu Toyoty, Kalle rozpoczął sezon 2021 od drugiego miejsca w Rajdzie Arktycznym . Choć nieco sfrustrowany, że nie był w stanie pokonać mistrza świata z 2019 roku Otta Tänaka, Rovanperä wyjechał z Laponii jako najmłodszy w historii lider klasyfikacji generalnej WRC.

Kolejnym przełomem był Rajd Estonii , gdzie Tänak raz jeszcze na początku dyktował tempo i zmierzał po wygraną u siebie w domu. Seria przebitych opon sprawiła jednak, że to Rovanperä objął prowadzenie i do samego końca utrzymał za sobą rywali, by ostatecznie zgarnąć pierwsze zwycięstwo w WRC!

Ten triumf sprawił, że Rovanpera stał się najmłodszym w historii zwycięzcą rajdu WRC, dokonując tego mając zaledwie 20 lat i 290 dni. "To był trudny sezon i bardzo się cieszę, że tutaj, w Estonii zdobyłem swoje pierwsze zwycięstwo" – mówił. Niedługo później Kalle wygrał jeszcze Rajd Akropolu w Grecji , kończąc sezon na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej.

3 min Zobacz jak Kalle Rovanperä wygrał Rajd Estonii! Sprawdź koniecznie, jak Kalle Rovanperä zapisał się na kartach historii, wygrywając Rajd Estonii mając zaledwie 20 lat i stając się tym samym najmłodszym triumfatorem, jakiego widziano w WRC.

14 Najlepsze zwycięstwo w WRC

Historyczny, pięćdziesiąty sezon WRC rozpoczął się od szeregu zmian regulaminowych . Dotychczasowe rajdówki zastąpiły nowe, hybrydowe auta Rally1, które mają być tańsze i bardziej łaskawe dla środowiska. Sébastien Loeb sięgnął po swoje kolejne zwycięstwo w Rajdzie Monte Carlo , ale już podczas następnej rundy w Szwecji to Kalle Rovanperä cieszył się z wygranej. Przy okazji powtórzył sukces swojego ojca, który triumfował w Szwecji ponad 20 lat temu.

W niezwykle wymagających warunkach podczas Rajdu Chorwacji , Fin pokazał absolutnie wyjątkowe umiejętności. "Według mnie, to był jego najlepszy występ w karierze" – przyznał szef teamu Jari-Matti Latvala.

6 min Jak wygrywać na 3 różnych nawierzchniach? Prezentuje Kalle Rovanperä! Przed Rajdem Sardynii sprawdzamy, jak Kalle Rovanperä znalazł się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej WRC.

Rovanperä poradził sobie z deszczem i mgłą, pewnie prowadząc po sobotnich OS-ach. W niedzielę jednak opady deszczu na przedostatnim etapie wywróciły wszystko do góry nogami. Zakładając zbyt twarde opony, niespodziewanie Kalle nie miał dobrego tempa i na prowadzenie wysunął się Tänak. Ott przed Power Stage prowadził z przewagą półtorej sekundy, a ostatni OS miał odbyć się na trasie pokrytej błotem. "Wiedzieliśmy, że Ott ma lepsze opony na te warunki. Zacząłem już liczyć, ile punktów stracimy do Hyundaia" – mówił Latvala.

"Wtedy pojawił się pierwszy międzyczas Kalle, a wszyscy byli w szoku. Nikt nie mógł uwierzyć w to, jakim cudem on jedzie tak szybko. To cud. Prędkość była niesamowita. Jak on był w stanie to zrobić na twardych oponach? Nie wiemy jak, ale zrobił to i wygrał etap!"

Podsumowanie niedzieli – Chorwacja Sprawdź, co działo się w sobotę podczas Rajdu Chorwacji na tamtejszych ciasnych, czasami wyboistych, asfaltowych OS-ach.

Ten występ nie tylko potwierdził prędkość i umiejętności, jakie ma Kalle, ale też niezwykłą dojrzałość podczas jazdy oraz radzenie sobie z presją. Fin musiał wejść na absolutnie nowy dla siebie poziom by wywalczyć ten triumf. Po wygraniu w Szwecji i Chorwacji, Rovanperä był także najlepszy w Portugalii, Kenii i Estonii.

Do tegorocznego Rajdu Nowej Zelandii Kalle przystępował jako lider mistrzostw i z trzecią w tym roku szansą na zapewnienie sobie mistrzostwa. Rovanperä, po dwóch słabszych występach w Belgii i Akropolu, wrócił do wyśmienitej formy i... wygrywania. Wygrana w całym rajdzie oraz komplet punktów zgarniętych na Power Stage sprawiły, że wszystko stało się już jasne.

Kalle Rovanperä w wieku 22 lat i 1 dnia został najmłodszym w historii mistrzem świata WRC. Teraz, gdy do końca sezonu 2022 pozostały jeszcze dwie rundy, Fin może już robić to, co lubi najbardziej - po prostu cieszyć się jazdą bez żadnej presji.