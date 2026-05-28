Kalnica Bike Fest nadciąga - Dawid Godziek przed kolejną medalową szansą!

Bike Fest Kalnica
Festiwal rowerowy w Kalnicy to jedna z największych tego typu imprez w Europie. My oczywiście mamy "nasz” Garmin Joy Ride Małopolska Festiwal, który odbywa się dwa tygodnie później w Kluszkowcach. Dziś skupimy się jednak na słowackiej imprezie, bo mamy ku temu dobre powody.
Po raz pierwszy w historii u naszych południowych sąsiadów odbędą się zawody złotej rangi FMB World Tour, które dodatkowo wliczają się do zupełnie nowego cyklu Slopestyle Super League. W praktyce oznacza to, że w Kalnicy pojawi się cała międzynarodowa elita z Dawidem Godźkiem na czele. To będzie rywalizacja na najwyższym poziomie, więc jeśli jeszcze nie macie planów na ten weekend - koniecznie weźcie taką opcję pod rozwagę.
Imprezy w Kalnicy słyną z konkretnego rozmachu i mocno oldschoolowego charakteru. Poziom sportowy i frekwencja rosną z każdym rokiem, ale niesamowity klimat, który organizatorzy stworzyli kilkanaście lat temu, pozostaje w zasadzie bez zmian. W ubiegłych latach na Słowacji odbywały się już zawody, jednak była to rywalizacja srebrnej rangi FMB World Tour. Po zmianach, które wydarzyły się w slopestyle’owym świecie w okresie zimowym, Kalnica doczekała się awansu do pierwszej ligi i już w najbliższy weekend ugości największe gwiazdy slopestyle’u z całego świata.
Wielki szacun dla naszych sąsiadów za ogarnięcie tak skomplikowanej logistyki i luźny wniosek dla nas - by jak najszybciej ściągnąć do Polski jakieś konkretne zawody slopestyle’owe!
Dawid Godziek powalczy o kolejny medal
A propos Polski i Polaków - do Kalnicy zmierza już powoli Dawid Godziek, który jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej slopestyle’owego Pucharu Świata. Nasz zawodnik zajął drugie miejsce na zawodach otwarcia w Christchurch, a następnie wywalczył złoto w Rotorurze. Gołym okiem było widać, że jest w świetnej formie i z całą pewnością będzie chciał to potwierdzić na Słowacji.
Trasa w Kalnicy nie należy do tych „najtrudniejszych”. Zawodnicy będą musieli zaprezentować pełny przegląd swoich umiejętności na czterech hopach, dropie, step-downie, quarterze i kilku mniejszych speed checkach. Kreatywność i precyzja na pewno będą miały duże znaczenie, a najmniejsze błędy na tak krótkiej trasie będą w zasadzie nie do naprawienia.
Livestream z zawodów w Kalnicy możesz oglądać na żywo na kanale Crankworx na platformie YouTube albo bezpośrednio na stronie festiwalu: https://bikefest.biker.sk/live-stream
Festiwal w Kluszkowcach i ściganie z braćmi Godziek
Cudze chwalimy, to swoje też pochwalimy! Dwa tygodnie po festiwalu w Kalnicy ruszamy do Kluszkowiec na Garmin Joy Ride Małopolska Festiwal. To największy festiwal rowerowy w kraju i jeden z większych w Europie. Kilka tysięcy miłośników rowerowej zajawy, ponad 70 namiotów z rowerami i sprzętem, 10 spektakularnych konkurencji i… możliwość ścigania się z braćmi Godziek w zawodach Red Bull Bez Łańcucha.
Tak jest to niepowtarzalna szansa, żeby zobaczyć Szymona i Dawida w akcji, zgarnąć od nich autograf, ale przede wszystkim zmierzyć się z mistrzem świata w slopestyle’u i medalistą zawodów Red Bull Rampage. Oczywiście chłopaki uprawiają nieco inne dyscypliny niż typowy zjazd na rowerze, ale już teraz zapowiadają, że - podobnie jak słynny polski siłacz - "tanio skóry nie sprzedadzą!”.