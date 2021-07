Eric Khayrullin: Kamaz Master to coś więcej, niż sport.

Zespół Kamaz Master wystawił potężną, siedmiozałogową błękitną armadę na Rajd Jedwabnego Szlaku. Wygrał Dmitrij Sotnikow za sterami ciężarówki zupełnie nowej generacji. Inaczej być nie mogło. Dlaczego? Dlaczego Kamaz musi zawsze wygrywać, jakie znaczenie ma dla jego rodaków, jak zostać kierowcą fabrycznym i… czy można kupić sobie Kamaza – opowiedział nam Eric Khayrullin, dyrektor marketingu rosyjskiego giganta.

Jak opisać miejsce zespołu Kamaz Master w rosyjskim motorsporcie? Czy to w ogóle możliwe?

Kamaz Master to nie tylko zespół sportowy. W Rosji to legenda i narodowy symbol. Reprezentujemy wszystkie cechy, które kochają i cenią Rosjanie. Nasze ciężarówki są potężne, mocne, najlepsze i rozpoznawalne na całym świecie. My lubimy takie rzeczy. Kochamy zwycięzców i bohaterów - szczególnie takich, którzy odnoszą sukcesy na najtrudniejszych polach i podejmują szczególnie niebezpieczne wyzwania, a Dakar i Silk Way na pewno do nich należą. Od dekad rajdowe Kamazy dają moim rodakom mnóstwo powodów do dumy.

Eduard Nikolaev w drodze do mety Silk Way © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

W czym przejawia się uwielbienie Rosjan dla kierowców Kamaza?

Nie chodzi tylko o kierowców. Rosjanie wielkim szacunkiem darzą całe załogi, ale także inżynierów, ekipy techniczne i logistyków. Każdy, kto nosi charakterystyczną błękitną koszulkę teamu Kamaz Master, jest bohaterem. Gdziekolwiek się pojawimy, otacza nas tłum rodaków, którzy wiwatują, pozdrawiają nas i życzą powodzenia. Myślę, że jesteśmy dla nich ważni, a to, co robimy, pozwala im poczuć się częścią wielkich wydarzeń. Rajd Jedwabnego Szlaku był tego świetnym przykładem. W Omsku, Nowosybirsku i Gornoałtajsku spotkaliśmy się z fantastycznym przyjęciem. Każdy chciał mieć zdjęcie na tle ciężarówki.

Wasi kibice znają się na tym sporcie, czy chcą mieć po prostu selfie z Kamazem?

Znają się i przyznam, że sam jestem zaskoczony, jak bardzo! Śledzą nasze wyniki na każdym etapie, znają wszystkie załogi i czasem zadają tak szczegółowe pytania, że tylko inżynierowie mogą na nie odpowiedzieć (śmiech). Na biwaki przychodzą całe rodziny. Rodzice tłumaczą wszystko dzieciakom, które są zafascynowane naszymi maszynami. To zainteresowanie, optymizm i mnóstwo życzeń sprawiają, że ruszamy na kolejne odcinki z dodatkowym turbodoładowaniem. Miło wiedzieć, że robimy to dla tak wielu ludzi, którzy trzymają za nas kciuki.

Dmitry Sotnikov © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

To chyba także spora odpowiedzialność…?

W punkt! Wiedząc, że walczymy dla tylu fanów, czujemy ogromną presję, w tym dobrym znaczeniu. Paradoksalnie, to też nam pomaga. Każdy w zespole doskonale wie, o co toczy się gra, dlatego wszyscy pracujemy na dwieście procent, jesteśmy dokładni, precyzyjni i zgrani. Tylko taki model działania może przynieść sukces w tak skomplikowanych wyzwaniach. Kamaz musi wygrywać, Kamaz musi być najszybszy, Kamaz musi być najlepszy. Wiemy to i akceptujemy ten stan, bo sami dążyliśmy do takiej pozycji przez długie lata. W każdym sezonie i w każdym rajdzie mamy ten sam cel – zwycięstwo.

Jak to się robi?

Zespół działa bardzo precyzyjnie i planuje strategię na lata. Nie chcemy być najlepsi tu i teraz, dla nas liczy się długofalowa dominacja. A do tego niezbędna jest przemyślana wymiana pokoleń, bo wiemy, że nikt nie będzie ścigał się wiecznie w tak trudnych rajdach. Przez lata dzielił i rządził Władimir Czagin. Odszedł dopiero wtedy, gdy byliśmy pewni, że mamy godnych następców. Po nim Dakar wygrywali Eduard Nikołajew, Andriej Karaginow i Ajrat Mardiejew. Ale my już myślimy o kolejnych kierowcach, którzy w przyszłości będą musieli przejąć od nich stery. Ciągłość jest tu szalenie ważna.

Dlatego w Rajdzie Jedwabnego Szlaku wystawiliście aż siedem załóg?

Dokładnie. Nasi czołowi kierowcy mieli za zadanie wygrać rajd, a młodsze załogi miały się przy nich uczyć. Myślę, że ten plan wypalił fenomenalnie. Nowi zawodnicy mieli okazję zobaczyć, jak taka wielka impreza wygląda od środka, stale przebywali wśród bardziej doświadczonych kolegów, chłonęli ich wiedzę i podpatrywali, jak wielcy mistrzowie zachowują się na biwakach, na co zwracają uwagę, jak gospodarują siłami itd. Taka lekcja musi zaprocentować w przyszłości. Dla tych najmłodszych kierowców sam fakt, że do naszej sekcji na biwaku zagląda Władimir Czagin - pyta, jak poszło i udziela wskazówek – to wielkie przeżycie. Taki jest właśnie model naszego działania. Poza tym, Silk Way to rajd, który odbywa się na naszej ojczystej ziemi. Chcieliśmy to zaznaczyć, pokazać się w pełnej krasie, odbić w tej imprezie swój stempel. Dlatego wystawiliśmy tak potężną armadę. Mamy świadomość, że siedem pojazdów to za dużo. Normalnie wystawiamy cztery ciężarówki – wtedy nasz zespół mechaników może spokojnie je obsłużyć. Chcieliśmy jednak zebrać maksymalną ilość danych porównawczych, no i, jak wspomniałem, pokazać, że dla nas to wyjątkowa impreza.

Wygrał Dmitrij Sotnikow w Kamazie nowej generacji…

Tak. To nasze najnowsze dzieło, przygotowane już z myślą o sezonie 2022 i w specyfikacji na kolejny Dakar. Kamaz 435091 ma 6,9 metra długości i waży 1200 kilogramów. Sześciocylindrowy silnik o pojemności 12,9 litra generuje moc 1050 koni mechanicznych. Na trasie łatwo go wyłowić spośród innych naszych ciężarówek, bo ten model ma zupełnie nową, większą kabinę. Dmitrij spisał się doskonale. Wygrał, ale przede wszystkim dostarczył wielu bezcennych informacji naszym inżynierom. Kiedy tylko ciężarówka wróci do fabryki w Nabiereżnyje Czełnym, armia ludzi od razu zabierze się do pracy, by wprowadzić niezbędne poprawki. Pracujemy tam w systemie dwunastogodzinnych zmian, od ósmej rano do dwudziestej.

Opowiedziałeś o tym, że gdziekolwiek się pojawicie, nawet w dalekiej, syberyjskiej części Rosji, otaczają was tłumy rodaków. Co jeśli któryś z tych chłopców, przyprowadzony przez tatę i zafascynowany wielką ciężarówką, zamarzy o tym, by zostać w przyszłości kierowcą zespołu Kamaz Master? Ma szansę spełnić swoje marzenie?

Otwarcie zaznaczam, że to niełatwe. Ale nie niemożliwe. W naszym modelu działania wielką rolę odgrywa edukacja i socjalizacja najmłodszych pokoleń. Mamy szereg interesujących programów – sportowych, edukacyjnych, kulturalnych itp. Najważniejszy jest oczywiście ten sportowy. W Nabiereżnyje Czełnym ponad setka dzieciaków należy do naszego zespołu kartingowego. Uczą się techniki jazdy, obsługi technicznej, właściwej komunikacji. Uważnie się im przyglądamy i jak najwcześniej staramy się wyłuskać talenty. To jasne, że zaszczytu poprowadzenia Kamaza w Dakarze dostąpią nieliczni z nich, ci najlepsi. Ale wielu ma szansę dołączyć do naszej ekipy w innej roli – mogą zostać mechanikami, inżynierami, albo dostać pracę w fabryce, logistyce, marketingu. Jeśli ktoś jest naprawdę zdeterminowany, chce pracować i potrafi to robić w zespole – ma szansę. Ale taki właśnie jest motorsport. Trzeba pokonać wiele trudności, by wejść na szczyt. A na nim jest miejsce tylko dla tych najbardziej zawziętych.

Potem jest już łatwiej?

Jest dużo trudniej. Zakwalifikowanie do programu to kluczowy, ale bardzo wstępny etap. Później dziecko, a potem młody człowiek, musi przejść jeszcze wiele szczebli. A potężne wyzwania zaczynają się wtedy, kiedy już może się wydawać, że największe sito ma się za sobą. Wchodząc do kabiny Kamaza w roli zawodnika, zaczynasz zupełnie nowy rozdział życia. Dochodzą wspomniane oczekiwania, presja i odpowiedzialność. Pilot Kamaza nie może zawieźć. Nigdy. Musi się całkowicie poświęcić i chcieć dać z siebie wszystko dla dobra zespołu. Tylko takie jednostki mają szansę. Wiemy, że to niełatwa droga. Z drugiej strony mamy pewność, że każdy, kto ją pokona, na pewno na to zasłużył.

Nic nie zatrzyma KAMAZa © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Jakie miejsce w Nabiereżnyje Czełnym zajmuje wasz fabryka?

To miasto równie dobrze mogłoby nazywać się „Kamaz” (śmiech). Wszystko podporządkowane jest w nim pod fabrykę i nasze instytucje. Miasto żyje motorsportem. Mnóstwo ludzi, w takiej, czy innej formie, pracuje w miejscach związanych z naszymi przedsięwzięciami. W fabryce, centrach inżynieryjnych, logistyce, marketingu itd. Inni zajmują się wspomnianymi programami dla młodzieży, jeszcze inni realizują szereg inicjatyw łączących sport z kulturą i życiem codziennym. Mieszkańcy są jedną, wielką rodziną, która pracuje na sukces Kamaza. To fenomenalne. Czasem żartujemy, że Nabiereżnyje Czełny jest oddzielną planetą, która zamiast słońca, kręci się wokół Kamaza. Rozwój tego miejsca i zapewnienie kolejnym pokoleniom jak najlepszej przyszłości są naszym społecznym obowiązkiem.

Można sobie kupić Kamaza?

Jasne, ale nie takiego, który wygra Dakar, choć… kto wie, można próbować (śmiech). Każdy udział w wielkim rajdzie jest formą promocji maszyn, które pracują na całym świecie. W Rajdzie Jedwabnego Szlaku startowała nasza ciężarówka wyposażona w zupełnie innowacyjny system, napędzana mieszanką benzyny i ropy. Poradziła sobie świetnie, co może mieć duże znaczenie dla tych, którzy muszą skompletować flotę niezawodnych pojazdów, wytrzymałych w najcięższych warunkach – takich, które nigdy nie zawiodą. Silk Way jest doskonałym oknem wystawowym na rynki azjatyckie. Pamiętajmy, że Kamaz to po prostu firma produkująca ciężarówki. Udział w motorsporcie i sukcesy w największych rajdach są najważniejszym, ale jednak jednym z wielu kół zamachowych całej fabryki.