Po co holować się na wake'u za motorówką, skoro można za KAMAZem?

Rosyjski wakeboarder Nikita Martyanov i kierowca teamu KAMAZ-master Anton Shibalov po raz kolejny wyszli poza ramy, jakie wyznaczają ich dyscypliny. Kiedy Martyanov pierwszy zobaczył zdjęcie prawdziwego potwora, jakim jest wygrywający Rajd Dakar KAMAZ , przemierzającego wąską groblę po środku sztucznego zbiornika wodnego, od razu wpadł na pomysł, jak wynieść swój wakeboarding na jeszcze wyższy poziom.

Wakeboarding za Kamazem

Zazwyczaj wakeboarderzy są holowani za motorówką lub na specjalnych wyciągach. Ale to nic spektakularnego. Nie to co bycie ciągniętym przez jeden z najpotężniejszych pojazdów na świecie, z niemałą prędkością około 80 km/h, wykonując triki około 10 metrów nad ziemią.

Jednak zanim to nastąpiło, Martyanov i Shibalov musieli znaleźć do tego odpowiednią lokalizację. Okazało się, że można to zrobić w (uwaga, trudna nazwa) Nabierieżnyje Czełny - miejscu narodzin błękitnego kolosa, w pobliżu ośrodka testowego teamu KAMAZ-master. Wszystko złożyło się w jedną całość, ale to była najłatwiejsza część.

Trening

Największym problemem okazał się moment obrotowy, a w zasadzie jego nadmiar. Team starał się, aby ciężarówka zachowywała się jak obiekt pływający. Jednak KAMAZ został zbudowany do poskramiania bezdroży. Jego moc jest ogromna, daleko odbiegająca od tego co może wygenerować zwykła motorówka. Z początku ekipa myślała, że Martyanov po prostu zaplanuje trasę tak, jakby był ciągnięty przez łódź. Finalnie okazało się to trudniejsze niż wszyscy sądzili.

"Przeprowadziliśmy pierwsze testy, zainstalowaliśmy rampę i zabezpieczyliśmy miejsce, w którym miałem lądować. Ale kiedy kręciliśmy drugie ujęcie, poleciałem tak daleko, że wylądowałem o metr od kamieni otaczających jezioro" - powiedział Martyanov.

Nie potrafiłem przewidzieć, jak to będzie wyglądać, pomimo 23 lat doświadczenia w wakeboardingu Nikita Martyanov Wakeboarding Boat

Team musiał w ekspresowym tempie zmienić taktykę, dopasować sposób przyspieszania ciężarówki i prędkość z jaką miała się poruszać. Sprawdzono też pozycję rampy i dla bezpieczeństwa uprzątnięto kamienie ze strefy lądowania.

Zsynchronizowanie ciężarówki i wakeboardera wymagało wielu prób © Denis Klero

Oczywiście było to również wyzwanie dla kierowcy KAMAZa Antona Shibalova – jego rola była tu zupełnie inna od tej, do której jest przyzwyczajony.

"Wakeboarding to dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie. KAMAZ to potężny pojazd i musieliśmy być ostrożni. Pierwsze o czym myślałem, to żeby delikatnie ruszyć, ponieważ zbyt duże przyspieszenie generowało zbyt duże przeciążenia na ręce i nogi Nikity. Start taki jak podczas rajdu dosłownie powyrywałby mu wszystkie kończyny i właśnie dlatego musiałem przyspieszać do właściwej prędkości bardzo delikatnie" - powiedział Shibalov.

"Na szczęście nasz pojazd potrafi również to. Co było najtrudniejsze? Z kabiny niewiele widziałem. Tylko coś podczas startu, no i Nikitę w lusterkach, kiedy wysoko skakał i robił triki, ale nic więcej. To przerażające, naprawdę. Musiałem zapewnić mu odpowiednie przyspieszenie i prędkość, aby mógł przelecieć nad drogą zupełnie na ślepo. Gdybym jechał zbyt wolno, poniżej prędkości, którą ustaliliśmy, wleciałby prosto na kamienie i byłaby to moja wina".

Gdybym jechał zbyt wolno, poniżej prędkości, którą ustaliliśmy, wleciałby prosto na kamienie i byłaby to moja wina Anton Shibalov

Aby wakeboarder i ciężarówka mogli zaliczyć przejazd w pełnej harmonii, trzeba było przeprowadzić wiele prób. W grę wchodziło wiele czynników: przyspieszenie, kąt z jakim Nikita skakał oraz prędkość nad groblą. Nie bez wpływu pozostawały też kierunek i prędkość wiatru.

Switch Backside 180 Wallride na metalowych beczkach © Denis Klero 01 / 04

W większości dyscyplin, w których wykonuje się triki, ląduje się na pochyłości zmniejszając obciążenie, które wtedy występuje. Ale wakeboardzerzy lądują zawsze na poziomie wody, a prędkość jaką zapewniała ciężarówka sprawiała, że po skoku, lądowania Martyanova zawsze były twarde.

"Podczas lądowania, całą siłę musiałem amortyzować ciałem" - tłumaczył Martyanov. "Zazwyczaj deska dotyka wody, a dopiero potem zaczynają pracować kolana, aż w końcu spokojnie odjeżdżasz. Tutaj lądowania były niezwykle ciężkie. Nie sądzę, aby mój kręgarz to zaaprobował".

Nie sądzę, aby mój kręgarz to zaaprobował... Nikita Martyanov Wakeboarding Boat W kwestii trików najwyższych lotów, zawsze można polegać na Martyanovie. Wykonywał je skacząc na odległość 25 metrów, wzbijając się na 10 metrów w górę, z prędkością 80 km/h i lądując na płaskiej powierzchni wody. W wakeboardingu nie dokonano do tej pory niczego podobnego. Okazało się również, że wbrew pozorom, nawet zrywający asfalt KAMAZ może ruszać tak gładko, jak wakeboardingowa motorówka. "Doświadczenie było niesamowite. Nikt nie spodziewał się takiego szarpnięcia" - mówił Martyanov. "Już samo uczucie bycia ciągniętym przez KAMAZa to sporo do zniesienia. Jesteś połączony z tą machiną, a potem musisz pójść na wszystko skacząc, tak jak ja. Nie sądzę, aby ktokolwiek wcześniej choćby zbliżył się do tego na wakeboardzie!"

Całe wyposażenie Nikity podczas holowania za KAMAZem © Denis Klero

