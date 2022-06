Jak godzić studia ze sportem? „Jak najszybciej!”

Jeśli ktoś chce zacząć, to oczywiście

Tam opowiadam o podstawach i tym, jak zacząć – w jaki sposób można nauczyć się podstawowych trików. Ja uczyłem się tak, że najpierw myślałem, jak zrobić jakiś trik. Analizowałem ruch i to, co powinienem zrobić, jak ustawić ciało i jak pracować hamulcem, żeby to się udało. Myślałem też o tym, jak wyskoczyć, czy uciec z roweru, gdyby coś się nie powiodło, a dopiero potem próbowałem. Myślę, że takie podejście do robienia trików uchroniło mnie od kontuzji, bo szczęśliwie jeszcze nie udało mi się nic złamać. Nigdy nie robiłem nic „na pałę”. Zawsze analizowałem co i jak zrobić i w ten sam sposób polecam zaczynać innym – nie próbować od razu tego, co zobaczyło się na filmiku, tylko najpierw spróbować przemyśleć temat i to, jak to wszystko działa. Dzięki temu szybciej uda się to wykonać.