Nowy rekordzista GSB: Nawet przy biegach 100 i 170 km, ten jest kosmiczny

Miałem plan na 85 godzin. Wiedziałem, że sporo osób, które pokonywało GSB miało problemy w drugiej części. Ja akurat miałem dużo problemów gdzieś w środku. Między Krynicą a Komańczą straciłem bardzo dużo czasu, który ciężko było mi nadrobić – tym bardziej, że warunki były bardzo trudne. Nawet gdy miałem siły, teren mi to uniemożliwiał. Czy przygotowania trwały długo? Dziubałem ten projekt w Excelu w wolnych chwilach, kiedy jeszcze trwał mój sezon startowy. Wizję tego biegu tworzyłem sobie jakby przy okazji. Nie mniej GSB było dla mnie wisienką na torcie po całym sezonie. Z tego powodu wystartowałem w październiku. 500 km to bardzo dużo i nie wiedziałem jak organizm zareaguje na taki dystans i czas wysiłku. Co do przygotowań fizycznych, trochę je zaniedbałem. Myślałem, że z całego sezonu zawodów ultra-szybkiego biegania po górach zostanie mi trochę pary, więc szybciej poszedłem na roztrenowanie i bardzo mocno cierpiałem z tego względu. Jeśli chodzi o logistykę, bardzo dużo zawdzięczam supportowi, który w dużej mierze ogarniał się sam - decydując co trzeba zrobić, a gdzie można odpuścić. Wielkie podziękowania dla Piotra, Sergiusza, Przemka, Marty i całej reszty ekipy, która sama się zorganizowała w trakcie wyzwania i pomogła mi. Podsumowując, choć ja sam się nie do końca przygotowałem, wspólnymi siłami wyszło bardzo profesjonalnie.

Miałem plan na 85 godzin. Wiedziałem, że sporo osób, które pokonywało GSB miało problemy w drugiej części. Ja akurat miałem dużo problemów gdzieś w środku. Między Krynicą a Komańczą straciłem bardzo dużo czasu, który ciężko było mi nadrobić – tym bardziej, że warunki były bardzo trudne. Nawet gdy miałem siły, teren mi to uniemożliwiał. Czy przygotowania trwały długo? Dziubałem ten projekt w Excelu w wolnych chwilach, kiedy jeszcze trwał mój sezon startowy. Wizję tego biegu tworzyłem sobie jakby przy okazji. Nie mniej GSB było dla mnie wisienką na torcie po całym sezonie. Z tego powodu wystartowałem w październiku. 500 km to bardzo dużo i nie wiedziałem jak organizm zareaguje na taki dystans i czas wysiłku. Co do przygotowań fizycznych, trochę je zaniedbałem. Myślałem, że z całego sezonu zawodów ultra-szybkiego biegania po górach zostanie mi trochę pary, więc szybciej poszedłem na roztrenowanie i bardzo mocno cierpiałem z tego względu. Jeśli chodzi o logistykę, bardzo dużo zawdzięczam supportowi, który w dużej mierze ogarniał się sam - decydując co trzeba zrobić, a gdzie można odpuścić. Wielkie podziękowania dla Piotra, Sergiusza, Przemka, Marty i całej reszty ekipy, która sama się zorganizowała w trakcie wyzwania i pomogła mi. Podsumowując, choć ja sam się nie do końca przygotowałem, wspólnymi siłami wyszło bardzo profesjonalnie.

Miałem plan na 85 godzin. Wiedziałem, że sporo osób, które pokonywało GSB miało problemy w drugiej części. Ja akurat miałem dużo problemów gdzieś w środku. Między Krynicą a Komańczą straciłem bardzo dużo czasu, który ciężko było mi nadrobić – tym bardziej, że warunki były bardzo trudne. Nawet gdy miałem siły, teren mi to uniemożliwiał. Czy przygotowania trwały długo? Dziubałem ten projekt w Excelu w wolnych chwilach, kiedy jeszcze trwał mój sezon startowy. Wizję tego biegu tworzyłem sobie jakby przy okazji. Nie mniej GSB było dla mnie wisienką na torcie po całym sezonie. Z tego powodu wystartowałem w październiku. 500 km to bardzo dużo i nie wiedziałem jak organizm zareaguje na taki dystans i czas wysiłku. Co do przygotowań fizycznych, trochę je zaniedbałem. Myślałem, że z całego sezonu zawodów ultra-szybkiego biegania po górach zostanie mi trochę pary, więc szybciej poszedłem na roztrenowanie i bardzo mocno cierpiałem z tego względu. Jeśli chodzi o logistykę, bardzo dużo zawdzięczam supportowi, który w dużej mierze ogarniał się sam - decydując co trzeba zrobić, a gdzie można odpuścić. Wielkie podziękowania dla Piotra, Sergiusza, Przemka, Marty i całej reszty ekipy, która sama się zorganizowała w trakcie wyzwania i pomogła mi. Podsumowując, choć ja sam się nie do końca przygotowałem, wspólnymi siłami wyszło bardzo profesjonalnie.

, czy wchodząc na różne szczyty. Sama idea FKT (dop. Fastest Known Time) inspiruje do takich wyzwań, a w Polsce najbardziej popularnym FKT jest właśnie ten na Głównym Szlaku Beskidzkim i to od lat. Maciek Więcek, Rafał Bielawa, Jarek Gonczarenko, Roman Ficek – jeśli oni robią takie challenge, to samo w sobie jest bardzo inspirujące i niesie element rywalizacji. Jeśli coś jest powtarzalne i można się z kimś porównać, to pojawia się rywalizacja. Próbowałem tego szlaku parę lat temu z Piotrkiem Bętkowskim – dla funu, bez supportu, chcieliśmy przebiec z Bieszczad do Ustronia. Nie udało nam się to wtedy, ale też nie mieliśmy bardzo ambitnych planów. W zeszłym roku w Bieszczadach siedzieliśmy z Piotrem Winterem przy piwku i stwierdziliśmy, że można by było spróbować. Właśnie wtedy ten szlak robił Roman Ficek i tknęło mnie, żeby zaatakować ten rekord. Twierdzę, że dużo czasu można jeszcze urwać. Nie mniej po wszystkim, jednocześnie uważam, że jest to tak trudny szlak, że samo jego ukończenie – dobicie od kropki do kropki – już jest wyczynem.

Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Ciężko na zawodach spotkać sytuację, w której tyle osób zjawiło się, urwało się z pracy, czy z randki – bo taką historię też poznałem – żeby pokibicować mi, przebiec parę kilometrów, czy pomóc na szlaku. Choć ogłosiłem ten projekt, do końca dalej nie wiedziałem jak się do niego przygotować, a także co i jak zorganizować. Na dwa tygodnie przed tak naprawdę byliśmy w tym projekcie we dwóch – ja i Piotr Winter, który miał mnie supportować jeżdżąc za mną samochodem. W końcu gdzieś po drodze parę osób zgarnąłem i zebrała się 4-5-osobowa ekipa na całość, a na poszczególne etapy dołączały kolejne osoby. Dzięki temu, że ktoś cały czas pisał w social mediach, na trasie pojawiali się nowi ludzie. Od początku do końca miałem towarzystwo, co było dla mnie dużym szokiem. Jestem bardzo wdzięczny, że tak dużo osób poświęciło swój czas, żeby przebiec ze mną kilka kilometrów, ponosić mi bidony, podać żele, pogadać i poopowiadać o swoim życiu. To ostatnie było dla mnie dość ważne, ponieważ nie chciałem się zamykać w sobie - nie mogłem sobie pozwolić, żeby przysnąć w nocy. Potrzebowałem bodźców w postaci rozmowy. Policzyłem, że uzbierało się około 50 osób, o ile nie było ich więcej. Tak naprawdę nie wiem ile jeszcze osób truchtało mi za plecami i krzyczało dopingujące teksty. Choć nie było to zorganizowane, wyszło bardzo fajnie.

Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Ciężko na zawodach spotkać sytuację, w której tyle osób zjawiło się, urwało się z pracy, czy z randki – bo taką historię też poznałem – żeby pokibicować mi, przebiec parę kilometrów, czy pomóc na szlaku. Choć ogłosiłem ten projekt, do końca dalej nie wiedziałem jak się do niego przygotować, a także co i jak zorganizować. Na dwa tygodnie przed tak naprawdę byliśmy w tym projekcie we dwóch – ja i Piotr Winter, który miał mnie supportować jeżdżąc za mną samochodem. W końcu gdzieś po drodze parę osób zgarnąłem i zebrała się 4-5-osobowa ekipa na całość, a na poszczególne etapy dołączały kolejne osoby. Dzięki temu, że ktoś cały czas pisał w social mediach, na trasie pojawiali się nowi ludzie. Od początku do końca miałem towarzystwo, co było dla mnie dużym szokiem. Jestem bardzo wdzięczny, że tak dużo osób poświęciło swój czas, żeby przebiec ze mną kilka kilometrów, ponosić mi bidony, podać żele, pogadać i poopowiadać o swoim życiu. To ostatnie było dla mnie dość ważne, ponieważ nie chciałem się zamykać w sobie - nie mogłem sobie pozwolić, żeby przysnąć w nocy. Potrzebowałem bodźców w postaci rozmowy. Policzyłem, że uzbierało się około 50 osób, o ile nie było ich więcej. Tak naprawdę nie wiem ile jeszcze osób truchtało mi za plecami i krzyczało dopingujące teksty. Choć nie było to zorganizowane, wyszło bardzo fajnie.

Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Ciężko na zawodach spotkać sytuację, w której tyle osób zjawiło się, urwało się z pracy, czy z randki – bo taką historię też poznałem – żeby pokibicować mi, przebiec parę kilometrów, czy pomóc na szlaku. Choć ogłosiłem ten projekt, do końca dalej nie wiedziałem jak się do niego przygotować, a także co i jak zorganizować. Na dwa tygodnie przed tak naprawdę byliśmy w tym projekcie we dwóch – ja i Piotr Winter, który miał mnie supportować jeżdżąc za mną samochodem. W końcu gdzieś po drodze parę osób zgarnąłem i zebrała się 4-5-osobowa ekipa na całość, a na poszczególne etapy dołączały kolejne osoby. Dzięki temu, że ktoś cały czas pisał w social mediach, na trasie pojawiali się nowi ludzie. Od początku do końca miałem towarzystwo, co było dla mnie dużym szokiem. Jestem bardzo wdzięczny, że tak dużo osób poświęciło swój czas, żeby przebiec ze mną kilka kilometrów, ponosić mi bidony, podać żele, pogadać i poopowiadać o swoim życiu. To ostatnie było dla mnie dość ważne, ponieważ nie chciałem się zamykać w sobie - nie mogłem sobie pozwolić, żeby przysnąć w nocy. Potrzebowałem bodźców w postaci rozmowy. Policzyłem, że uzbierało się około 50 osób, o ile nie było ich więcej. Tak naprawdę nie wiem ile jeszcze osób truchtało mi za plecami i krzyczało dopingujące teksty. Choć nie było to zorganizowane, wyszło bardzo fajnie.