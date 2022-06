Kamil Piątkowski podsumowuje sezon: "Nie zapomnę tego rollercoastera"

Kamil Piątkowski, jeden z najbardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia w Polsce, dokładnie rok temu przeszedł z Rakowa Częstochowa do FC Red Bull Salzburg . Dla Kamila to był sezon pełen wrażeń - od wielkiej piłki w Lidze Mistrzów, przez bardzo poważną kontuzję i długą przerwę w grze, aż po powrót do kadry Salzburga i świętowanie z drużyną kolejnych trofeów. Sprawdźcie, co o tym pierwszym roku poza Polską mówi nam Kamil.

To twój pierwszy sezon za granicą. Spełniłeś w tym czasie wszystkie oczekiwania względem siebie?

Kamil Piątkowski: Na pewno trudno było się zaaklimatyzować i przestawić na życie poza Polską. Nie mniej jednak, myślę, że jak na pierwszy rok ,było dobrze. Wystąpiłem w wielu meczach, zadebiutowałem w Lidze Mistrzów, zagrałem z Bayernem Monachium. W ciągu jednego sezonu spełniłem wiele marzeń, więc muszę uznać to jako wielki wyczyn. Teraz nie mogę się zatrzymać, muszę iść dalej i sięgać po kolejne cele. Jestem przekonany, że kolejny sezon będzie lepszy. Zawarłem wiele nowych znajomości, nauczyłem się języka, a także przystosowałem się fizycznie i mentalnie do panujących w Austrii warunków.

Co było w tym czasie najtrudniejsze?

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że aklimatyzacja, ale nie. Najtrudniejsze były kontuzje. Pierwszy raz doznałem poważnego urazu (złamanie kostki - przyp. red.). Później nastąpił kolejny. Dużo czasu musiałem poświęcić na regenerację i rehabilitację. Łącznie ponad trzy miesiące spędziłem na treningach poza boiskiem. To było najgorsze, co mogło mnie spotkać. Jestem profesjonalistą, do każdego meczu i treningu przygotowuję się na 100 proc., ale jednak ciało w pewnym momencie się zbuntowało. Traktuję to jako lekcję, która pokazała mi, że warto w pewnym momencie lekko zahamować. Niestety kontuzje w piłce nożnej to część naszej pracy.

Kamil Piątkowski z trofeum za mistrzostwo Austrii © FC Red Bull Salzburg / Getty Images

Czego nauczyła cię ta sytuacja z kontuzjami i rehabilitacją?

Uświadomiła mi, że tym bardziej warto dawać z siebie wszystko i pracować, mimo że pojawiają się przeciwności losu. Pierwotnie przy złamaniu kostki do treningów miałem wrócić po trzech miesiącach, a dzięki pracy nad urazem wróciłem do sprawności po półtora miesiąca i byłem gotowy do gry. Od razu z marszu wszedłem na mecz i zagrałem pełne 90 minut. Nauczyłem się też piłkarskiej pokory. Teraz wiem, że nawet w najlepszym momencie kariery można mieć pod górkę. Ja właśnie tak miałem, więc musiałem szybko zmienić myślenie i wziąć się w garść. Stałem się dojrzalszym zawodnikiem. Poradziłem sobie w sytuacji, której wcześniej nigdy nie doświadczyłem.

Jak byś opisał ten sezon jednym zdaniem?

To był rollercoaster. Cały czas pod wieloma względami przeżywałem sinusoidę. Były piękne fragmenty, które będę wspominał do końca życia, później kontuzja, a następnie szybki powrót i gra w Lidze Mistrzów. Kiedy wszystko wychodziło na prostą doznałem kolejnego urazu. Z góry na dół i tak w kółko. Do tego wszystkiego trzeba doliczyć przeprowadzkę, oswojenie się z nową kulturą i językiem w nowym kraju. Wiem, że to mam za sobą. Obecnie moim zadaniem jest pracować nad tym, aby kariera szła wyłącznie w dobrą stronę.

Pamiętam, że przed wyjazdem do Salzburga, język był dużą barierą. Jak jest teraz?

Cały czas mam lekcje języka niemieckiego. Jeśli chodzi o angielski, to muszę przyznać, że jest już na niezłym poziomie. Nie mam problemu z rozmową z kolegami w szatni i ze sztabem. To też dla mnie duże osiągnięcie, że w tak krótkim okresie zacząłem sprawnie się komunikować bez brania dodatkowych lekcji. Wszystkiego nauczyła mnie szatnia. Wcześniej przy zwykłym wyjściu na obiad do restauracji towarzyszył mi z tyłu głowy stres, że nie potrafię się wypowiedzieć. Bardzo mnie to męczyło. Z czasem odważyłem się coraz więcej i wspomniane uczucie stresu mi odeszło.

Kamil Piątkowski w meczu Red Bulla Salzburg © FC Red Bul Salzburg / Getty Images

Czyli można powiedzieć, że przez rok za granicą nauczyłeś się więcej angielskiego niż przez wszystkie lata w szkole?

Jak mam być szczery, to tak (śmiech). Moim zdaniem w szkole trudno się nauczyć praktycznego angielskiego. Tam uczą nas dużo poprawności. W Austrii zobaczyłem, że nie ważne jest, jak mówisz, ale ważne jest, żebyś po prostu próbował wypowiadać się na swój sposób. Niemal każdy cię zrozumie, a z chwilą automatycznie przyswoisz nowe słowa, obejdziesz się z gramatyką i zaczniesz łapać prawidłowy akcent. Podstawa, to przede wszystkim się nie bać i praktykować.

Rozmawialiśmy o trudnych momentach, ale porozmawiajmy też o tych lepszych. Który z nich wspominasz najlepiej?

Pięknych chwil było naprawdę wiele: zdobycie Pucharu Austrii, zwycięstwo w lidze, debiut w grupie Ligi Mistrzów oraz w fazie pucharowej. Trudno wymienić mi jedną chwilę, ze wszystkich cieszyłem się równie mocno. Ale jeżeli naciskasz (śmiech) i mam wybrać jeden moment, to będzie to debiut w LM. Wówczas spotkanie z Sevillą zakończyło się wynikiem 1:1, a ja zagrałem 45 minut. Nie zapomnę tego uczucia do końca życia. Poczułem wtedy, że kolejne marzenie zostało spełnione.

FC Red Bull Salzburg zdobył w tym sezonie mistrzostwo i puchar Austrii © FC Red Bull Salzburg / Getty Images

W drugim meczu 1/8 finału LM przegraliście z Bayernem aż 1:7. Wszedłeś wtedy w drugiej połowie przy stanie 0:4. Masz żal, że nie zagrałeś od początku?

Nie mam żalu. Przed tym meczem zagrałem trzy spotkania w podstawowym składzie. Były to bardzo dobre mecze. Później trener podjął decyzję, że z Bayernem zaczynam z ławki. Jako profesjonalista musiałem to zaakceptować. Miałem w sobie sportową złość, że mimo wszystko chcę zagrać, ale moim obowiązkiem było spokojnie czekać na swoją szansę i trzymać kciuki za chłopaków. Możliwość nadeszła w drugiej połowie. Nie był to łatwy mecz. Przeciwnik z najwyższej półki i ostatecznie skończyło się bolesną porażką. Tego typu mecze są potrzebne. Należy wyciągać z nich wnioski. Pozwolił nam odbiec lekko od sytuacji w lidze krajowej, gdzie było nam dużo łatwiej. Nagle z Bayernem kubeł zimnej wody i uświadomienie, że nadal trzeba dużo trenować, aby wejść na wyższy poziom. To była dobra lekcja. Musieliśmy wstać na następny dzień, iść na zajęcia do klubu i pokazać, że jesteśmy mocni mentalnie. Nie jest to łatwe, ale to jeden z aspektów życia piłkarza.

W reprezentacji trenera Czesława Michniewicza nie miałeś okazji jeszcze wystąpić. Czy są jakiekolwiek kontakty ze strony sztabu seniorskiej kadry?

Tak, są kontakty, ale na razie jestem powoływany na reprezentację U-21. Krótko mówiąc - mam być gotowy i czekać na nominację do seniorskiej kadry.

Kamil Piątkowski po podpisaniu kontraktu w Salzburgu © Red Bull Salzburg

Dzień przed naszą rozmową obchodziłeś 22. urodziny, zatem życzę ci wszystkiego najlepszego. A ty czego byś sobie życzył na najbliższy rok?

Chciałbym życzyć sobie zdrowia. Jeżeli ono dopiszę, to wszystko inne o czym marzę przyjdzie samo, bo wiem, że bardzo ciężko na to pracuję. W poprzednim roku zdrowie robiło mi pod górkę. Chcę, aby w życiu prywatnym i sportowym było ono na odpowiednim poziomie. Niczego więcej nie potrzebuję.

Zawsze mówisz, że twoje cele to każdy trening i każdy mecz wykonywany na 100 proc. Rozumiem, że się nie zmieniają?

Jeżeli zrealizuję każdy trening i wyjdę skoncentrowany na mecz, w którym mam szansę grać, to każdy kolejny cel sam z czasem przyjdzie. A jako drużyna chcemy dojść jak najdalej w Lidze Mistrzów, obronić mistrzostwo kraju i Puchar Austrii.