Kamil Piątkowski: W Salzburgu chcę spełniać piłkarskie marzenia

W poniedziałek 1 lutego "Czerwone Byki" z Salzburga potwierdziły oficjalnie, że stoper Kamil Piątkowski, uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia na swojej pozycji w Polsce, będzie od lipca grał w ekipie Red Bulla , bo podpisał 5-letni kontrakt. Z Kamilem udało nam się porozmawiać na krótko po złożeniu podpisu na umowie.

Witamy w Red Bullu! Jak się czujesz? Jakie są twoje pierwsze wrażenia dotyczące stadionu i całego otoczenia?

Kamil Piątkowski: Cześć. Bardzo się cieszę, że udało mi się dołączyć do Red Bulla. Moje największe marzenia właśnie się spełniają. Oczywiście mam nadzieję, że kolejne sześć miesięcy minie szybko i wkrótce będę mógł tu wrócić, by zagrać w koszulce Red Bulla.

Kamil, w wieku 20 lat, właśnie zaliczyłeś pierwszy duży transfer. Co myślisz o szansie na wejście na największy etap w twojej dotychczasowej karierze?

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Mam tylko 20 lat, więc wciąż jestem młodym facetem, który wreszcie spełnia marzenia. Co jeszcze mogę powiedzieć? To był mój plan od dłuższego czasu. I choć w polskiej Ekstraklasie nie zawsze było łatwo, to cieszę się, że mogę być tutaj, w tej szatni, mieć możliwość gry w piłkę na światowym poziomie.

Interesowało się tobą wiele naprawdę prestiżowych klubów. Co sprawiło, że wybrałeś Salzburg?

To prawda, było mną spore zainteresowanie. Jednak zawsze chciałem grać wyłącznie dla Red Bulla. To świetny projekt, zwłaszcza dla młodego zawodnika jak ja. Mogę się tutaj wiele nauczyć, pomóc zespołowi i grać w austriackiej Bundeslidze. Jestem po prostu zachwycony. Mam nadzieję, że tutaj spełnią się też inne moje marzenia i będę mógł tu występować tak długo, jak to możliwe.

Drużyna Red Bulla to świetny projekt, zwłaszcza dla młodego zawodnika jak ja. Mogę się tutaj wiele nauczyć Kamil Piątkowski

Jak opisałbyś siebie jako piłkarza?

Jestem zdecydowanie typem zawodnika, który na boisku nie poddaje się do ostatnich minut, a nawet sekund. Możecie być pewni, że będę walczył tutaj tak długo, jak długo starczy mi sił. Jestem młodym sportowcem, którego marzenia wreszcie się spełniają, więc nie mam wątpliwości, że będziecie ze mnie zadowoleni.

Kamil Piątkowski po podpisaniu kontraktu w Salzburgu © Red Bull Salzburg 01 / 05

A jak określiłbyś siebie jako człowieka?

Jestem typem osoby, która nigdy się nie poddaje. Jestem bardzo lojalny i uczciwy. Zawsze podążam za marzeniami i zrobię wszystko, by osiągnąć założone cele.

Na Instagramie widzieliśmy, że pasjonujesz się sportami walki. Skąd takie zainteresowania i czy sam je uprawiasz poza piłką nożną?

Tak, lubię rywalizację w walce. Lubię ten sport. Zawsze warto mieć hobby poza piłką nożną. Oczywiście nie mam na celu nikogo skrzywdzić. Po prostu lubię dobry, przyjacielski sparing. To moje hobby i staram się jak najlepiej to wykorzystywać.

Kto jest twoim ulubionym wojownikiem i dlaczego?

Moim zdaniem najlepszy jest Conor McGregor. Podziwiam pewność, z jaką zawsze wychodzi na ring.

Jak się czujesz z tym, że opuszczasz Polskę w tak młodym wieku?

Oczywiście wyjazd z Polski w tak młodym wieku jest dla mnie nieco smutny. Dla mnie Austria jest daleko, daleko od domu. Mam bardzo bliskie relacje z moimi rodzicami, więc na pewno będzie dla mnie trudnym się z nimi rozstać. Jednak robię to, by spełnić swoje marzenia, a rodzice są z tego powodu szczęśliwi. Wyjeżdżam, by robić to co naprawdę kocham i co stanowi największą przyjemność w moim życiu.

Co na ten moment wiesz o Salzburgu - zarówno mieście i klubie?

Wiem, że Salzburg to wspaniały klub z długą historią. Grają tu jedni z najlepszych piłkarzy na świecie, więc bardzo się cieszę, że się tu znalazłem. To także piękne miasto, które miałem już szansę zwiedzić z moimi kolegami i agentami. Jestem podekscytowany pobytem tutaj i tym, że wkrótce będę mógł tu zamieszkać z moją dziewczyną i naszym psem.

Opowiedz coś o twoich planach na najbliższy czas. Przed tobą wciąż jeszcze pół roku gry w Polsce.

W trakcie reszty mojego pobytu w Polsce chciałbym osiągnąć cel, który wyznaczyłem sobie jakiś czas temu, czyli zdobycie mistrzostwa Polski. Mamy na to realną szansę. Chcę też utrzymać stabilny poziom, na którym grałem do tej pory. Przede wszystkim jednak chciałbym powrócić do Salzburga bez kontuzji, pozostać zdrowym.

A jakie masz ambicje związane z Salzburgiem i całą twoją karierą?

Marzenia, które siedzą z tyłu mojej głowy są prawdziwe i bardzo realne do osiągnięcia. Przede wszystkim chciałbym zostać powołany do reprezentacji. Poza tym chciałbym przyjechać do Red Bulla i zadomowić się w pierwszej jedenastce, stać się istotnym członkiem zespołu i regularnie spędzać jak najwięcej minut na boisku. Wówczas zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży.

I na koniec, podsumowując naszą rozmowę. Czy chciałbyś coś powiedzieć swoim kibicom i kibicom naszego klubu?