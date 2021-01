Brak słów, by opisać wielki sukces Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni! Kapitan Wąs przyłącza się do gratulacji i rozmawia z trzykrotnym zwycięzcą imprezy.

Brak słów, by opisać wielki sukces Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni! Kapitan Wąs przyłącza się do gratulacji i rozmawia z trzykrotnym zwycięzcą imprezy.