Dyscyplina muzyczna: Kamila Żuk

Moim zdaniem najlepsze są dubstepy - ogólnie muzyka elektroniczna i jakieś szalone remiksy. Mocne brzmienia pozwalają mi się w pewnym sensie wyłączyć, ograniczyć myśli o sprawach niezwiązanych z treningiem i skupić w stu procentach na pracy. Pozwalają również wejść na wysokie obroty, być dynamiczniejszą czy nawet jeszcze bardziej nastawioną bojowo. Hopex - „Home”, Kongsted - „R.E.D.”, Helion - „Violin 2.0”, The White Stripes - „Seven Nation Army (Evokings Remix)” czy Martin Vide - „Make It Bounce (Bass Boosted)”. To tylko kilka przykładów z brzegu.

w Berlinie sprzed kilku lat. Doskonale pamiętam go do dziś, ponieważ to, co ten wokalista zrobił na scenie, było niesamowite! Pusta scena, a na niej tylko Ed, gitara i mikrofon. Byłam w szoku, że przy użyciu tylko tylu narzędzi, był w stanie zrobić taki show! Nie potrzebował do tego tej całej koncertowej otoczki. Urzekła mnie szczerość jego przekazu i to, że tak emocjonalnie podchodził do swoich utworów. Potrafił całe swoje uczucia przenieść na słuchaczy. To było coś niesamowitego, a przypominam, że koncert oglądałam tylko w sieci. Aż nie potrafię sobie wyobrazić, jakie emocje byłyby ze mną, gdybym była pod sceną.

Przyznam, że do tej pory nie miałem niestety możliwości zobaczenia żadnego występu na żywo. Oglądałam za to kilka koncertów przez internet. Ten, który zapadł mi szczególnie w pamięć to koncert