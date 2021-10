8 rzeczy, których być może nie wiesz o Kamili Żuk

No dobra, to możecie wiedzieć. W wywiadach mówił o tym Tomasz Sikora. Podobno jest to jej najbardziej widoczna cecha, zresztą bardzo pożądana u sportowca rywalizującego na najwyższym światowym poziomie. Ale czy taka sama jest prywatnie? „Jako sportowiec na pewno jestem zawzięta. Mogę to powiedzieć otwarcie” – mówi Kamila. „Widać to po tym ile trenuję i ile daję z siebie na treningach. Rzadko kiedy się poddaję, czy odpuszczam. A prywatnie? Na pewno jeśli postawię sobie jakieś założenie, jakiś cel, albo plan, że coś zrobię, to na pewno to zrealizuję. Zawsze jestem we wszystko bardzo zaangażowana. Myślę więc, że w życiu codziennym również jestem zawzięta”.