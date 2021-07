Straszni Kendrick, Travis, Kanye, czyli co ma horror do hip-hopu

„Wszyscy wiedzą, że jestem p*****nym potworem” – warczy w numerze „Monster” z 2010 roku Kanye West . Mroczny utwór, pochodzący z albumu „My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, inspirowany jest mocno gotykiem i horrorem, żeby wymienić tylko odniesienia do filmów „American Psycho”, „Saw” czy „The Hands Resist Him”, które widać w klipie do niego. W ciągu sześciu minut utworu, Kanye i spółka, bo w jego nagraniu pomagała śmietanka muzycznych gwiazd: Rick Ross, Bon Iver, Jay-Z i Nicki Minaj, porównują się do kanibali, zombie, goblinów, wampirów i innych złych duchów, przez co wylecieli z tym klipem z anteny MTV, ale jednocześnie zapisali się w historii z jednym z najbardziej wyrazistych zapożyczeń i ukłonów hip-hopu wobec świata grozy.

Ale oczywiście nie oni pierwsi. Od Nasa samplującego ścieżkę dźwiękową do filmu „Amityville Horror” po Busta Rhymesa zasłuchanego w muzyce Bernarda Herrmanna („Psychoza”), raperzy od dziesięcioleci skłaniają się ku temu, co straszne i niepokojące. „Powiedz moje imię trzy razy, jak Candyman”, rapował już Tupac na długo przed Tylerem, the Creatorem, który z kolei zachęcał słuchaczy, by „dzwonili do mojego gangu wilków i nietoperzy”.

LL Cool J pojawił się w „Halloween H20: 20 Years Later”, Xzibit „The X-Files: I Want To Believe”, a Ice-T zagrał producenta płytowego/alfonsa w pogoni za magicznym fletem... w komedii „Leprechaun In The Hood”. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieje przecież nawet cały podgatunek rapu, zwany horrorcore, wypełniony krwawymi rymami, który w Polsce reprezentuje na przykład raper Słoń , i udowadniający, że horror i hip-hop idą w parze często nie gorzej niż groza i ekstremalny metal. Pytanie tylko, skąd to zauroczenie? Dlaczego Kendrick Lamar chętnie odwołuje się do Candymana albo A$AP Rocky sampluje muzykę z „Suspirii”?

Kendrick Lamar © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Ponury Kanye w numerze „Monster” może zawierać taką odpowiedź. „Kanye West w pełni przyjmuje rolę złoczyńcy, którą publiczność przypisała mu po gali Video Music Awards, gdy przerwał wystąpienie Taylor Swift ” – zauważył Cole Cuchna w podcaście „Dissect”, analizującym dogłębnie album „My Beautiful Dark Twisted Fantasy” rapera. Istnieje argument, że wszystkie utwory rapowe wykorzystujące tropy horroru są zakorzenione w podobnym impulsie – odżegnywaniu się publicznemu postrzeganiu hip-hopu, a co za tym idzie, afroamerykańskich doświadczeń, z których ten gatunek się wywodzi. Jakby hip-hop, a przede wszystkim jego twórcy, nawiązujący do horrorów chcieli w takich utworach odgryzać się na swoich krytykach niczym wilkołak.

Niewiele gatunków muzycznych zostało zdemonizowanych z taką samą zaciekłością jak rap. W 2014 roku raper/aktywista (i połowa duetu Run The Jewels ) Killer Mike napisał, że „żadna inna forma – muzyczna, literacka lub filmowa” nie wywołała większej paniki moralnej, co jego zdaniem zakorzenione jest w stereotypach o czarnoskórych i ich powiązaniach z rapem. Pomysł, że „hip-hop i stojący za nim artyści są niebezpieczni” ze względu na kolor skóry, staje się bardziej przekonujący, gdy weźmie się pod uwagę sposób, w jaki inne gatunki czarnej muzyki były przez lata demonizowane. Kilkadziesiąt lat przed pojawieniem się muzyki rap, podobnie było z jazzem, określanym przez amerykańskie gazety jako „muzyka diabła”.

Nic więc dziwnego, że wraz z rozwojem gatunku artyści zaczęli świadomie, i też złośliwie, podbijać swoją niebezpieczną reputację. W 1994 roku w artykule „New York Timesa” zauważono, że „rap zawsze wpatrzony był w horrory, by wzmocnić swój mocny obraz i przekaz”. Bushwick Bill z hiphopowej ekipy The Geto Boys powiedział „Spinowi” w 1990 roku, że krwawość ich utworów była odniesieniem do „wojny, krwi i przemocy”, widocznej w ich społeczności.

„Czy to w jest porządku, że prezydent zaczyna wojnę w Iraku, ale w porządku już nie jest, że mówię o tym, co widzę wokół siebie w getcie?” – narzekał MC, który rapował z perspektywy mordercy z filmów typu slasher w numerach takich jak „Mind Of A Lunatic”. „Jeśli ludzie wierzą, że Geto Boys naprawdę robią w życiu rzeczy takie jak te w »Mind Of A Lunatic«, to znaczy, że muszą też wierzyć, że gdzieś istnieje prawdziwy Freddie Krueger albo Micheal Myers” – kontynuował.

Gravediggaz – supergrupa założona przez takie tuzy, jak RZA, Prince Paul, Poetic i Frukwan – upierała się, że już za jej nazwą stoi konkretny i ważny przekaz. Gravediggaz „oznaczało wskrzeszenie zmarłych psychicznie ze stanu nieświadomości i ignorancji”, jak twierdził Frukwan. To, czy taki flirt z motywami horroru spowodował mniejszą ignorancję wśród ludzi, jest już kwestią dyskusyjną.

Travis Scott © Alex Uncapher/Red Bull Sound Select/Content Pool

Na pewno zabarwiony grozą hip-hop wciąż ma się dobrze. Ożywa na przykład teraz w twórczości Travisa Scotta, który przy swoim „Days Before Rodeo: The Prayer” samplował ścieżkę dźwiękową „Candymana”. Burzliwe brzmienie XXXTentacion też celowo nawiązuje do gatunku horroru. A Eminem nadal zakłada maskę narciarską i obraca piłą łańcuchową podczas występów na żywo. Dla większości ludzi Halloween nadchodzi 31 października, ale jednak dla sporej części hiphopowców, zabawa w straszenie trwa przez cały rok.