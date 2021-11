Wszystko o karabinie biathlonowym

Karabin biathlonowy to nie zabawka. Ładuje się do niego ostrą amunicję, więc używając go, zawsze trzeba zachowywać szczególną ostrożność. Do tego swoje waży, a jeszcze trzeba

Karabin biathlonowy jest dopasowywany do zawodnika, ale musi się mieścić w pewnych ramach określonych przepisami. „Głównym ograniczeniem jest waga. Nie może być lżejszy niż 3,5 kg – tak samo dla kobiet, jak i dla mężczyzn” – mówi Kamila. Długość karabinu, czy samej lufy nie zostały określone przepisami przez IBU. Jednak lufę producenci dobierają optymalnie i zwykle jej długość mieści się między 500 a 550 mm. Reszta długości całego karabinu to kolba, a tę dopasowuję się do zawodnika. Cały karabin ma około metra długości. Pozostałe elementy składowe to: łoże, zamek, mechanizm spustowy i magazynki (zwykle na 5 naboi). To co wyróżnia go spośród karabinów sportowych to klapki na przyrządach celowniczych. Z kolei przyrządy to tylko przeziernik i muszka – żadnej optyki. Do przenoszenia karabinu na plecach są szelki, a strzelając w pozycji leżącej wykorzystuje się jeszcze specjalny, dodatkowy pasek.