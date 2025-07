Panikowała wchodząc do jeziora, teraz chce przepłynąć morze i być najlepsza

Karolina Szczepaniak zamierza dokonać niemożliwego. Planuje przepłynąć przez Bałtyk z Polski do Szwecji. Jeśli jej się uda, będzie to absolutny rekord świata – jeszcze nikt, nigdy, nigdzie na świecie, nie pokonał wpław tak długiego dystansu na morskich wodach otwartych. Musi przebyć 172 km zdana na łaskę żywiołu. Zajmie jej to około 3 pełne doby.

Jeśli nie kibicowaliście Karolinie oglądając telewizyjne transmisje z igrzysk, na których pojawiła się w 2008 i 2012 roku, to może niedawno obiło Wam się o uszy, jak w lutym tego roku została rekordzistką Guinnessa w ciągłym pływaniu. Na basenie, w czasie 48 godzin pokonała 149,025km. To jednak było jedynie przetarcie przed tym, co czeka ją wkrótce.

Kiedy mniej więcej nastąpi próba? Celujesz w swoje 33 urodziny (dop. Karolina urodziła się 12 sierpnia 1992)?

Byłoby fajnie, powiem szczerze - dopłynąć w urodziny, a wypłynąć też by było ciekawie. Myślę, że w sercu byłoby mi bardzo radośnie. Natomiast wszystko dyktuje pogoda. W perspektywie trzech dób musi być stabilna i dobra. Nad tym trzymają pieczę meteorolodzy. Będę szykowała się do próby pomiędzy 9 a 23 sierpnia.

Zawodowo jesteś trenerką mentalną, psychologiem sportu, więc muszę spytać, bo będziesz wiedzieć najlepiej. Co skłania ludzi, żeby robić sobie takie hardkorowe rzeczy – w dodatku w okolicach urodzin?

Z perspektywy czasu myślę, że im trudniejsze jest dzieciństwo, tym łatwiej jest tym ludziom to robić - jak zwał tak zwał, no bo czasami nie musi być ono jakieś masakrycznie ciężkie, żeby ktoś je takim odczuwał, ale to też trochę predysponuje. Ja utożsamiam się z osobami, które przekraczają swoje granice do takiego stopnia, gdzie inni ludzie nie są w stanie nawet się zbliżyć. No i przynajmniej u mnie, jest jakaś misja robienia czegoś dobrego. Nie to, żeby stawianie jakiegoś dobra dla innych ponad swoje było całkiem zdrowe, ale przy dużym wyzwaniu to na pewno zwiększa motywację. Człowiek przestaje myśleć tylko o sobie i zaczyna dawać to swoje wyzwanie trochę jakby w ofierze na poczet jakiegoś dobrego na większą skalę. Ten jeden wyczyn może być pierwszą kostką domina, która zacznie uruchamiać większe struktury.

Karolina Szczepaniak © z arch. Karoliny Naprawdę chciałabym zobaczyć, jakie to uczucie przez moment być najlepszą Karolina Szczepaniak

No i tak trochę jest u mnie. Bardzo bym chciała pokazać, że my kobiety – choć nie chcę żeby to zabrzmiało bardzo feministycznie – też wiele potrafimy. Niestety w sporcie wciąż mamy nierówność, na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia wśród kobiet i mężczyzn. Wyjątki są rzadkością. Nawet sobie spojrzałam w tabelę top 30 sportowców roku 2024 i mamy tam chyba dwie polki na 30 osób. Te dwie kobiety to tenisistki. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, no i chciałabym tym wyzwaniem pokazać, że my kobiety nie jesteśmy słabsze, mamy naprawdę ogromną moc mentalną i fizyczną. Jesteśmy w stanie przełamywać różne bariery. Chcę zacząć tę misję z takim poczuciem, że to nie tylko ja płynę, ale za mną stoją miliony kobiet - sportowczyń, które na mnie liczą. To mnie niesie do tego, żeby to ukończyć dla nich, a nie stricte dla siebie.

Dla kobiet, a także dla podopiecznych fundacji Otwarte Ramiona. Podczas próby będą zbierane pieniądze na rehabilitację i zakup protez bionicznych. Opowiedz o tym celu.

Fizycznie, po prostu zbieram fundusze, żeby pomóc dzieciakom. Jest ich trójka - Daniel, Emilka i Asia. Asia jest troszeczkę starsza, a Emilka i Daniel młodsi. Oni urodzili się bez dłoni, niekiedy bez rąk. Daniel z deformacją obu. Jest duża potrzeba, żeby tym dzieciom sfinansować systematyczną rehabilitację, żeby na tyle wzmocniły ręce, żeby mogły przyjąć protezę ważącą nawet do 4 kg. Na to zbieram, żeby pomóc namacalnie. Cel związany z kobietami jest, można powiedzieć, bardziej teoretyczny.

A trochę dla siebie też to robisz?

Nie ukrywam, że tak. Ostatnio ktoś się mnie zapytał, jak będę się czuć, jak to przepłynę. No i szczerze powiedziawszy ogarnęła mnie wręcz radość, ale też niepokój. Jak to będzie się czuć najlepszą osobą w ogóle w pływaniu na wodach otwartych, osobą, która przepłynęła najwięcej na świecie i w danym momencie będę najlepszą osobą na świecie? Naprawdę chciałabym zobaczyć, jakie to uczucie przez moment być najlepszą, więc na ten moment będę pracować.

Karolina Szczepaniak © z arch. Karoliny

To, czego chcesz dokonać - przepłynąć z Polski do Szwecji - jeszcze nikomu się nie udało. W ostatnich latach próbował Sebastian Karaś, ale powiodła się jedynie próba dopłynięcia na duński Bornholm – 70 km bliżej. Bartłomiej Kubkowski był najdalej – przerwał 40 km przed osiągnięciem celu. Dodajmy, że jeśli tego dokonasz, to będzie najdłuższy taki wyczyn na wodach morskich, czyli rekord świata. Co jest twoim atutem, co cię przekonuje, że tobie się uda?

Nie wiem jak trenowali ci dwaj sportowcy, natomiast ja przygotowuję się bardzo skrupulatnie we współpracy z wieloma specjalistami. Ja nie pływam obszernego kilometrażu na pływalni czy na wodzie otwartej, ponieważ swoją psychikę ćwiczę w inny sposób. Tak jak powiedziałeś, jestem psychologiem sportu i to prawda, że znam funkcjonowanie umysłu i jego pułapki, jakie na nas zastawia. Dodatkowo zadbałam o inne obszary, takie jak: trening błędnika, trening adaptacji do zimna, do zimnej wody, trening przygotowania motorycznego, trening mobilnościowy, czy pływanie w nocy, czyli przyzwyczajanie swojego żołądka do przyjmowania różnego rodzaju jedzenia i picia wtedy, kiedy nasze organy pracują inaczej niż w dzień i wydzielane są inne hormony. Trening mentalny i trening na wodach otwartych są w to wliczone. Tego jest cała masa. Myślę, że wyróżnia mnie umiar, bo więcej nie znaczy lepiej. Pływanie po 30km na treningu może budować status psychiczny, że skoro jestem w stanie tyle pływać, to dam radę. Z drugiej strony wiem, że efekty uboczne w postaci regeneracji ciała po takich treningach są bardzo duże i ja nie muszę już takich treningów robić. Staram się za to cały czas pielęgnować sferę psychiczną i tym samym budować świadomość na temat zdrowia psychicznego wśród szerszej publiczności. Nie uważam, że jestem na nie wiem jak wysokim poziomie, bo zawsze można ją coraz bardziej rozwijać, odkrywać itd. To praca na wielu obszarach, ogarnianie rzeczy, które mogą spowodować to, że challenge zostanie przerwany. Na przykład trenowanie błędnika ma zapobiec uczuciu mdłości przez fakt przebywania w ciągle falującej przestrzeni wodnej. Tak samo w kwestii zimna, czy pracy w zespole. Często słyszę takie komentarze, że ten kto będzie miał pogodę, to to przepłynie. Wcale tak nie jest, bo naprawdę wiele z tych challenge’ów kończy się nie ze względu na pogodę, tylko ze względu na zły stan zdrowia sportowca. Moim zdaniem zrobiłam wszystko, żeby temu zapobiec, żeby tak złego stanu nie doświadczyć.

Opowiedz krótko o swoim zespole. On jest dość duży. Kto w nim jest i jakie są role tych osób?

W moim zespole jest 11 osób. Trenerka przygotowania motorycznego, na łodzi będzie trenerka mentalna, moja zawodniczka i sparing partnerka, ratownik medyczny - to już są 4 osoby. Dodatkowo będzie 3 sterników, czyli mamy 7. Dwóch filmowców, z których jeden będzie kręcił film na temat mojego projektu i o mnie, to razem 9. No i mamy moją bardzo dobrą koleżankę, która jest byłą pływaczką, więc będzie w gotowości, żeby wejść do wody i ewentualnie popłynąć kawałek ze mną. Ona jest odpowiedzialna za social media. A ostatnia osoba, to moja bardzo dobra przyjaciółka, która zawsze wie, co powiedzieć w danym momencie i nie wyobrażam sobie, żebym mogła płynąć bez niej. To jest Ola Nowacka, jedenasta osoba, ale nie mniej ważna niż cały zespół. Znowu większość kobiet.

Porozmawiajmy jeszcze trochę o tobie. Jak to się stało, że olimpijka z Pekinu i Londynu została ultra-pływaczką i psychologiem sportu? No i co było najpierw oraz jaka była droga do tego?

Najpierw zostałam psychologiem sportu i zaczęłam pomagać sportowcom. Trochę ułatwił mi to fakt, że przez 17 lat pływałam. Dwukrotnie reprezentowałam Polskę na igrzyskach olimpijskich, więc osiągnęłam w pływaniu naprawdę wysoki poziom. To pomaga mi w pracy z zawodnikami, bo jestem w stanie poczuć tą atmosferę, ale też grozę, czy jakiś rodzaj presji, który czują przed startem. Pomagam im opanować ich demony, żeby starty wychodziły im jak najlepiej. W ten sposób sama zaczęłam pływać na długie dystanse. Chciałam zobaczyć, co się dzieje z naszą głową, z mózgiem i jakie pułapki umysłu pojawiają się w sytuacji, gdy bardzo długo jesteśmy w dyskomforcie. Pojawiły się zawody z cyklu Otyliada, czyli pływanie ciągiem przez 12 godzin na basenie, no i zapisałam się na nie. Zrobiłam to po ośmiu latach przerwy od uprawiania sportu. Miałam jakiś plan, bo przygotowywałam się na to jak to może wyglądać, czego mogę się spodziewać, ale też złapałam na dwóch pułapkach własnego umysłu. Po fakcie byłam bardzo zaskoczona, że w tak prosty sposób dałam się wmanewrować w kozi róg własnego umysłu. Mimo to, na tych zawodach omsknęłam się o rekord Otyliad, no i stwierdziłam, że to się wydarzyło po coś.

Karolina Szczepaniak © z arch. Karoliny Jestem w stanie wiele z siebie dać, żeby ziściło się to, o czym sobie pomyślałam. Karolina Szczepaniak

Byłam bardzo zainteresowana dalszym odkrywaniem swojego umysłu w trudnych momentach, sprawdzaniem do czego jest zdolny się posunąć, żeby zniechęcić nas do robienia tego zadania, którego się podjęliśmy. Stwierdziłam, że chciałabym podjąć mocne wyzwanie, czyli przepłynąć coś na wodzie otwartej. Dlatego, że czułam lęk przed pływaniem na otwartych akwenach. Autentycznie miałam klasyczne ataki paniki, 20 metrów od brzegu nie mogłam złapać powietrza, hiperwentylowałam się. Stwierdziłam, że jako psycholog sportu chciałabym z tym popracować i zobaczyć, jakie techniki działają, co może pomóc, a co nie. No i się za to wzięłam. A ponieważ jestem bardzo ambitną osobą i muszę mieć naprawdę trudny cel do zrealizowania - realny, ale bardzo trudny, bo tylko taki daje mi dozę ekscytacji i motywację wewnętrzną do tego, żeby wstawać rano i przełamywać swoje granice - stało się nim przepłynięcie Morza Bałtyckiego wpław. Też dlatego, że chciałabym pokazać, że da się to zrobić za pierwszym razem. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, więc wzięłam się po prostu do skrupulatnej pracy na wielu obszarach, żeby dopiąć swego i żeby udowodnić, że mam rację. Jestem tak skonstruowana, że lubię mieć rację i zrobię naprawdę wiele, żeby udowodnić swoją słuszność. Może to nie jest zbyt zdrowe, natomiast to, co sobie zakładam jest do zrealizowania. Jestem w stanie wiele z siebie dać, żeby ziściło się to, o czym sobie pomyślałam.

A ta przerwa ośmioletnia, to od sportu wyczynowego, czy w ogóle przestałaś się ruszać?

W ogóle przestałam się ruszać. Zakończyłam karierę sportową mając 24 lata z powodu zachorowania na anoreksję. Zaczęłam, jak miałam 7, więc po 17 latach. Niestety, mój stan zdrowia nie pozwalał na jakąkolwiek aktywność fizyczną, nawet na robienie brzuszków, a czasami nawet na zwykły spacer wokół budynku. Bilans kaloryczny się nie zgadzał. Spacer mógł spowodować, że dalej traciłabym na masie ciała i przybliżała się do śmierci. Było mi to również zakazane, dlatego przez 8 lat nie zrobiłam ani jednego brzuszka. Aktywność fizyczna kojarzyła mi się z paleniem kalorii i automatycznym powrotem do choroby, więc tego nie robiłam, aż do chwili gdy poczułam gotowość do tego, że chcę w swoim życiu czegoś więcej. Paradoksalnie tutaj nie będziemy palić kalorii, tylko nabywać większą masę tłuszczową. To też jest ciekawe, że znalazłam sobie takie wyzwanie, które weryfikuje demony z przeszłości związane z anoreksją i zaburzeniami odżywiania. Tutaj muszę mieć bardzo duży kontakt ze swoim ciałem. To po prostu bardzo ciekawe, jak wszystko układa się w naszym życiu, żeby zweryfikować czy różne rzeczy są już poukładane na swoich miejscach, czy też nie.

Czy anoreksja jest już w 100% za tobą?

To jest choroba w jakiś sposób związana z uzależnieniami, chociaż uzależnieniem nie jest. Wydaje mi się, że cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że to się zawsze może odpalić. Przede wszystkim w trudnych momentach, bo takie są mechanizmy radzenia sobie z emocjami - na przykład nie jedzenie, odmawianie sobie jedzenia, głodzenie się, jest jakąś strukturą karania siebie za coś. Tym samym sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami są różnego rodzaju używki - palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Wiem, że w taki sposób mogłabym regulować swoją emocjonalność, ale już nauczyłam się regulować ją w inny sposób. I choć ten sposób głodzenia się jest najprostszy i zawsze pod ręką, za każdym razem muszę świadomie wybierać tę zdrową wersję radzenia sobie ze sobą, emocjami i trudnymi sytuacjami. To jest nasz wybór, czy idziemy drogą najprostszą, znaną i automatyczną, czy wybieram tę trochę trudniejszą, czyli zderzenia się ze swoimi emocjami i próby ich przeżycia, a nie stłumienia, żeby nic nie czuć.

Karolina Szczepaniak © z arch. Karoliny

Złapałem cię na wywiad na siłowni. Ile godzin w tygodniu trenujesz w ogóle?

Jedna jednostka po 4 godziny, reszta po 2-3. No a na siłowni, czyli w sumie… nie wiem ile wychodzi.

Policzmy razem. 6 razy, powiedzmy średnio 2,5 godziny, to jest 15 godzin.

Tak, około 15 godzin pływania, no i na siłowni 3 jednostki po godzinę, może razem niecałe 4 godziny. Nigdy tego nie liczyłam, bo grafik z tygodnia na tydzień był układany pode mnie, bo pracuję na dwa etaty. Jestem psychologiem sportu, ale też trenerką pływania i właśnie otwieram własną szkołę pływania. Muszę zarabiać na swoje utrzymanie. No a trening wykonuję w takich godzinach, w których mogę. Staram się tutaj niczego nie opuszczać i być systematyczna. Jak się do czegoś zobowiązuję, to jestem słowna i staram się to robić najlepiej jak potrafię. Nawet pomimo ewentualnych trudności, bo niekiedy nawet te 20% tego dnia jest naszym 100%, czyli najlepszym czymś, co mogliśmy tego dnia zrobić. To też po prostu trzeba umieć zaakceptować.

Za mną stoją miliony kobiet Karolina Szczepaniak

Mówiąc o misji wspomniałaś, że jednym z twoich celów jest reprezentowanie kobiet. Przedostatnie pytanie dotyczy właśnie płci. Przypomnijmy, że nie rozpatrujemy twojego wyczynu w kategorii np. najdłuższe pływanie w wodach otwartych kobiet. Tutaj idziesz po rekord Guinnessa, rekord świata bez takiego podziału. Sarah Thomas 168,3 km przepłynęła na jeziorze – żaden mężczyzna nie przepłynął więcej. Kobiety mają też lepszy stosunek ukończonych prób przepłynięcia kanału La Manche niż mężczyźni. Czy twoim zdaniem można definitywnie stwierdzić, że kobiety są lepsze w pływaniu na długim dystansie, czy też mają do tego lepsze predyspozycje – fizyczne, mentalne?

Ciężko jest tak powiedzieć. Trzeba zobaczyć ile kobiet startuje w tej dyscyplinie, przygotowuje się do tego dystansu i jest w stanie to ukończyć z jakimś konkretnym wynikiem, a ilu mężczyzn, a potem wyliczyć z tego jakąś statystykę. Natomiast to, co mi się wydaje i co słyszę od innych, że my kobiety mamy jakąś siłę mentalną i umiejętność lepszego znoszenia bólu, co może się wiązać z jakimś biologicznym aspektem - nie wiem, od rodzenia dzieci na przykład. Dodatkowy aspekt, który pomaga kobietom, to tkanka tłuszczowa, którą mamy większą niż u mężczyzn. W tym sporcie akurat to jest pomocne, no bo jest lepsza wyporność na wodzie i lepsze grzanie organizmu. Mamy ten tłuszcz też gdzieś indziej, chyba bardziej na biodrach, chroniący narządy rodne, przez co środek ciężkości też się zmienia, a w następstwie ułożenie ciała na wodzie. Z drugiej strony mamy mniej testosteronu i na pewno mniej siły, mniejsze ramiona, krótsze ręce, więc płyniemy z mniejszą prędkością, przez co dany odcinek zazwyczaj pokonujemy dłużej. Ale nie chcę generalizować. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Trzeba to oceniać ze swojej perspektywy. Na pewno te statystyki o kanale La Manche cieszą i jestem zadowolona, że kobiety faktycznie dają radę, ale jednoznacznie nie da się tego stwierdzić.

Na koniec pytanie może głupie, ale w wodzie ludzie mają odruch, żeby się czegoś złapać. A rekord polega na przepłynięciu z Polski do Szwecji bez dotykania łodzi. A co będzie jak dotkniesz przypadkiem, odruchowo, albo na chwilę złapiesz się czegoś lub kogoś podczas podawania jedzenia, czy picia?

(Śmiech) Mam się trzymać jak najdalej od łodzi – na tym polega moje zadanie. Support będzie mi podawał jedzenie na wysięgniku. Będą też rzucali specjalny worek na lince, w którym będą bidony. Zakładam, że po 48 godzinie nie będziemy polegać na moim umyśle i świadomym kontrolowaniu moich odruchów. Support będzie myślał za mnie i przypominał mi, że muszę trzymać dystans. Nie mogą też na przykład wyciągać do mnie dłoni, żeby próbować sprawdzić czy nie mam gorączki, albo jaką mam temperaturę ciała. Oni będą o tym pamiętać. A jeśli dotknę łodzi, wyzwanie uważa się za definitywnie zakończone. Zasady są jasno określone. Przez cały czas trwania tej próby nie mogę dotknąć nikogo z załogi, ani jachtu.