Karting czyli pierwszy krok do Formuły 1

Może i Polska nie jest motorsportową potęgą, ale jeśli chodzi o karting jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji. Nad Wisłą nie brakuje ani torów, ani serii wyścigowych. Zawody odbywają się m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Słomczynie, Starym Kisielinie czy na kartingowej pętli znanego chyba wszystkim toru w Poznaniu. Jest więc w czym wybierać.

Jeśli postanowisz wystartować zarówno w mistrzostwach Polski, jak i seriach Rok Cup Poland i Rotax, to czeka Cię równie dużo weekendów wyścigowych, co kierowców Formuły 1 , a do tego – w przeciwieństwie do nich – możesz testować praktycznie bez ograniczeń. Torów do treningów także nie brakuje. Jest chociażby świetny, krótki ale wymagający, obiekt w samym centrum Radomia.

Także kartingowy padok podczas zawodów robi wrażenie. Polskie zespoły imponują rozmachem i poziomem profesjonalizmu, jednocześnie coraz śmielej radząc sobie poza granicami, szczególnie w uważanych za kolebkę światowego kartingu Włoszech. O poziomie polskiego ścigania niech świadczy fakt, że w tym roku w Bydgoszczy wystartował dwukrotny mistrz Niemiec, który był pod dużym wrażeniem naszych zawodników i wcale nie zdominował rywalizacji. Nie stanął nawet na podium!

W stawce 30 zawodników walczących na łokcie, w kartingu zwykle jest ciasno © Fotografia Walerczuk

Jak zacząć przygodę z kartingiem?

Jak jednak zacząć? Ważniejsze pytanie brzmi, kiedy? Na szczęście pod tym względem praktycznie nie ma ograniczeń. Najmłodsi mogą zadebiutować na torze już w wieku pięciu lat, a już od siódmego roku życia można startować w zawodach.

To świetna wiadomość dla tych, którzy marzą o tym, by pójść w ślady Maxa Verstappena i spółki, ale wcale nie oznacza to, że jeśli nie masz już kilku, czy kilkunastu lat, Twój pociąg do motorsportowej kariery odjechał. Wręcz przeciwnie.

Mnogość klas i kategorii oznacza, że każdy znajdzie coś dla siebie, a w zawodach, nawet tych na najwyższym poziomie, startują nawet zawodnicy w sile wieku. Wyobraź sobie, że w tym roku podczas mistrzostw świata w czołówce walczył... 46-latek!

Praca zespołowa

Możesz oczywiście kupić swój wózek, zapakować się razem z rodziną do busa i fajnie spędzać czas czy to podczas zawodów, czy treningów, ale jeśli chcesz podejść do sprawy na poważnie i nie tylko przyspieszyć proces nauki, ale także dać sobie większą szansę na dobry wynik, najlepiej dołączyć do jednego z wielu rywalizujących w Polsce zespołów.

Jednym z nich jest ekipa Motorsport Solutions , którą w sezonie 2020 założył były zawodnik Jakub Wysocki. Po wielu latach pracy w świecie kartingu, rajdów i wyścigów samochodowych, radomianin postanowił wytyczyć własną ścieżkę i wykorzystać swoje bogate doświadczenie.

Jakub Wysocki © Fotografia Walerczuk

„Karting to Formuła 1 w przedszkolnym wydaniu, choć nie jest to oczywiście sport zarezerwowany wyłącznie dla dzieci – mówi nam Jakub, którego ekipa była w sezonie 2020 przysłowiowym Dawidem w walce z całym padokiem Goliatów. - Najmłodszy z naszych zawodników ma sześć lat. Najstarszy... 82 lata! To Zdzisław Bal, który w latach 60-tych trzy razy zdobywał tytuł mistrza Polski i do dzisiaj lubi od czasu do czasu wpaść na tor w Radomiu żeby zrobić kilka kółek w towarzystwie naszych młodych kartingowców.”

„Tak jak nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć przygodę z kartingiem, tak samo nie każdy uprawia ten sport po to, aby pewnego dnia zostać mistrzem Formuły 1 - dodaje. - Dla wielu osób jest to często zabawa i sposób na spędzanie wolnego czasu. Kilku z naszych młodych zawodników na treningi przyjeżdża z ojcami, którzy sami regularnie wskakują za kierownicę. Wszyscy podkreślają, że karting daje coś, czego nie dają nawet najmocniejsze supersportowe samochody”.

Co takiego? Po pierwsze to świetny trening zarówno fizyczny, jak i motoryczny. Nic dziwnego, że wielu zawodników F1 do dzisiaj regularnie trenuje w kartach, a niektórzy mają nawet swoje profesjonalne zespoły czy podwozia.

„Nie ma tutaj wspomagania kierownicy czy zawieszenia, a opony typu slick dają ogromną przyczepność, dlatego jazda jest bardzo wymagająca fizycznie – mówi Jakub. - Drugą kwestią jest frajda z jazdy. Gokarty przyspieszają od zera do setki w 3,5 sekundy i rozpędzają do ponad 150 km/h, podczas gdy kierowca siedzi praktycznie milimetry nad asfaltem. Niewiele nawet najlepszych samochodów zapewnia takie doznania. Przede wszystkim jednak karting uczy dyscypliny i powtarzalności.”

3,5 sekundy do setki – gokart potrafi zostawić w tyle wiele sportowych aut © Fotografia Walerczuk

Jest jeszcze aspekt... wychowawczy. „To inwestycja, ponieważ poprawiając szybkość i czas reakcji sprawia, że stajesz się lepszym kierowcą, a to przydaje się na drodze. Poza tym karting uczy rywalizacji i wzmacnia charakter. Uczy nie tylko wygrywania, ale także przyjmowania porażek. Do tego pomaga nawiązywać nowe przyjaźnie, czy poszerzać wiedzę związaną z mechaniką.”

Karting a F1 w praktyce

Przejdźmy jednak do konkretów. Jeśli już zdałeś sobie sprawę, że chcesz zająć się tym sportem na poważnie, musisz zakasać rękawy i zabrać się do pracy, która wbrew pozorom nie różni się specjalnie od tego, co czeka się w Formule 1. Choć z pozoru pewne różnice wydają się kolosalne, to w praktyce wszystko sprowadza się do tych samych podstaw. Zacznijmy od relacji w ekipie.

O ile za kierowcą Formuły 1 stoi armia ludzi, w tym przynajmniej kilkudziesięciu na torze i często aż kilkuset w fabrykach i zespołowej siedzibie, o tyle w rzeczywistości wszystko sprowadza się do relacji kierowcy z jego inżynierem wyścigowym. Dokładnie tak samo jest w kartingu, choć tutaj zespoły składają się zazwyczaj z kilku, góra kilkunastu osób.

Praca zespołowa © Fotografia Walerczuk

„Każdy zawodnik ma swojego mechanika, który nie tylko zajmuje się sprzętem, ale także pełni rolę inżyniera, analizuje jazdę, telemetrię, a do tego jest często przyjacielem, starszym bratem czy kimś w rodzaju wujka dobrej rady - mówi Jakub. - Ta relacja jest absolutnie kluczowa, szczególnie w przypadku młodych, kilkuletnich zawodników, dlatego przykładamy do niej ogromną wagę. Kierowca musi czuć wsparcie swojego mechanika. Najlepsze wyniki osiągają ci, którzy potrafią najlepiej współpracować, często mimo różnych osobowości czy charakterów”.

Weekend wyścigowy

Schemat weekendu wyścigowego w Formule 1 wszyscy doskonale znamy. Dwa treningi w piątek, krótszy w sobotę, następnie kwalifikacje , a w niedzielę jeden długi, trwający zazwyczaj ok. półtorej godziny wyścig . W kartingu wygląda to nieco inaczej. Najpierw dwa dni treningów z kilkoma sesjami dla każdej kategorii dziennie, a następnie dwa dni zawodów. Tak jest podczas każdej z rund jednej z najmocniejszych serii monomarkowych, Rok Cup Poland, która często jest połączona z mistrzostwami Polski.

Dokładnie tak, jak w F1, absolutnie kluczowa jest czasówka, choć w przypadku kartingu jest ona jeszcze ważniejsza. Podczas kwalifikacji zawodnicy mają zaledwie dziesięć minut na wykręcenie czasu, który ustawia ich do pierwszego z aż czterech, trwających po ok. 10 minut wyścigów.

Tutaj ważna różnica. Pozycja na mecie każdego z wyścigów ustawia Cię na polach startowych do kolejnego, dlatego nieudana czasówka może całkowicie zepsuć weekend. Wyobraź sobie, że masz tempo na walkę o podium w każdym z czterech wyścigów, jeśli tylko ruszysz z pierwszej piątki. Popsute kwalifikacje i start do pierwszego wyścigu z trzydziestego miejsca mogą oznaczać koniec marzeń o punktach.

Ile zależy od sprzętu, a ile od kierowcy?

Realia Formuły 1 są pod tym względem bolesne. Albo jeździsz w jednej z dwóch, góra trzech czołowych ekip, albo możesz pożegnać się z regularną walką o zwycięstwa czy podia. Na szczęście w kartingu jest zupełnie inaczej.

„Cała stawka korzysta z identycznych opon , zazwyczaj w tylko jednej mieszance – wyjaśnia Jakub. - Podobnie jest z silnikami. W niektórych seriach narzucone jest także przełożenie i limiter obrotów, a różnice w podwoziach są niewielkie. Tutaj naprawdę więcej do powiedzenia ma kierowca.”

To jednak nie oznacza, że mechanicy nie mają nic do roboty. Wręcz przeciwnie. „Większość pracy i testów ustawień wykonujemy podczas treningów. Podczas zawodów dopracowujemy już głównie detale, dostosowując je do warunków pogodowych. Gokart jest dość zaawansowany jeśli chodzi o zmiany ustawień, tym bardziej, że kierowcy mają różne style jazdy. Podczas zawodów mamy jednak bardzo mało czasu, dlatego kluczowe są ciśnienia w oponach. Więcej czasu mamy pomiędzy sesjami, kiedy w zespołowym namiocie możemy wprowadzać większe modyfikacje, pracować nad geometrią, tylną osią czy silnikiem.”

Antek, najstarszy z Bal Brothers, walczył z dużo starszymi i dał radę! © Fotografia Walerczuk

Najlepsze na koniec! Ile kosztuje przygoda z kartingiem?

Największą różnicę pomiędzy Formułą 1, czy wyścigami bolidów jednomiejscowych w ogóle, a kartingiem, zostawiliśmy na koniec, ale to akurat najlepsza wiadomość dla każdego, kto myśli o zostaniu kierowcą wyścigowym.

Ten pierwszy krok do świata motorsportu jest relatywnie niedrogi. Jeśli chcesz kupić własny sprzęt, czeka Cię wydatek rzędu 15-50 tysięcy złotych (lub dużo mniej za używany wózek!), a następnie jedynie koszty uczestnictwa w zawodach: wpisowe, ubezpieczenie, beczka paliwa plus dojazd i hotel. Weekend wyścigowy zamkniesz więc pewnie w dwóch-trzech tysiącach złotych.

Jeśli jednak nie chcesz martwić się całą logistyką, a do tego wolisz skorzystać z doświadczenia innych, najlepszym wyjściem jest start w barwach jednej z doświadczonych ekip. W takim przypadku sezon możesz zamknąć już w 40 tysiącach złotych.

To naprawdę niewiele jak za sezon startów, biorąc pod uwagę fakt, że tyle samo kosztuje jeden weekend w zespole zagranicznym albo... jeden dzień testów bolidu Formuły 3!

Nie ma że pada! Deszcz to dodatkowe emocje – dokładnie jak w F1 © Fotografia Walerczuk

Pokonać Goliata

Wróćmy jeszcze do Jakuba i jego podopiecznych. „Debiut nowego zespołu, szczególnie w tak trudnym dla wszystkich roku, nie był łatwym zadaniem – mówi Wysocki. - Wiedzieliśmy, że będziemy mieli pod górkę, ale patrzymy na nasz projekt długofalowo. Mamy międzynarodowe aspiracje, nie tylko jeśli chodzi o karting, dlatego wiedzieliśmy, że musieliśmy pójść inną drogą.”

Stąd właśnie współpraca z włoskim producentem podwozi Intrepid, w którego barwach w przeszłości sukcesy odnosiły takie nazwiska, jak Verstappen, Albon czy Leclerc i Russell. Brzmią znajomo?

„Mamy fantastycznych, młodych kierowców i przede wszystkim chcemy, aby czuli, że mają nasze wsparcie, rozwijali się i robili w tym sporcie kolejne kroki. A dokąd razem zajdziemy? Czas pokaże, ale mierzymy wysoko” - mówił Jakub tuż po powrocie ekipy z kolejnych zimowych testów na torach we Włoszech.

Czy młodzi kartingowcy Motorsport Solutions: bracia Bal, Alan Jakóbiak i Błażej Kostrzewa, pójdą w ślady Verstappena i spółki? Kto będzie ich głównym rywalem? Sezon 2021 już tuż tuż! Widzimy się na starcie?

Zobacz też, jak swego czasu Max Verstappen i Pierre Gasly ścigali się gokartami po lodzie!