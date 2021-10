Kasia Konstance poleca: 10 płyt na długie jesienne wieczory

Piszą o niej: „Pochodzi z Polski, mieszka w UK, a jej nadchodząca epka ma wszystko, by zawojować sceną jednego i drugiego kraju". Kasia Konstance uwielbia śpiewać i łączyć w swoich utworach brzmienia jazzu, neo-soulu i R&B, co doskonale słychać na epce „Cosmic Dust”. Jej piosenki grali już w radiu BBC Gilles Peterson i Jamz Supernova, dziś to ona poleca nam piosenki innych. Z dedykacją na długie jesienne wieczory, ale większość tych płyt ma zastosowanie uniwersalne, więc warto je mieć zawsze pod ręką.

Dlaczego wybrałaś Londyn jako miejsce do życia?

Kasia Konstance: W Wielkiej Brytanii czuję większą swobodę. Od dzieciństwa marzyłam, żeby tu mieszkać i kiedy nadarzyła się okazja przyjazdu na studia, od razu się zdecydowałam. Muzyka jest tu wszędzie, ale naprawdę mam na myśli wszędzie. W pubie, kawiarni, na ulicy, w parku... Londyn żyje muzyką i jest to bardzo odczuwalne. Czuję się tu szczęśliwa. Uwielbiam spacery nad Tamizą, tutejszy klimat i jedzenie z całego świata dostępne na każdym kroku!

Swoje pierwsze kroki na muzycznej ścieżce w Polsce stawiałaś u boku Kuby Więcka czy Kasi Lins. Nie dało się tego u nas bardziej rozwinąć?

Kuba to mój serdeczny przyjaciel i na pewno nie wykluczam współpracy w przyszłości. Kilka lat temu nawet wystąpiłam gościnnie (bardzo spontanicznie) na jednym z jego koncertów. Kasię natomiast poznałam podczas warsztatów jazzowych, gdy byłam jeszcze nastolatką. Ona już studiowała na akademii muzycznej i pamiętam, że bardzo mnie zainspirowała. Uwielbiałam słuchać jej głosu podczas zajęć. Jest na pewno jedną z moich ulubionych artystek na polskiej scenie muzycznej.

Kto pomógł ci się wtopić w muzyczną tkankę Londynu?

Na pierwszym roku studiów poznałam mojego przyjaciela, perkusistę Bena, który zabierał mnie we wszystkie muzyczne miejsca na mapie Londynu. On również dopiero zaczynał swoją przygodę z jazzem, ale znał dosłownie każdego, gdyż wychował się w Londynie. Po kilku miesiącach szwendania się po jam session czułam, że znam już większość muzyków. Londyn nie jest wcale taki duży jaki się wydaje. (uśmiech)

Current state of jazz... London

Brytyjska muzyka odgrywa w twoim życiu szczególną ważną rolę?

Brytyjski soul, jazz i R&B na pewno. Bycie otoczoną wspaniałymi muzykami na co dzień daje mi wiele inspiracji i motywuje mnie do działania. Uwielbiam odkrywać i poznawać nowych artystów. Organizuję tu również koncerty w jednym ze znanych klubów jazzowych, gdzie staram się promować młode pokolenie muzyków jazzowych. Kocham wolność wyrażania siebie na londyńskiej scenie muzycznej.

Jak i gdzie się widzisz za pięć kolejnych lat?

Na pewno chciałabym podróżować po świecie grając muzykę. Moim marzeniem jest również otwarcie własnej wytwórni muzycznej. Widzę siebie szczęśliwą i spełniającą wszystkie marzenia, które jeszcze nawet nie zawitały w mojej głowie.

Kasia Konstance poleca: 10 płyt na długie jesienne wieczory

Erykah Badu „Baduizm”

Erykah Badu jest bezapelacyjnie królową neo-soulu. Uważam, że otworzyła nowe drzwi w świecie muzycznym i udowodniła, że nie każdy dźwięk musi brzmieć idealnie. Stanowcza i dążąca do wyznaczonego celu kobieta, ideał. Poznałam ją raz przelotnie na backstage’u, gdy grałyśmy na tym samym festiwalu Field Day w 2018r. To był jeden z momentów, których pewnie nigdy nie zapomnę. Jej płyta „Baduizm” jest ponadczasowa i uwielbiam do niej wracać. Długie jesienne wieczory przy świecach i pysznym jedzeniu w moim domu są zarezerwowane właśnie dla niej.

Pip Millett „Lost in June”

Jej wrażliwość muzyczna oraz skromność bardzo mi imponują. EP „Lost in June” jest bardzo uniwersalna. Prawdopodobnie umiliła czas niejednej osobie w 2020 roku. Pip śpiewa głównie o miłości, tej młodej i niewinnej. Na jej epce słyszymy również sentymentalne utwory nawiązujące do prywatnego życia wokalistki. Jesienny spacer po parku i Pip Millet to prawdziwy „must have” tego sezonu.

Chet Baker „Chet Baker Sings”

Jeśli mogłabym spotkać się na chwilę z jednym nieżyjącym artystą, z pewnością byłby to Chet Baker. Już jako nastolatka byłam zakochana w jego grze na trąbce oraz delikatnym głosie. Wszystko, co wydał, owiane jest nutą melancholii i ciepła. Czego chcieć więcej jesienią? Przesłuchałam ten album od deski do deski po raz kolejny i wydaje mi się, ze nie ma nic bardziej pięknego i zarówno smutnego niż jego muzyka.

Ezra Collective „Chapter 7”

Nie wyobrażam sobie mojej muzycznej przygody w Londynie bez Ezra Collective. Mimo tego, ze to ich pierwszy projekt (wydany w 2016 roku), i może nie do końca idealny, ale jest w nim coś pięknego i świeżego, czego według mnie nie da się podrobić. Może to fakt, że nie wiedzieli, co ich czeka w przyszłości i podeszli do tego bardzo spokojnie? Możliwe. Jestem szczęśliwą posiadaczką tej epki na winylu. Sięgam po ten album o każdej porze roku, ale idealnie sprawdza się jesiennym spacerze w duchu afro-beatu wymieszanego ze współczesnym jazzem i nutą hip-hopu.

Kaiit „Live From Her Bedroom”

Kaiit to artystka, na którą czekałam przez wiele lat. Mieliśmy Lauryn Hill, Badu, Jill Scott i... nareszcie pojawił się ktoś, kto w przyszłości z pewnością będzie godnie reprezentował scenę neo-soulową. Epka „Live From Her Bedroom” brzmi świeżo i Kaiit wydaje się na niej śpiewać, jakby prowadziła konwersacje z kumplem. Nie słychać w tym wysiłku czy udawania. Piosenki Kaiit na pewno motywują mnie do jesiennego workoutu. Tempo jest idealne, a energetyczna perkusja sprawia, ze chce się ćwiczyć więcej! Ta wokalistka i raperka jest jedną z moich ulubionych artystek i zasmucił mnie fakt, że w 2019 roku zniknęła ze sceny muzycznej. Mam nadzieję, że niedługo wróci i wszyscy o niej jeszcze usłyszymy!

The Ahmad Jamal Trio „The Awaking”

Ahman Jamal to jeden z moich ulubionych muzyków jazzowych. Uwielbiam słuchać tego albumu wybudzając się jesienią. Poranne promyki słońca, kawa i „The Awaking” to rzeczy, które rozjaśniają moje dni szarą jesienią. Piękny dźwięk fortepianu, kontrabasu i subtelnej jazzowej perkusji to wszystko, czego można chcieć zaraz po przebudzeniu. Jamal udowodnił tym albumem, ze jego styl ciągle ewoluuje, a sam artysta perfekcyjnie odnajduje się w różnych stylach jazzu.

Moses Boyd „Displaced Diaspora”

Displaced Diaspora to album brytyjskiego perkusisty Mosesa Boyda, który ukazał się jesienią 2018 roku. Na albumie pojawia się kilku wybitnych artystów z brytyjskiej sceny jazzowej (Zara McFarlane czy Joe Armon-Jones), ale też hiphopowej (Louis VI). Wszystko jest zachowane w spokojnym jak na Mosesa klimacie. Utwory są skontrastowane, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Można ich słuchać w drodze do pracy w czasie listopadowej pluchy lub wieczorną porą przy kolacji.

KinKai „A Pennies Worth”?

KinKai to moje ulubione muzyczne odkrycie 2020 roku. Pochodzący z Manchesteru raper szybko podbija brytyjską scenę muzyczną. Po współpracy z takim muzykami jak Children of Zeus, Blue Lab Beats czy Enny, KinKai przychodzi z kolejnym albumem udowadniającym, że jego muzyka zasługuje na uwagę szerszej publiczności. Teksty KinKaia zdecydowanie chwytają za serce. Poetycko opowiada swoja historie i to, co go trapi w życiu. Kinkaia można też posłuchać na mojej epce w utworze „You Never Do ft. KinKai”.

Teyanna Taylor „ K.T.S.E.”

Album amerykańskiej wokalistki to podróż przez nieudane związki ze znakomitą produkcją i bezapelacyjnie chwytającym za serce głosem Taylor. Wokalistka pokazuje swoją kobiecość, ale również ogromną siłę osobowości i niezależność, jak to zwykle bywa w piosenkach np. Beyonce . Gorąca czekolada lub herbata z tym albumem w tle na pewno jesienią smakuje lepiej!

Anti Lilly „It’s Nice Outside”

Album dla tych, którzy jesienią uwielbiają chillować ze znajomymi. Bardzo stonowana produkcja z elementami jazzu w tle to dokładnie to, czego można się spodziewać po albumie „Nobody’s Perfect”. Melancholijny nastrój płyty skłania mnie zawsze do refleksji nad życiem i wprawia w zadumę. Cały album jest owiany wewnętrznym spokojem i prawdą płynącą z ust rapera..

