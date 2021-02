Kaśka Sochacka ogłasza „Ciche dni”, zapowiada debiutancką płytę

Po tym, jak nagrałaś „Wiśnię”, w podsumowaniu najciekawszych piosenek 2019 roku napisałem o tobie , że „debiutująca właśnie epką z logotypem Jazzboy Records wokalistka ma szansę zapisać się w pamięci słuchaczy czymś więcej niż tą jedną piosenką”. Też po zamieszaniu jakie zrobiła „Wiśnia” poczułaś, że czas nagrać album?

Kaśka Sochacka: Myśl o płycie towarzyszyła mi od zawsze. Single na pewno weryfikują to, czy ktoś jest zainteresowany opowieściami, które chciałabym na debiutanckim albumie zawrzeć i rzeczywiście chyba ten moment gdy „Wiśnia” okazała się…

...Wydarzeniem, nie bójmy się tego słowa.

Wydarzeniem na pewno w moim życiu, choć tak – myślę, że rzeczywiście fajnie to wszystko wypaliło. To był też ten moment gdy ja, ale również wszyscy w wytwórni poczuli, że czas zrobić płytę.

Posłuchaj najnowszej piosenki „Ciche dni” - premiera debiutanckiej płyty Kaśki Sochackiej już 26 marca 2021!

Jak w ogóle trafiłaś do Jazzboya?

W 2014 roku brałam udział w „Must Be The Music”, w którym Paweł Jóźwicki, czyli szef Jazzboya, był konsultantem muzycznym. Poznaliśmy się na castingu i tam nasze losy się połączyły.

Rozumiem, że to on cię wyłapał spośród uczestników, jak kiedyś Korteza .

Tak. Pamiętam, że wszedł na scenę i zapytał, czy numer, który śpiewam jest mój. Zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że tak. (śmiech) Uzek powiedział mi wtedy, że zajebiście i że bardzo mu się podoba, na co się totalnie ucieszyłam. To było bardzo miłe! Pamiętam, że dał mi wtedy jeszcze małą radę, żebym używała mniej vibrata. (śmiech)

Kilka lat później ruszyłaś z Kortezem w trasę po kraju.

Dla mnie to jest w ogóle jakaś filmowa rzecz, że brałam udział w tych koncertach, i że to wszystko tak się rozwinęło. Nie sądziłam, że słuchacze Korteza tak bardzo polubią moje piosenki, bo oprócz „Wiśni”, wykonywaliśmy też utwór „Śnie”. Czasem wychodziłam na scenę i od razu dostawałam gromkie oklaski – co nigdy wcześniej mi się nie przydarzyło. Ludzie mnie kojarzyli i czekali na ten występ. Czułam się trochę jak … od zera do milionera. Mimo tego nawet, że zdawałam sobie sprawę, że występuję w cudzej bajce, bo to były przecież koncerty Korteza. Ale i tak było to dla mnie wyjątkowe uczucie.

A nie obawiałaś się, że szybko przykleją ci łatkę „Korteza w spódnicy”? Wasze piosenki mają wiele wspólnego.

Kompletnie się tym nie tripowałam. Bardzo mocno skupiam się na tym, żeby to, co robię, było przede wszystkim szczere i żeby mi się podobało. Słyszałam oczywiście pewne porównania, zwłaszcza na początkowym etapie, ale też z drugiej strony nie miałam z nimi problemu. Nigdzie przecież nie koncertowałam i jedynym miejscem, gdzie można mnie było usłyszeć na żywo, były właśnie koncerty Korteza. Dużo ludzi w ten sposób mnie w ogóle poznało. Ale nie było w robieniu mojej płyty żadnego wyrachowania, że robię coś, co ma być podobne do czegoś już sprawdzonego. Nie. Wszystko wychodziło naturalnie. Szczerość – i w muzie i w życiu – jest dla mnie bardzo ważna.

W ostatnim utworze na płycie śpiewasz: „Tyle chciałabym powiedzieć...”. Od razu nasuwa mi się myśl, czy na pewno zaśpiewałaś na niej wszystko, co chciałaś?

Myślę, że ta płyta powinna wyglądać tak jak wygląda. Jest fajnym początkiem czegoś, co mam nadzieję będę kontynuować w swoim życiu i początkiem różnych innych rzeczy, które kiedyś jeszcze wydam. Na pewno czuję po niej po raz pierwszy wewnętrzny spokój – bardzo cieszę się z tego, co na tej płycie wspólnie zrobiliśmy. Bardzo napracowaliśmy się Olkiem Świerkotem i jestem totalnie dumna z tego, co na niej jest.

Porozmawiajmy chwilę o tych opowieściach, które układają mi się w zamkniętą historię o pewnej relacji. Twojej relacji?

Sporo rzeczy jest z życia wziętych…. Każdy z nas je przeżywa, w każdym związku czasem jest dobrze, czasem jest źle, a wiadomo, że jak jest źle, to kobiety sporo rozkminiają i analizują. Ja w swoim życiu staram się oceniać sytuacje raczej na chłodno i wydaje mi się, że dużo takich chłodnych obserwacji jest właśnie na tej płycie – obserwacji z perspektywy człowieka totalnie pogodzonego z jakimiś plusami i minusami związku. Jest też trochę relacji podanych „na gorąco”, ale jest ich zdecydowanie mniej.

Kaśka Sochacka © Agata Trafalska

„Ciche dni” były pisane na gorąco?

Tak. One akurat były pisane na gorąco.

Dobrze słyszę, że w tym singlu męski głos należy do Dawida Podsiadły ?

Tak. To był pomysł Uzka, żeby w tym utworze nawiązać nieoczywisty dialog z mężczyzną. Ja nie miałabym śmiałości żadnemu tak znanemu artyście zaproponować udziału na mojej płycie.

Dlaczego?

Wydawało mi się, że jestem w takim miejscu, że raczej nie będzie to dla kogoś specjalnie atrakcyjne, dogrywać się na mój debiut. Ja jestem skromna dziewczyna. (uśmiech) Ale okazało się, że jest inaczej, że jest chęć i że wyszło super.

A jak na album trafił Vito Bambino ?

Z Vito było tak, że pisałam numer „Boję się o ciebie”, miałam już zwrotkę i refren, ale nic więcej. Jakoś ciężko mi to szło. Pomyślałam wtedy, że Vito ma w sobie coś takiego, że mógłby mi z drugą zwrotką pomóc, napisać coś nieoczywistego. Wysłałam mu więc to, co miałam z prośbą, by pomógł mi z tekstem. Vito zaś na to, że najchętniej to by się do tego kawałka dograł, bo mega mu się podoba! Strasznie się tym podjarałam i cieszę się, że do tego doszło.

Wszystko to, o czym opowiadasz, składa się na bardzo sielankową opowieść o nagrywaniu twojego debiutu. Powiedz, jak było naprawdę.

(śmiech) Podczas pracy nad tą płytą z Olkiem naprawdę świetnie się bawiłam! Słyszałam wcześniej, że robienie płyty to może być męka, że mogą być tarcia, ale nie było źle. Oczywiście były momenty trudne i bardzo trudne, długie rozmowy, rozkminy, ale przez większość czasu było naprawdę ekstra. Olek dał mi niesamowity komfort pracy, lubimy też chyba podobną muzykę i jakoś tak po prostu się rozumieliśmy. Nigdy ze sobą nie walczyliśmy.

On częściej przytakiwał na twoje pomysły, czy odwrotnie?

Ze mną jest tak, że często przychodzę do studia już z piosenką z tekstem albo jakimś szkieletem tekstu. Potrafię co nieco podziałać w programach muzycznych służących do produkcji muzyki, więc czasem przynosiłam już piosenki z wbitymi ścieżkami piana, synthów, bębnów czy basu, a Olek, jeśli mu się to podobało, to brał to wszystko w swoje ręce i dorabiał resztę. Czasem jednak miałam tylko piano i linie wokalu i Olo na tej podstawie budował cały aranż, od zera. Różnie to bywało.

Czyli mamy do czynienia z prawdziwie autorskim debiutem.

Na pewno jestem trochę Zosią-samosią. Praca w programie muzycznym pozwoliła mi na to, żeby tworzyć muzykę i przenosić jakieś elementy z wyobraźni na konkretne partie. Tak naprawdę to ja jestem jednak kompletnie zielona i mało jeszcze wiem, muszę się rozwijać. To, co potrafię na razie mi wystarcza, żeby konstruować swoje proste piosenki, ale ostateczny sznyt to praca Olka i wielu muzyków, których Olo do tych piosenek zaprosił. Myślę, że to była dobra praca zespołowa, po prostu.