"Kaspersky": Red Bull Solo Q to przede wszystkim szansa dla graczy

Kasper "Kaspersky" Gutkowski, komentator Polsat Games, caster turnieju Red Bull Solo Q: Przede wszystkim jest to fantastyczna platforma dla graczy, którzy są niechętni do grania Solo Q samego w sobie albo nie mają do tego motywacji. Mamy mnóstwo takich zawodników, którzy są bardzo utalentowani w Polsce czy na świecie, ale nie mają do końca motywacji, żeby wbić wyższą rangę na Solo Q. Jeżeli będą w stanie zmotywować się, żeby wygrać taki turniej, okazać się najlepszym w polskich kwalifikacjach, pojechać na ogólnoświatowe finały, to wydaje mi się, że jest to dla nich fantastyczna szansa.

Jest naprawdę wysoki. Wcześniej oglądałem to jako widz i miałem takie "okej, spoko". Rzadko jako widz ogląda się jednak transmisję od deski do deski. Teraz natomiast, kiedy komentuję to widzę, jak jakiś gracz od fazy grupowej potrafi pokazać się super dobrze aż do fazy mistrzowskiej. Przykładem tego jest "Enlight1337", który mimo tego, że ostatecznie się nie zakwalifikował, to mi szczególnie zapadł w pamięci. Gość, który ma spory champion pool, dobre mechaniki i świetne zrozumienie wave'ów. "Janyko_" też fantastycznie się pokazał, jest wielu graczy, którzy pokazywali, że rzeczywiście potrafią grać na wysokim poziomie.

Tu mam pewien problem. Jest ktoś taki, jednak jest to osoba, która się nie zakwalifikowała, bo przegrała w finale 2:3. Mówię o "Ravenno". Może to był pech, że ostatecznie przegrał, ale uważam, patrząc na to jak się prezentował, że naprawdę zasłużył na miejsce w finale. Nie chodzi o to, że druga osoba, która się dostała nie zasługuje. "Ravenno" po prostu prezentuje bardzo dobry poziom, imponował zwłaszcza świetny, czysty Victor. Byłem pod ogromnym wrażeniem, gdy z "Myhą" oglądaliśmy jego ostatni mecz w ćwierćfinale. Super mechaniki, dobre zrozumienie wave'ów, potrafi nimi grać i umie zaskoczyć swojego przeciwnika, wie, co ma zrobić, żeby wygrać.

Tak, Jayce pod teleportację. To znaczy, bardziej zaskoczyło mnie, że sam o tym nie pomyślałem, bo tak naprawdę ma to mnóstwo sensu. Grasz nim typowo pod farmienie, a kiedy przeciwnik próbuje w Ciebie wejść to po prostu go odpychasz. Według mnie to super taktyka.

Dodany został tzw. "balkonik" na górnej alejce. Poza tym nie ma zbyt dużych zmian. Wydaje mi się, że troszeczkę to zmienia. Mieliśmy przypadki, że gracz podchodził do krzaka, odpalał Wukongiem W, przechodził przez krzak będąc niewidzialnym, dzięki czemu był w stanie zaskoczyć przeciwnika i go zabić. Zdarza się to jednak może raz na dwadzieścia map.

Na nieoczywistych bohaterów, którzy mogą być mocni, jak chociażby Kalista. Zauważmy, że osoby, które wygrywały, "Ariana" i "Daglas" to odpowiednio midlaner i jungler. To nie są osoby, które w teorii na co dzień grają Kalistą, a mimo to ją wybierali. Ta postać zawsze będzie bardzo mocna, jeżeli chodzi o 1vs1. Chyba, że dostałaby jakieś niesamowite nerfy.

To było spowodowane tym, że jako trener nie miałem już zbytnio motywacji do tego, żeby robić to co robię. Mimo, iż uważam z perspektywy czasu, że praca trenera sama w sobie była naprawdę fajna, to ostatecznie cieszę się, że jestem komentatorem, bo sufit, który mogę osiągnąć jest po prostu o wiele wyżej.

