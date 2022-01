7 tekstów, które usłyszysz w trakcie podejścia na Kasprowy

TOPRowcy (i zajawieni skitouringiem górale) twierdzą, że wejście na Kasprowy nie powinno zająć dłużej niż godzinę + wiek zawodnika wyrażony w minutach. Nie twierdzimy, że to niemożliwe, ale przeciętny narciarz ma jednak nieco "spokojniejsze" tempo. Jeśli spotkasz na trasie specjalistę w szybkich okularach, który wygląda jakby uciekał przed niedźwiedziem, możesz mu na takie pytanie bez wstydu odpowiedzieć: "pierwszy mordo!". Chociaż on prawdopodobnie robi trzecią pętlę, to wszyscy wiemy, że prawdziwe umiejętności pokazujemy na zjeździe w dół, a nie na podejściu (a przynajmniej tak sobie tłumaczymy).

Na to pytanie niestety nie da się odpowiedzieć dobrze. Oczywiście są specjaliści, którzy uważają, że jeśli narty mają w talii 100 mm, to nadają się do wszystkiego, jednak po drugiej stronie barykady już czają się znawcy którzy od razu wytłumaczą ci, że "narty do wszystkiego, to tak naprawdę narty do niczego". Czy da się wyjść z sytuacji, tak żeby nie wywołać trwającej półtorej godziny (bo przecież tak szybko dojdziecie na szczyt) wojny? Chyba nie. No może, gdy ciśniesz w górę na Bent Chetlerach, a jadąc w dół, potrafisz zrobić z nich pożytek!

