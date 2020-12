Organizatorzy nie przestraszyli się skomplikowanych i zawiłych obostrzeń i zorganizowali imprezę na nowych zasadach, a zawodnicy wyposażeni we wszystkie środki ochrony osobistej stawili się na starcie. Na zawodach pojawiła się również reprezentantka Polski Katarzyny Lange, która w wielkim stylu przechodziła kolejne etapy eliminacji, docierając do półfinałów. Po świetnym występie, polska riderka uplasowała się ostatecznie na 7. miejscu w rankingach GKA.

Złapaliśmy Kasię na krótką rozmowę. Zobacz co opowiedziała nam o tych dość nietypowych zawodach

Startowałam w dawnym Pucharze Świata PKRA, przez kilka lat w sezonach 2013-2016, więc znam zasady panujące na imprezach najwyższej rangi i umiem radzić sobie ze stresem. Doświadczenie, które zdobywałam przez ostatnie lata, pomaga mi rozgrywać moje starty tak, by po eliminacjach, kwalifikować się do finałów. Zawsze lubiłam tę walkę z najlepszymi zawodniczkami z całego świata i bardzo skrajne emocje. Start w takich imprezach wiąże się z ogromną satysfakcją. Przed każdym heatem jestem szczęśliwa, że mogę robić to, co kocham najbardziej!

Wiedząc, że prawdopodobnie będą to jedyne zawody w sezonie, jak zmieniło się Twoje podejście do startu? Jak pandemia wpłynęła na organizację i atmosferę na miejscu?

Po pierwsze to niesamowite, że zawody w ogóle się odbyły. Zachowane zostały wszystkie procedury wynikające z nowego reżimu sanitarnego, a mimo to nasza uwaga, ani na moment nie została odciągnięta od tego co najważniejsze - dobrego performance’u na wodzie. Zawody były dość nietypowe ze względu na brak publiczności, ale na szczęście organizatorzy imprezy przygotowali dla kibiców livestream, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dostałam olbrzymie wsparcie od osób, które mnie oglądały i kibicowały przed ekranami komputerów i telewizorów.

