Katarzyna Solińska: Nie sztuką jest zbudować formę biegową na krótki okres

Miałam to szczęście, że moja przygoda z bieganiem zaczęła się już w dzieciństwie. Zawsze lubiłam biegać, a do szkolnych zawodów zgłaszałam się jako pierwsza. Na jednych z nich, moje predyspozycje do tej dyscypliny, zauważył ówczesny trener lekkiej atletyki z Krosna (woj. podkarpackie), Adam Przybysz. W wieku 12 lat trafiłam do Krośnieńskiego Klubu Biegacza, gdzie przez kolejne ponad 4 lata rozwijałam się jako biegaczka na krótkich i średnich dystansach. Niestety na ponad 10 lat, rozstałam się z regularnym treningiem, koncentrując się na nauce i życiu nastolatki. Całe szczęście, życie znów pokierowało mnie w stronę biegów, początkowo ulicznych (półmaratony, maraton), aż w 2016 roku, trafiłam na górskie ścieżki i od tamtej pory z nich nie schodzę. Mam wrażenie, że często w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy dzieląc się swoją pasją, zarażają nią nas. Tak było w moim przypadku.

. W zależności od etapu przygotowań, a także wybranych celów na dany sezon, ich charakter, specyfika, objętość, intensywność jest różna. Na początku naszej przygody w bieganiem, najważniejsze jednak jest, by zweryfikować aktualny poziom wytrenowania, na którym się znajdujemy (np. poprzez badania wydolnościowe). Następnie dobrać odpowiednią objętość i intensywność treningu tak, by był on dopasowany do naszych możliwości zarówno fizycznych, jak i czasowych. Następnie jednostki treningu powinno stopniowo rozwijać się, nie tylko wyłącznie w ujęciu rocznym, ale skoncentrowanym na latach.

To pytanie jest bardzo złożone, ale odpowiem na nie prosto: ważne by jeść zdrowo, opierać się na stylu żywienia, który zaspokoi nasze potrzeby pod względem uzupełniania kalorii, ale również dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości i proporcji węglowodanów, białka czy tłuszczy. Częstym problemem biegaczy ultra, trenujących na dużych objętościach, jest uzupełnienie tego, co spaliliśmy zarówno na treningu, jak i podczas innych aktywności w ciągu dnia. W moim jadłospisie najczęściej znajdziecie różne odmiany owsianki, makaronów, sałatek, dań, których bazą jest ryż, kasze, warzywa, a także koktajle potreningowe. Przed zawodami, w zależności od dystansu, jem zazwyczaj płatki ryżowe z owocami, białe pieczywo z dżemem, czy ryż z bananem i miodem. W trakcie zawodów, staram się uzupełniać węglowodany ok. 80g na godzinę, w postaci żeli i napojów izotonicznych i węglowodanowych. Im dłuższy dystans, dorzucam również batony oraz jedzenie, jak zupa pomidorowa czy kanapka z serem (są dostępne na punktach żywieniowych podczas zawodów). Żywienie podczas biegu jest jednak kwestią bardzo indywidualną, i każdy z nas musi przetestować produkty, które nie będą powodować problemów żołądkowo-jelitowych. Warto zatem podczas treningów, i tych spokojnych, i tych o wyższej intensywności, przetestować różne rozwiązania i wybrać te, które najlepiej na nas działają.

