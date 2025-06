Jak w tym roku będzie wyglądał zlot parkourowy Keep Flowin?

„Powtarzamy format z tamtego roku, bo bardzo się spodobał. Tylko tym razem będziemy mieli cztery challenge, zamiast sześciu - na czterech różnych spotach we Wrocławiu. Uczestnicy mają wpleść te challenge w swoją akcję, nagrać klip i podesłać mi, żebyśmy mogli w sobotę, pod koniec eventu razem je obejrzeć i głosować na najlepsze. Zmniejszyliśmy liczbę challenge’ów, żeby móc wprowadzić coś nowego, czyli 1v1 Best Trick Challenge. Mamy turniejową tabelkę, a uczestnicy będą mieli szansę na zrobienie jednego triku. Sędziowie wskażą ręką na jedną, albo drugą stronę, no i wskazany zawodnik przechodzi w górę” – tłumaczy Krystian.

„Mamy też nagrodę best female, która spontanicznie pojawiła się w ubiegłym roku i od razu się przyjęła. Na pierwszym evencie mieliśmy mało kobiet, a w ubiegłym około ośmiu i w tym będzie tak samo” - wyjaśnia. „Wśród kobiet to jest mniej popularny sport, ale coraz więcej pojawia się ich na naszej polskiej scenie. Także fajnie jest móc je nagrodzić. Ostatnio wygrała

Format zawodów, które odbędą się podczas zlotów sprawia, że uczestnicy będą przemieszczać się po całym mieście. Najlepszy dzień, żeby ich zobaczyć to sobota. „Będzie można nas spotkać na pewno na Ostrowie Tumskim, zaraz przy pomniku Jana Pawła i Pufa Miejska zaraz przy Urzędzie Wojewódzkim. Poznacie po Mini z puszką Red Bulla na dachu. Będziemy tam mniej więcej między 14:00 a 16.30. To najlepsze miejsce, żeby ludzie mogli przyjść pooglądać” – ocenia freerunner.

