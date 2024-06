Wrocław stolicą parkour! Krystian Kowalewski robi 2. edycję swojego zlotu

Śledź to, co będzie się działo podczas zlotu Keep Flowin na Instagramie:

„Pierwsza edycja, która odbyła się rok temu wypadła fantastycznie. Przerosła moje oczekiwania” – opowiada Krystian Kowalewski. „Rok temu wpadłem na pomysł, żeby zorganizować zawody w nowym formacie, który będzie łączył skill (czyli zawody polegające na odhaczaniu nowych challenge’ów) i styl (jak podczas Red Bull Art of Motion). Znalazłem 6 różnych miejscówek we Wrocławiu, a na każdej ustawiłem jedno wyzwanie – od bardzo podstawowych, parkourowych ruchów po hardkorowe na tyle, że może zrobią je trzy osoby. Mieliśmy 80 uczestników, co na debiutancki event w parkourowym środowisku jest całkiem pokaźną liczbą. Ludziom spodobał się ten format. Poza tym wszystko było nastawione na społeczność. Były warsztaty, które prowadził mój kolega z Wrocławia Kacper Kośmider, a wieczorem oglądaliśmy filmy nagrane w ciągu dnia. Skoro wyszło tak super, trzeba to było powtórzyć w tym roku”.

„Zapraszamy! Zaczynamy w piątek. Będziemy na Wzgórzu Andersa. To chyba najlepsze miejsce, żeby przyjść i popatrzeć. W sobotę będziemy na bulwarach, zaraz obok Mostu Grunwaldzkiego. Będzie tam setka ludzi, bo są tam dwa challenge’e. Przejmiemy to miejsce na trzy godziny – od około 14:00 do 17:00. Będzie nas można spotkać w okolicach Starego Miasta, na Manhattanie, czy nad Odrą. Będziemy się przemieszczać, ale na pewno będzie nas widać”.

