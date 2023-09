Keep The Beat: „Streetball ma się lepiej niż kiedykolwiek”

Jest lepiej, jest mocniej, jest szybciej oraz skuteczniej. Z amatorów zostali już tylko ci najbardziej waleczni i ambitni, bo rozgrywki są zdominowane nie tylko przez zawodowych koszykarzy, co profesjonalnych zawodników 3x3. Triczki z mixtejpów? Na popisowe zagrania mogą sobie pozwolić albo gracze z absolutnego topu (Michael Hicks, to o Tobie) albo, gdy sytuacja meczowa pokazuje, że "hej, jest już bezpiecznie, czas na zabawę".

Zobaczcie, co działo się podczas turnieju finałowego Red Bull Half Court w Gdańsku. Zawody wygrała drużyna BM Stal i teraz będzie reprezentowała Polskę podczas globalnego finału w Serbii!