Tym razem, zawodnik z Kostaryki postanowił udać się w głąb tropikalnej dżungli. Jak się pewnie domyślasz, jazda po dzikim lesie na BMX'ie to dość nietypowy pomysł, ale film "Bio Skatepark", który powstał w trakcie realizacji projektu, jest najlepszym dowodem na to, że jeśli się czegoś naprawdę chce, to zawsze znajdzie się sposób!