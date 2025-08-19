Kevin Małkiewicz: Pokazać pazur na torze

Marcin Karwot, RedBull.com: Fazę zasadniczą PGE Ekstraligi zakończyłeś w fenomenalnym stylu, zdobywając płatny komplet punktów i zostając wybranym zawodnikiem kolejki. Jakie to uczucie dla tak młodego zawodnika?

Kevin Małkiewicz, junior Bayersystem GKM-u Grudziądz: Bardzo fajne! Staraliśmy się z moim teamem zrobić jak najlepszy wynik na tych zawodach i to się udało. Dużo zmienialiśmy, żeby podtrzymać tę moją punktację i wszystko świetnie wyszło. Do tego reszta drużyny też spisała się na medal - wygraliśmy mecz, a ja cieszę się z tego, że dorzuciłem solidną cegiełkę do tego rezultatu. Zawsze będę miał w pamięci ten moment, w końcu to pierwszy komplet w PGE Ekstralidze. Teraz się nie zatrzymuję i walczę dalej o kolejne tak świetne wyniki.

Ten sezon jest trochę pofalowany, jeśli popatrzymy na twoją dyspozycję. Przytrafiła ci się po drodze też kontuzja i mam wrażenie, że decyzja o twoim powrocie na motocykl była zbyt pochopna.

Tak naprawdę to ja sam bardzo chciałem wsiąść na motocykl. Chciałem bardzo pomóc drużynie z Grudziądza w starciu z klubem z Torunia. Ja zadecydowałem o starcie, nikt mnie nie do tego nie zmuszał. Teraz z perspektywy czasu wiem, że nie była to dobra decyzja z mojej strony. Nie czułem się sprawny w stu procentach, ale najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Teraz jestem zdrowy i mogę rywalizować w pełni swoich sił.

Takie sytuacje to chyba dobra nauczka na przyszłość. Lepiej poznaje się swój organizm.

Dokładnie tak. Będę wiedział, jak postępować.

Niedawno Bayersystem GKM Grudziądz poinformował o przedłużeniu kontraktu z tobą. Wiadomo, że juniorzy - zwłaszcza ci dobrze punktujący są pożądani na rynku. Ty natomiast szybko przedłużyłeś kontrakt. Nie zastanawiałeś się długo nad swoją przyszłością?

W Grudziądzu czuję się bardzo dobrze. Jestem tam od dziecka, znam ten tor doskonale i nie zastanawiałem się długo nad tą umową. Skoro czuję się tu świetnie, a działacze, kibice mnie lubią, to czemu miałbym odchodzić? Oddaję swoje serducho na torze dla GKM-u i nie było większego zastanawiania się nad moją przyszłością w tej drużynie.

Teraz przed wami faza play-off. Historyczne wręcz wydarzenie dla Grudziądza, bo GKM po raz pierwszy w historii będzie miał szansę powalczyć w bezpośrednim meczu o medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Podchodzicie do tej walki na luzie, czy w głowach pojawia się jednak myśl o sprawieniu sensacji?

Widać po wszystkich w klubie, że każdy jest już zadowolony. Dostanie się do tej pierwszej czwórki i nie musieć się martwić o utrzymanie było naszym podstawowym celem. Wszyscy w klubie są szczęśliwi i mówią, że drużyna już spisała się na medal. Teraz trzeba spróbować walczyć o medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Co prawda nawet to czwarte miejsce nie jest dla nas złe, ale jednak dla sportowca jest to najgorsze miejsce. Nic na siłę, wiadomo, ale też możemy pokazać swój pazur na torze.

W półfinale zmierzycie się z aktualnym mistrzem Polski, Orlen Oil Motorem Lublin. To też będzie okazja do starcia w biegu młodzieżowym z Wiktorem Przyjemskim, który jak dotąd wygrał 13 tych wyścigów, a raz był drugi. Czy twoim celem na ten dwumecz będzie zabranie mu jakiś punktów w Red Bull Juniorskich Asach?

Wiadomo, że Wiktor jest bardziej doświadczonym zawodnikiem ode mnie. Ma lepsze starty i do tego inne atuty. Ale ja się oczywiście nie poddaję. Będę oczywiście chciał go pokonać w tych biegach juniorskich, jak i w innych wyścigach. Mogę obiecać kibicom, że oddam na torze całe serce, żeby być górą w tych pojedynkach.

Fazę zasadniczą w Red Bull Juniorskich Asach zakończyłeś na 4. miejscu i nadal masz szansę wskoczyć na pudło.

Bądźmy dobrej myśli (śmiech).

A czy dla was, młodzieżowców ten program to dobra motywacja?

Tak, jak najbardziej. To bardzo fajna inicjatywa. Widziałem, że za pierwsze trzy miejsca są fajne nagrody, więc trzeba się dobrze spisywać w tych juniorskich biegach i realizować swoje cele. Cóż, muszę się sprężyć w tej końcówce sezonu, żeby jeszcze zgarnąć jedną z nagród.

Chciałbym się zapytać ciebie o twoją ścieżkę rozwoju. Gdzie widzisz największe braki? Nad czym chciałbyś bardziej pracować z trenerem?

Z trenerem Robertem Kościechą skupiamy się obecnie głównie na startach. To jest mój czarny punkt w tym sezonie. Czasem tego mocno brakuje i nie mogę dojechać równo ze wszystkimi do pierwszego łuku. Trener Kościecha zna mnie od dzieciaka, wie o każdym moim problemie, ale też te lepsze szczegóły, które mogę potem wykorzystać na torze. Można powiedzieć śmiało, że to mój taki drugi tata.

Jak wyglądają takie jednostki treningowe skupiające się na starcie?

Trener pokazuje mi głównie technikę ułożenia się na starcie i to, co mogę poprawić. Motor też nie może “rybkować”. Te słowo oznacza taki slalom do pierwszego łuku, który nie jest oczywiście pożądany przez zawodników. Do tego też uczę się ustawień sprzęgła. Po prostu szukamy tego złotego środka.

A trener Kościecha należy do tych wymagających czy podchodzi do szkolenia bardziej na luzie?

W pewnych momentach jest bardzo wymagający, ale w niektórych też jest luzacki. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych szkoleniowców w Polsce i nie mogę w żaden sposób narzekać na tę współpracę. Nie może być też tak, że trener kładzie wolną rękę na wszystko, bo potem w drużynie nic byśmy nie robili. Czasem wymaga, czasem się pośmieje - jest to jednak szkoleniowiec jak najbardziej na plus.

Pytanie na koniec: czy GKM zdobędzie medal PGE Ekstraligi w tym sezonie?

Bądźmy dobrej myśli. Na pewno powalczymy, a może przy okazji uda się zgarnąć ten medal.