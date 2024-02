Jak to jest ścigać bolid F1 z prędkością 300 km/h… dronem?

Nie przepadam za medytacją, choć podoba mi się sposób myślenia i nauki z niej płynące. Dla mnie skupienie polega na tym, by dokładnie wiedzieć, co dron może zrobić w każdej sytuacji i co ja mogę zrobić w każdej sytuacji. A potem po prostu zmuszam się do zachowania spokoju i nie pozwalam, by zdenerwowanie przedostało się na zewnątrz. Chodzi o to, by zablokować wszystkie czynniki rozpraszające z zewnątrz i nie pozwolić, by cokolwiek innego mi przeszkadzało.