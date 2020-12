Oni najdłużej czekali na zwycięstwo w Formule 1

10. Jean Alesi – 91. wyścig, GP Kanady 1995

Jean Alesi nawet po dołączeniu do Ferrari w 1991 roku (po półtorarocznej przygodzie z Tyrrellem ), zdawał się być skazany na nieustanne oczekiwanie na pierwsze zwycięstwo w Formule 1 . W końcu Ferrari na początku lat 90. nie radziło sobie najlepiej. Zmieniło się to jednak podczas GP Kanady w 1995 roku, gdy jadący po pewne zwycięstwo Michael Schumacher, musiał zjechać do alei serwisowej z powodu problemów technicznych ze swoim Benettonem. Wtedy to Alesi objął prowadzenie i ostatecznie minął metę jako triumfator! To było drugie zwycięstwo Ferrari od startu sezonu 1991, a Jean opuścił ekipę na koniec 1995.

Alesi w końcu triumfuje! © Getty Images

9. Thierry Boutsen – 95. wyścig, GP Kanady 1989

Po dwóch latach zdobywania podiów z Benettonem, Boutsen w 1989 roku dołączył do Williamsa. Podczas wyścigu w Kanadzie, w trudnych warunkach, po starcie z szóstego pola – pomału piłą się w górę tabeli. Na kilka okrążeń przed metą wskoczył na miejsce numer dwa, podczas gdy na czele jechał Ayrton Senna . Kiedy silnik w bolidzie Brazylijczyka popsuł się na dwa kółka przed końcem, Boutsen objął prowadzenie i sięgnął po swoje pierwsze (z trzech) zwycięstwo w karierze.

Thierry Boutsen w drodze po pierwsze zwycięstwo © LAT Photographic / Williams F1

8. Mika Häkkinen – 96. wyścig, GP Europy 1997

Wyścig w Jerez w 1997 roku wszyscy zapamiętali raczej z powodu walki o tytuł pomiędzy Michaelem Schumacherem a Jacquesem Villeneuvem, a także kwalifikacji zakończonych uzyskaniem identycznego czasu przez czołową trójkę . Mika Häkkinen już wcześniej w tamtym sezonie był bliski wygrania wyścigu, jako chociażby na Silverstone, gdy na 6 okrążeń przed metą popsuł mu się silnik. Podczas finału sezonu w Jerez, McLaren zawarł cichą umowę z Williamsem, że jego kierowcy nie będą wtrącali się w walkę Villeneuve'a o tytuł. Kiedy po kolizji z Kanadyjczykiem Schumacher odpadł z rywalizacji, Jacquesowi wystarczył jeden punkt, dlatego mocno zwolnił i dbał o uszkodzony bolid. Dzięki temu na ostatnim okrążeniu kierowcy McLarena David Coulthard i Häkkinen objęli prowadzenie. Po tym jak ekipa zarządziła team-orders i Coulthard oddał mu pozycję, Fin sięgnął po pierwsze zwycięstwo w F1 i jak się miało okazać – pierwsze z wielu, bo w kolejnych dwóch sezonach to on zdobywał mistrzowskie tytuły.

7. Giancarlo Fisichella – 110. wyścig, GP Brazylii 2003

Umówmy się, że wyścig o GP Brazylii w 2003 roku był szalony. Do tego na zwycięstwo Giancarlo Fisichelli nie postawiłby chyba nikt, bo jego Jordan był jednym z najsłabszych bolidów w stawce. Do cudownego triumfu miała doprowadzić jednak nie tylko pogoda, ale też szalona strategia pit-stopów. Po wypadku na 54. okrążeniu Marka Webbera i Fernando Alonso, zmagania wkrótce przerwano. Jako że przejechano 75% dystansu wyścigowego, rywalizacji nie wznowiono, a zwycięstwo początkowo przyznano Räikkönenowi jako liderowi na końcu 53. okrążenia. Dopiero po kilku dniach Dyrekcja Wyścigowa zorientowała się, Fisichella chwilę przed wywieszeniem czerwonych flag rozpoczął okrążenie numer 55 jako lider, więc kolejność powinna być inna. Z wynikami cofnięto się o okrążenie do tyłu, a że na 54. kółku prowadził Giancarlo – to on został zwycięzcą. Puchar za zwycięstwo otrzymał jednak, z rąk Räikkönena, dopiero podczas kolejnej rundy na Imoli.

Giancarlo Fisichella - GP Brazylii w 2003 roku © DPPI

6. Nico Rosberg – 111. wyścig, GP Chin 2012

Nico Rosberg ustawiając się na pole position do GP Chin w 2012 roku, na koncie miał pięć finiszów na podium i zero zwycięstw. Po strategii z dwoma pit-stopami , Niemiec komfortowo minął metę ponad 20 sekund przed drugim Jensonem Buttonem. Co ciekawe, w siódmym roku startów w F1 Rosberg nie tylko sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo, ale też był to pierwszy triumf Mercedesa od czasu powrotu w 2010 roku.

Pierwszy triumf Rosberga w 2012 roku © Getty Images / Red Bull Content Pool

5. Jenson Button – 113. wyścig, GP Węgier 2006

Do wyścigu na Hungaroringu, po wymianie silnika i karze przesunięcia o 10 miejsc, Jenson Button musiał startować z odległego 14. pola. Brytyjczyk obrócił na swoją korzyść wyjazd samochodu bezpieczeństwa po kraksie Räikkönena z Liuzzim. Do tego świetnie radził sobie w trudnych warunkach i wkrótce walczył z Alonso o pozycję lidera. Kiedy w samochodzie Hiszpana doszło do awarii, Button niezagrożony pojechał po swoje pierwsze zwycięstwo w F1. Był to także jedyny triumf Hondy występującej jako samodzielny konstruktor w latach 2006-2008.

4. Jarno Trulli – 119. wyścig, GP Monako 2004

Trulli w kwalifikacjach do wyścigu w Monako w 2004 roku sięgnął po swoje pierwsze pole position. Dzień później świetnie radził sobie na ulicach Księstwa i pokonał między innymi swojego team-partnera Alonso oraz nie uległ presji Buttona. Niedzielne ściganie wielu zapamiętało też ze słynnej kraksy Michaela Schumachera, który rozbił się w tunelu jadąc za samochodem bezpieczeństwa – hamując gwałtownie by dogrzać system, w konsekwencji doszło do jego kolizji z Juanem Pablo Montoyą. Tymczasem w czołówce prowadził Trulli, a drugi Button próbował atakować. Ostatecznie nie był w stanie wyprzedzić Włocha i to on wygrał o mniej niż pół sekundy. To było pierwsze i jedyne zwycięstwo Jarno w Formule 1.

Jarno Trulli świętujący w Monako © Renault F1 Media

3. Rubens Barrichello – 123. wyścig, GP Niemiec 2000

Tamtejszy wyścig w Niemczech był szalony w wykonaniu Barrichello, który dołączył w 2000 roku do Ferrari i został team-partnerem Michaela Schumachera. Na Hockenheim Rubens zakwalifikował się na osiemnastym miejscu, ale jeszcze na pierwszym kółku zyskał 8 pozycji! Brazylijczyk wiedział, że będzie potrzebował nieco szczęścia przy agresywnej strategii dwóch pit-stopów. Wraz z upływem wyścigu piął się w górę klasyfikacji, nie popełniając błędów przy padającym deszczu. Kiedy na znak protestu na torze pojawił się były pracownik mercedesa, Barrichello wykorzystał moment i po wizycie w alei serwisowej pozostał na slickach, podczas gdy liderzy (Trulli i Häkkinen) zjechali po wety. Dzięki temu na kilka okrążeń przed metą Barrichello objął prowadzenie i nie oddał go do mety, przy okazji zapisując się na kartach historii jako jeden z trzech, którzy wygrali z najdalszej pozycji startowej.

Łzy radości Rubensa Barrichello © DPPI

2. Mark Webber – 130. wyścig, GP Niemiec 2009

Wyścig na Nürburgringu w 2009 roku Mark Webber rozpoczynał z pole position, ale jeszcze przed pierwszym zakrętem zaliczył kontakt z Barichello i Lewisem Hamiltonem. Przez to otrzymał karę przejazdu przez aleję serwisową i wydawało się, że na zwycięstwo nie ma szans. Australijczyk jechał jednak jak natchniony i na mecie miał blisko 10-sekundową przewagę nad drugim Sebastianem Vettelem! Ostatecznie to było pierwsze z dziewięciu zwycięstw w karierze Marka, który w sezonie 2010 walczył nawet o mistrzowski tytuł – ostatecznie o włos ulegając team-partnerowi Vettelowi oraz Fernando Alonso.

Pierwszy triumf Marka Webbera na Nurburgringu w 2009 roku © Getty Images / Red Bull Content Pool

1. Sergio Perez – 190. wyścig, GP Sakhiru 2020

Po starcie wyścigu o GP Sakhiru nikt nie powiedziałby, że to Sergio Perez sięgnie w nim po zwycięstwo. Po kolizji z Charlesem Leclerkiem już na pierwszym okrążeniu, Perez zdołał dojechać do alei serwisowej, ale wrócił na ostatnim miejscu. Potem jednak jechał jak natchniony i wskoczył do czołówki. Po wyprzedzeniu Estebana Ocona awansował na miejsce numer trzy, walcząc tym samym o podium, które przecież stracił (po awarii samochodu) tydzień wcześniej. Kiedy Mercedes wykonał swoje czary-mary z pit-stopem, nagle Sergio znalazł się na prowadzeniu i... nie oddał go do mety, wygrywając w swoim 190. starcie w Formule 1!

