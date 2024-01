Kierowcy Formuły 1 w Rajdzie Dakar

Historia

Wyścigi o mistrzostwo świata Formuły 1 rozgrywane są od 1950 r., natomiast pierwsza edycja Rajdu Dakar odbyła się w 1979 r. Oznacza to, że najwięksi wirtuozi kierownicy z pionierskiego okresu F1 nie mieli możliwości wykazania się w tej pustynnej rywalizacji. Kto wie, co by było, gdyby zawodnicy tacy jak Juan Manuel Fangio, Stirling Moss czy Jim Clark mogli wziąć w niej udział i pokazać swoje umiejętności. Z grona kierowców startujących w F1 w latach 50. zrobił to tylko Maurice Trintignant, który uczestniczył w Dakarze w 1982 r. Był już jednak wówczas bardzo doświadczonym zawodnikiem i trudno mu było rywalizować o najwyższe pozycje ze znacznie młodszymi sportowcami.

Pierwszym chronologicznie kierowcą F1, który wziął udział w Dakarze, był Jacky Ickx, ścigający się w królowej motorsportu w latach 1966-1979, biorąc udział w 122 Grand Prix i wygrywając 8 z nich. Nigdy nie zdobył mistrzostwa świata, choć był tego bliski w sezonach 1969 i 1970. W najtrudniejszym rajdzie świata zadebiutował w 1981 r. i choć nie ukończył rywalizacji, zdołał wygrać 1 odcinek specjalny. Już niedługo, bo w 1983 r. zwyciężył w całym rajdzie, wygrywając po drodze 5 oesów. Po raz ostatni uczestniczył w tej imprezie w 2000 r., zajmując 18. pozycję.

Bohaterowie lat 70. i 80.

Spośród kierowców startujących w Formule 1 najwięcej uczestników Dakaru odnajdziemy wśród tych, którzy ścigali się w królowej sportów motorowych w latach 70. i 80., a do rywalizacji na pustyni przystępowali zazwyczaj na późniejszych etapach swoich karier. W gronie tym obecni są m.in. Patrick Tambay, Jochen Mass, Jean-Pierre Jabouille, Jean Pierre Jarier, Jacques Laffite czy Clay Regazzoni. Niektórzy z nich zapisali się na trwałe w historii F1, biorąc udział w ponad 100 wyścigach, wygrywając je i walcząc o mistrzowskie tytuły. Najlepsze statystyki na szczycie motorsportu ma spośród nich Laffite, uczestnik 180 Grand Prix i triumfator sześciu z nich. Francuz trzykrotnie startował w Dakarze, jednak ani razu nie dojechał do mety.

Co ciekawe, jedynie dwóch kierowców startujących kiedykolwiek w F1 zdołało wygrać Dakar. Obok Jacky’ego Ickxa dokonał tego również Jean-Louis Schlesser. Francuz zadebiutował na pustyni w 1989 r. za kierownicą samochodu, by już wkrótce przesiąść się do pojazdu typu buggy. Odnosił większe i mniejsze sukcesy, których ukoronowaniem były zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Dakaru w latach 1999 i 2000. Był również bliski triumfu w 2001 r., jednak uniemożliwiła mu to kara czasowa za niesportowe blokowanie rywala na przedostatnim oesie. Ogółem Schlesser wziął udział w 19 edycjach Dakaru, co czyni go – razem z Clayem Regazzonim – drugim najbardziej doświadczonym kierowcą F1 w tym rajdzie. Na czele tego zestawienia znajduje się natomiast Henri Pescarolo, uczestnik 64 wyścigów Formuły 1 i aż 24 edycji Dakaru. Jego najlepsze wyniki to odpowiednio 3. miejsce w Grand Prix oraz 9. miejsce w Dakarze. W ciągu swojej kariery Francuz doświadczył na pustyni zarówno triumfów, jak i porażek. Wygrywał wiele odcinków specjalnych i miał szanse na doskonałe wyniki w klasyfikacji generalnej. Zazwyczaj jednak odpadał pod koniec rywalizacji z powodu różnego rodzaju usterek i awarii.

Najciekawszy statystycznie przypadek

Na osobny akapit zasługuje Hans Heyer, który w Formule 1 wziął udział w zaledwie jednym wyścigu, choć teoretycznie w ogóle nie powinien był tego zrobić. Mimo zaledwie jednego występu na koncie dzierży on rekord, którego prawdopodobnie już nikt nigdy nie pobije – w jednych zawodach zaliczył bowiem brak kwalifikacji do wyścigu, odpadnięcie z niego oraz dyskwalifikację. W kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec 1977 Heyer prowadził słaby bolid Penske, wystawiony przez stajnię ATS. Osiągnięty czas nie pozwolił mu zakwalifikować się do wyścigu. Mimo to w niedzielę zawodnik ustawił się niepostrzeżenie na końcu stawki i ruszył do rywalizacji.

Auto wytrzymało 10 okrążeń, po których posłuszeństwa odmówiła skrzynia biegów, przez co Niemiec musiał skorzystać z pomocy porządkowych, którzy tym samym zauważyli jego obecność. Przekazali oni sędziom informację o występie nieuprawnionego zawodnika, który został za to zdyskwalifikowany. W obecnych czasach sytuacja związana z udziałem „nadmiarowego kierowcy” w wyścigu jest praktycznie niemożliwa do powtórzenia. Hans Heyer dwukrotnie uczestniczył w Rajdzie Dakar – zupełnie legalnie, i to z całkiem niezłymi rezultatami – zajmując w 1986 r. 2. miejsce w klasyfikacji ciężarówek.

Mistrz na torze i na pustyni?

Fernando Alonso to jedyny mistrz świata Formuły 1, który podjął wyzwanie, jakim jest start w Rajdzie Dakar. Jak dotąd spróbował szczęścia tylko raz, w 2020 r. zajmując 13. pozycję na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. Hiszpan nie ustrzegł się błędów, ponieważ na 10. odcinku specjalnym zaliczył dachowanie. Dużo czasu stracił również na przedłużającej się naprawie auta na 2. oesie. W Dakarze samo dojechanie do mety jest sukcesem, nie mówiąc już o ukończeniu go na tak wysokiej lokacie. Dokonanie tego w debiucie świadczy o wielkiej klasie i umiejętnościach hiszpańskiego kierowcy. Alonso w wielu wywiadach podkreślał, że zamierza wrócić na pustynię i powalczyć o zwycięstwo w najtrudniejszym rajdzie świata. Czy to mu się uda? Czy Max Verstappen , Sergio Perez albo któryś z młodych kierowców akademii Red Bulla również postanowi zmierzyć się z Dakarem? Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas.

