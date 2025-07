Kierujemy ruchem i wskazujemy ci drogę ➡️ na Red Bull Dance Your Style!

Dodatkową atrakcją każdego wydarzenia Red Bull Dance Your Style Poland jest muzyka. Taneczne bitwy rozgrywają się w rytm popowych klasyków, hiphopowych hitów i klubowych bangerów. Za każdym razem zaskakując tak tancerzy, jak i publiczność. Grający podczas finału

mówił: „Uwielbiam to uczcie, gdy wybieram jakiś numer, a tancerze dają z siebie sto czy nawet więcej procent i robią wszystko, by porwać swoim tańcem widownię. Zwłaszcza, gdy robią to jeszcze do nietypowej dla siebie muzyki”. Na tym właśnie Red Bull Dance Your Style polega: by tańcząc hip-hop, popping, afro, house, waacking czy innej popularnej odmiany street dance'u, robić to do różnorodnej muzyki, pokazując przy tym swój styl, charyzmę i osobowość.