"W pogoni za światłem" - nowy film rowerowy z Kilianem Bronem

. Dawniej bez wahania powiedzielibyśmy, że to freerider z krwi i kości. Obecnie, ze względu na rosnącą liczbę facebookowych ekspertów, którzy tylko czekają na kolejny kontrowersyjny temat do dyskusji, powiemy tylko, że ten gość wie, jak zjechać ze szczytów, z których nie da się zjechać i pokonać trasy, których większość "profesjonalistów" nawet by nie zauważyła.

to prawdziwy specjalista od stromych i niebezpiecznych tras, które większość rowerzystów uznałaby za niemożliwe do zjechania. Jest typem ridera, który trzyma się z dala od idealnie wygładzonych ścieżek i perfekcyjnie

Zobacz film "Follow the Light z Kilianem Bronem: