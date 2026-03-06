© Matador Sonic Records
Kim Gordon: „Ta najfajniejsza osoba”. Ją warto zobaczyć!
To już jej piąta dekada na scenie, a wciąż jest uznawana za jedną najfajniejszych artystek na świecie. Kim Gordon zaraz zagra dwa koncerty w Polsce. Wiesz, co z tym zrobić!
Ta najfajniejsza osoba w pokoju
Adam Horovitz, czyli Ad-Rock, jeden z założycieli kultowej załogi Beastie Boys powiedział kiedyś o Kim Gordon: „Gdziekolwiek się nie pojawi, zawsze jest tam najfajniejszą osobą”. Urodzona 28 kwietnia 1953 roku w Rochester w USA, przez lata stała się żywą legendą muzyki rockowej, ikoną feminizmu i mody, inspirując wiele innych artystów i artystek. Bez niej i jej twórczości trudno sobie wyobrazić rewolucję riot-grrrl lat 90.
Być jak Kurt Cobain? Nie! Jak Kim i Sonic Youth
Kto wie, gdyby nie Kim Gordon i jej zespół Sonic Youth, może nigdy nie byłoby też słynnej Nirvany. Albo przynajmniej takiej, jaką znamy. I jakiej słuchają dzisiaj nowe pokolenia fanów. Lider Nirvany, Kurt Cobain, zanim jego grupa stała się światowym fenomenem i każdy chciał grać jak on, otwarcie przyznawał się do fascynacji muzyką Sonic Youth. A kiedy Nirvana została przez zespół Kim Gordon zaproszona na wspólną trasę, miał powiedzieć: „To zaproszenie było spełnieniem moich marzeń. Nadal nie potrafię opisać, co czułem. Co za zaszczyt!”.
Prekursorka z gitarą
„Kim Gordon była prekursorką, jeśli chodzi o muzykę. Sama świadomość, że gra w rockowym zespole i odgrywa w nim szalenie ważną rolę, sprawiała, że czułam się na scenie mniej samotna” – mówiła założycielka zespołu Bikini Kill, Kathleen Hanna. A razem z nią inne przedstawicielki głośnego, punkowego ruchu riot-grrrl.
Ikona ma się świetnie
Kim Gordon po rozpadzie Sonic Youth w 2011 roku, założyła z Billem Nacem Body/Head, a od 2016 roku zaczęła współpracować z Justinem Raisenem nad jej solowym projektem. Gdyby ktoś nie kojarzył, Justin Raisen to wzięty producent, który już wtedy miał na swoim koncie muzykę zrobioną na Charli XCX, Sky Ferreiry i Santigold. Niektórych fanów rockowej Kim to połączenie zaskoczyło mocno, ale szybko okazało się, że ikona grunge'u ma się świetnie i w odżywa na nowo w wersji solo.
Ten, którego nie wziął Playboi Carti
Po latach Justin Raisen produkował jeszcze muzykę m.in. dla Lil Yachty'ego, Kida Cudiego, Drake'a i Nicki Minaj. Miał też bit nagrany dla Playboi Cartiego, ale amerykański raper ostatecznie z niego nie skorzystał. Skorzystała więc Kim Gordon, wykorzystując go w kawałku „Bye Bye” na swoim albumie „The Collective” z 2024 roku. Nie, żeby musiała się specjalnie odmładzać, ale w recenzjach tego albumu później pisali: „Kim jest bardziej trapowa niż niejeden raper, któremu tak się wydaje”.
Nuda? Nie z Gordon!
Jednym ze znaków rozpoznawczych Gordon, poza oczywiście muzyką, jest moda i jej fascynacja sztukami wizualnymi. W latach 90. nosiła słynny t-shirt z napisem: „Dziewczyny wynalazły punk rocka”, później nosiła ciuchy od Marca Jacobsa i współpracowała z różnymi markami modowymi, tworząc także własne projekty. Nigdy przy tym nie została uznana za nudną czy bezbarwną. Ale już sama tak właśnie oceniła kondycję modową współczesnych gwiazd. „To, co nosisz na scenie, to jak kolejny poziom komunikacji” – powiedziała kiedyś w wywiadzie. „Zawsze uważałam Debbie Harry za interesującą postać, bo była ironiczna, naprawdę bawiła się modą i miała poczucie humoru. Madonna też taka była. Ale teraz w mainstreamie jest trochę nudno”.
Kto jak nie Kim?!
Kim Gordon zapytana przy innej okazji, czy są dziś jacyś młodzi artyści, którzy szczególnie wybijają się na tle reszty sceny, wyznała, że ceni Billie Eilish. Za to, że „zdaje się dobrze bawić”. Lubi też Cardi B, bo podoba jej się „jej energia, jest bardzo punkrockowa”. A kogo nie? Na pytanie: jaka jest twoja najbardziej kontrowersyjna opinia na temat kultury popularnej, Kim Gordon nie zastanawiając się długo rzuciła: „Nie wiem, czy to kontrowersyjna, ale nie jestem fanką Taylor Swift. Właściwie nie potrafię powiedzieć, jak brzmi jej muzyka”...
Kim Gordon - ta niegryząca się w język, wciąż prezentująca się w świetnej formie na scenie, legendarna artystka - wystąpi w kwietniu 2026 roku na dwóch koncertach w Polsce. Promując swoją trzecią solową płytę "Play Me" (dystrybucja w Polsce: Sonic Records). Bilety są w sprzedaży.
20.04.2026 – Wrocław, Centrum Koncertowe A2
21.04.2026 – Warszawa, Progresja
