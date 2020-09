F1: Książę Alexander, czyli kim jest Alex Albon

Alex Albon, czyli Taj z Brytanii

Nigel Albon to były brytyjski kierowca wyścigowy. Startował m.in. w Brytyjskich Mistrzostwach Samochodów Turystycznych i serii FIA GT Championship. Na zdjęciu widać go w akcji. Nigel ożenił się z Tajką o imieniu Kankamol, a wkrótce w Londynie urodził im się syn, którego nazwali Alexander. Chłopiec obserwował ojca i zaraził się od niego pasją do motorsportu. To Nigel kupił mu pierwszego gokarta. Choć Alex wychowywał się w Anglii i nie mówi po tajsku, czuje się Tajem dzięki matce, do której jest bardzo przywiązany. To bardzo szybki kierowca, ale jednocześnie spokojny, rodzinny chłopak, dla którego bliscy są równie ważni, jak dobre wyniki na torze. Docenia to, co ma i jest gotów wesprzeć ich w potrzebie. Udowodnił to, będąc przy matce, gdy ta miała kłopoty.