King DaVinci: Zawsze na sto procent!

, od razu stał się ulubieńcem publiczności. Ostatecznie finału nie wygrał, ale i tak czuje się jego największym wygranym. Cały czas robi to, co kocha najbardziej. A jeszcze oklaskują go przy tym widzowie na całym świecie. Przed tobą King DaVinci – człowiek, który zawsze stara się tańczyć na sto procent.

Choć taniec interesował go w sam w sobie, od najmłodszych lat King DaVinci nie chciał go trenować w pojedynkę. Jak wspomina: zawsze musiał to robić z kimś,

Rywalem Kinga w decydującym starciu światowego finału Red Bull Dance Your Style 2022 był THE D SoraKi z Japonii. Jeden z tych tancerzy, od których DaVinci chce się nauczyć jak najwięcej. „SoraKi jest z pewnością jedną z moich inspiracji. To jak zatańczy w finale, było zaskakujące. Jest niesamowicie szybki. Może w jednej sekundzie paść na ziemię, a w następnej wzbić się w powietrze. To dla mnie ogromna inspiracja do poszerzania horyzontów i zakresu ruchu”.

Wygrał go, choć był drugi. Dla nigeryjskiego tancerza przejście do decydującej bitwy finału było już największym zwycięstwem w życiu. „Od jakiegoś czasu wygrywam lokalne konkursy, ale nie startowałem w zawodach za granicą, nie podróżowałem. Kiedy więc zająłem drugie miejsce w światowym finale Red Bull Dance Your Style… O mój Boże! To moje największe i najbardziej dumne osiągnięcie!”.

, w jego ojczystej Nigerii niektórzy biorą go teraz za wielką gwiazdę i bogacza. Nawet kiedy zadzwonił po finale do swojej mamy, ta proponowała mu, żeby nie wracał od razu do kraju, bo – jak mówiła – „kiedy wylądujesz, wszyscy będą chcieli wyciągnąć od ciebie pieniądze”. „A przecież wciąż jestem sobą. Nic się nie zmieniło!” – mówi King DaVinci. „Jasne, moja rozpoznawalność jest teraz większa i jestem znany poza Nigerią, ale nadal to ten sam chłopak, co kiedyś”.