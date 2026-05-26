Złapaliśmy Maćka Rutkowskiego - głównego organizatora zawodów King of the Bay na krótką rozmowę o niezwykłej wodnej imprezie. Jeśli szukacie pomysłu na czerwcówkę, to nasz wywiad powinien wskazać wam drogę!

Maciej Świerz: Maćku. Kim dla ciebie jest Waterman?

Maciej Rutkowski: Waterman to ktoś kto najlepiej czuje się w wodzie, zna ten żywioł, szanuje go, nie boi się wykorzystywać go na wiele sposobów i w każdym z nich dobrze się bawi! Sam lepiej lub gorzej uprawiam zdecydowaną większość, a próbowałem chyba wszystkich dostępnych sportów wodnych i widzę jak świetnie się uzupełniają, jak każdy z nich ma coś wyjątkowego, wartego dążenia do. Jak ktoś kto wie o czym mówi nazwałby mnie watermanem, odebrałbym to jako ogromny komplement!

Dlaczego King od the Bay, to idealne miejsce, żeby stać się właśnie tym mistycznym Watermanem?

Każdy ze sportów wodnych ma swoją historię, unikalną ścieżkę i mimo, że wywodzą się jeden z drugiego, to bardzo rzadko się miksują. Na wielu najlepszych spotach świata są osobne strefy windsurfingowe i kitesurfingowe, a na świecie praktycznie nie ma zawodów które w jakikolwiek sposób łączą więcej niż jeden sport. To trochę tak jakby zmieszać deskorolkę z rolkami, albo snowboarding z nartami. To czyni Garnier King of the Bay unikatowym. Do nas przyjeżdża windsurfer, jedzie swój dwudziestokilometrowy wyścig, potem idzie na pumpfoila, a na dokładkę płynie z Jastarni do Rewy 12km na SUP-ie. To taki kociołek Panoramiksa sportów wodnych i okazuje się, że wszyscy szukamy tych samych wrażeń, a z kruszenia murów wychodzą super pomysły!

Załóżmy, że na miejscu pojawia się ktoś "z przypadku", ale od razu czuje, że jest to klimat dla niego - jaka jest "procedura startowa”?

Na samym Garnier King of the Bay można za darmo spróbować wielu sportów wodnych, a gdyby chciało się kontynuować przygodę to w samej Rewie jest kilka szkół z dekadami doświadczenia, chociaży Rewa Surf czy Aloha.

Cieszysz się, że sporty wodne docierają do coraz większej rzeszy odbiorców? Że widzimy modę na surfing, kite? Czy chciałbyś, żeby w środowisku zostało jednak trochę "hermetyczności"?

To bardzo złożone pytanie i siedząc w tym po same uszy od prawie 20 jako czynny zawodnik, a teraz również organizator widzę bardzo wiele różnych aspektów, a czasem nawet sprzeczności. Rocznie rozmawiam z kilkunastoma potencjalnymi korporacyjnymi partnerami i na każdym spotkaniu od razu słyszę, że to totalna nisza, po czym jadę na półwysep i stoję godzinę w korku żeby w ogóle wjechać, a zaparkowaniu nie mówię. Napewno moda o której wspominasz napędza bardzo dużo ludzi do spróbowania któregoś ze sportów wodnych. Wg naszych szacunków rokrocznie w Polsce i na polskich wyjazdach sportów wodnych próbuje w okolicach stu tysięcy ludzi! Niestety duża część z nich swą przygodę kończy na tym pierwszym kursie, tak naprawdę przed etapem największego funu. Często również przed etapem nabrania doświadczenia w czytaniu warunków czy etykiety panującej na wszystkich spotach dla zaawansowanych. Możnaby więc powiedzieć, że do tej ilości musimy tylko dołożyć trochę jakości i będzie naprawdę git. Właśnie stąd biorą się te sentymenty do hermetyczności, ale jak miałbym odpowiedzieć jednym słowem to tak, absolutnie cieszę się że sporty wodne rosną w siłę!

Jak zmieniły się sporty wodne na przestrzeni ostatnich lat? Od pływania na pierwszych deskach, do konkurencji opartych o technologię napędzaną elektrycznymi silnikami?

Przede wszystkim zrobiło się ich dużo więcej! W latach 90. windsurfing był najpopularniejszym komercyjnie sportem ekstremalnym w Europie. Sprzedawało się pod milion desek rocznie! Potem wszedł kite, podzielił tort na pół, dziesięć lat później SUP znów wykroił sobie część, niedawno wingfoil zrobił to samo. Mamy absolutnie piękną i zdywersyfikowaną sprzętowo społeczność, sprzęt jest na niesamowitym poziomie dopracowania, wszystko jest dużo łatwiejsze niż nawet 5-10 lat temu i cały czas powstają nowe dziedziny, dyscypliny, sporty.

Wspominasz elektryfikację i nawet tu mamy jetboardy czyli elektryczne deski pływające po powierzchni wody, e-foile czyli również napęd elektryczny ale latający na hydroskrzydle, oraz systemy typu “foil support” jak FoilDrive czy Flite Lab - napęd elektryczny używasz tylko po to żeby złapać falę, a potem surfujesz na foilu z supportem już ponad wodą. Z purystycznego punktu widzenia to trochę oszustwo, ale w takim miejscu jak Polska w mały dzień fale łamią się na samym piasku, a żeby ruszyć na surffoilu musisz złapać łamiącą się falę mając metrowe hydroskrzydło pod powierzchnią. Więc z takim supportem łapiesz okrągłe swelle i lewitujesz przejazdy po kilkaset metrów. Właśnie zamówiłem swojego FoilDrive’a i nie mogę się doczekać. Wiadomo, że na idelnych falach zawsze wybiorę deskę surfingową, a przy wietrze windsurfingową, ale cytując klasyka “Bałtyk to nie Pacyfik”. Czyli long story short, jak w życiu, jedyną stałą w sportach wodnych jest zmiana.

Czy taka technologia nie "psuje" społeczności?

King of the Bay to największy festiwal sportów wodnych w Polsce! © KOTB

Technologia nie psuje społeczności. Budować lub psuć społeczność mogą tylko i wyłącznie ludzie!!

Ile sportów wodnych można uprawiać na zawodach King of the Bay?

To bardziej podchwytliwe pytanie niż myślisz! Częśc ludzi na przykład uwaza kitesurfing na foilu na osobny od kitesurfingu sport, kitefoil. Także licząc w ten sposób dojdziemy do kilkunastu, a bardziej konserwatywnie to windsurfing, kite, wingfoil, SUP, pumpfoil, e-foil i nowa kategoria w tym roku czyli parawing, coś pomiędzy wingfoilem, a kitem.

Które sporty mogą być fajne dla początkujących, a które są dostępne tylko dla doświadczonych "watermanów"?

Wszystkie są fajne! Pamiętaj, że w przypadku nowych sportów każdy z nas jest początkujący, ja np. jeszcze uczę się pumpfoila. Wszystko zależy co nam się podoba wizualnie, ile czasu chcemy spędzić, w jakim miejscu mieszkamy itp itd. To jest właśnie piękne, że dla każdego znajdzie się coś super miłego!

Co przyciąga do polski tak niezwykła ekipę - mistrzowie świata, rekordziści świata

Atmosfera przyciąga na zawody gwiazdy sportów wodnych z całego świata! © KOTB

Nieskromnie muszę powiedzieć, że przyciąga ich organizator! I niestety nie chodzi o moją zajebistość tylko po prostu wszystkie duże nazwiska jakie zapraszamy to albo ludzie których poznałem przez ostatnie 15 lat startowania podróżowania i startowania w Pucharze Świata, albo znajomi znajomych - ta elita to jednak mały światek. Czasem jest to zabawne, bo np. z jednym z nich, Włochem Matteo Iachino co roku tłukę się o tytuły i podia, ale jak przychodzi do tego typu działań, promowania naszego sportu itp, to tworzymy wspólny front. Natomiast napewno nikt by nie przyjechał, gdyby event nie był fajny, a Polska społeczność turbo gościnna. Wszyscy robimy co w naszej mocy, żeby każdy przyjezdny czuł się tu jak najlepiej i dobrze wspominał polskie wybrzeże przez wiele lat!

Czy uczestnicy będą mogli powalczyć z gwiazdorami, czy wpadają oni na KOTB raczej w formie mentorów?

W tym jest cały sęk! Wszyscy startują z jednej linii startu. Ta formuła pro-am jest genialna, pokaż mi sport gdzie możesz wystartować ze swoim idolem w jednym wyścigu! To tak jakbyś nagle ruszał ze świateł z Maxem Verstappenem, jechał z Pogacarem ze startu wspólnego, albo obok Ciebie w blokach startowych szykował się Bartek Zmarźlik. To jest właśnie moc tego ścigania, ponad 500 osób o przeróżnych poziomach, doświadczeniach i backgroundach na jednej linii startu!

Jakbyś miał przekonać kogoś jednym zdaniem, żeby wpadł na KOTB - to co by to było?

Czasem żałuję, że organizuje to wydarzenie, bo po prostu sam chciałbym brać w nim udział! Garnier King of the Bay to prostu 4 dni dobrego wodnego funu, kogo nie będzie ten gapa!