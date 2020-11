O Red Bull Flick zdążyli się już wypowiedzieć Wiktor „TaZ” Wojtasa oraz Filip "NEO" Kubski . Tym razem swoimi przemyśleniami na temat nietypowego turnieju CS:GO w formule 2vs2 podzieliła się z nami Kinga Kujawska , znana w esportowym świecie prezenterka ESL Polska!

Bartłomiej Bukowski: Jak Ci się podoba format rozgrywek w Red Bull Flick?

Kinga Kujawska: Cały pomysł na tego typu turniej bardzo mi się podoba! Po pierwsze dlatego, że mapy nie są specjalnie duże, są tworzone specjalnie pod ten turniej. Nawet, jeżeli gracze nie są jakoś bardzo skillowi i nie wiadomo jak dobrzy aimowo, to jeżeli znają dobrze mapy i stworzą odpowiednie taktyki, to mają szansę na zwycięstwo z graczami posiadającymi umiejętności na wyższym poziomie. Po drugie, te spotkania są bardzo dynamiczne, przez co fajnie się je ogląda. Po trzecie, jest to turniej dwa na dwa, co też ułatwia zapisanie się. Skompletowanie całej pięcioosobowej drużyny jest dużo trudniejsze. Tutaj szybko można znaleźć jednego kumpla.

Przede wszystkim jednak, naprawdę fajnie się to ogląda. To bardzo fajna odskocznia od standardowych gier 5vs5. Dodatkową atrakcją jest to, że non stop widzimy nowe zagrywki. Gracze coraz lepiej poznają mapy, wymyślają nowe taktyki, więc cały czas jest coś nowego. Jestem bardzo ciekawa co panowie pokażą w finale.

Co jest dla Ciebie bardziej emocjonujące do oglądania? Tradycyjne mecze, czy gry 2vs2?

Ja akurat lubię oglądać i to i to. Jednak jak oglądam turnieje typu ESL Mistrzostwa Polski, to większość graczy znam, część z nich to moi kumple, więc bardzo się emocjonuje. Tutaj fajnie się to ogląda, bo to jest coś nowego. Bardzo mi się podobają te mapki, najbardziej chyba Castle. To jest tak dynamiczne, że nie sposób się nudzić przy oglądaniu.

Najlepsze momenty drugiego turnieju Red Bull Flick

Myślisz, że CS potrzebuje takich nowych formatów? Odświeżenia sceny?

To zawsze coś fajnego, jak pojawia się jakaś nowość. Dobre jest też to, że do tego turnieju może zgłosić się każdy. Każdy może spróbować swoich sił. I jak ktoś niekoniecznie miałby szanse wybić się w standardowym 5vs5, to tutaj - w takim profesjonalnym turnieju, bo to turniej organizowany jak najbardziej profesjonalnie - można się pokazać. Można zaprosić do oglądania kumpli, rodzinę. Suma sumarum można też dzięki temu zagrać na finałach ESL Mistrzostw Polski, poczuć się jak prawdziwy profesjonalny gracz, zasmakować w profesjonalnej rozgrywce.

Mówisz, że to turniej dla każdego, jednak nie brakuje też “prosów”, którzy biorą w nim udział. Jak dużo według Ciebie daje doświadczenie z tradycyjnej gry?

Żeby odnieść sukces w CS-ie, jednym z niezbędnych czynników jest bardzo dobra znajomość map. Tutaj profesjonalni gracze mają całkiem nowe mapy do poznania i odkrycia. Na pewno są dużo lepsi aimowo, ale chociażby “Dycha” przegrał w finale. Także tutaj nie dość, że można się zmierzyć z profesjonalistami, to można ich pokonać. Jak rozmawiałam z częścią graczy, którzy grają w RB Flick, to podchodzą do tego naprawdę ambicjonalnie. Wymyślają nowe taktyki, oglądają swoich rywali, niektórzy są bardzo pewni siebie, odgrażają się, że nikt ich nie pokona. Bardzo fajnie, że tu każdy może spróbować swoich sił, bo wydaje mi się, że w takim standardowym 5vs5 nie mieliby żadnych szans z doświadczonymi zawodnikami. Tutaj natomiast, przez to, że są nowe mapy i zupełnie nowy tryb, to mogą zaskoczyć.

Jak z Twojej perspektywy profesjonalni gracze to odbierają? “TaZ” i “NEO” w wywiadach mówili, że dla nich to pewien powrót do przeszłości, gdy grało się bardziej dla samej zabawy i rywalizacji.

Myślę, że dla nich to fajna odskocznia od standardowych gier 5vs5. Plus im więcej grasz w nowe tryby, nowe mapy, tym bardziej podnosisz swojego skilla. To dla nich też dobry trening, żeby rozwijać głowę. To jednak nowe mapy, których trzeba się nauczyć. Faktycznie, jest to pewien powrót do sentymentalnych czasów, gdzie rywalizujesz tylko z najlepszym kumplem, jest was dwójka, liczycie tylko na siebie. Mi się to bardzo podoba.

Najlepsze momenty czwartego turnieju Red Bull Flick

Odbiegając nieco od esportu - ostatnio miałaś epizod w roli współprowadzącej w The Voice of Poland. Skąd w ogóle taki pomysł?

Zadzwonił do mnie jeden z reżyserów, z którym współpracuję w ESL, że pewne osoby obejrzały moje filmy z ESL jak prowadzę wywiady i że bardzo chętnie by mnie widzieli w The Voice of Poland. Powiem szczerze, całkowicie nie spodziewałam się, że to się odbije jakimkolwiek echem. Po prostu akurat miałam tydzień wolnego. Gdyby mi to kolidowało jakkolwiek z moim projektem esportowym, to oczywiście w życiu bym się na to nie zgodziła. Dla mnie jednak gry i esport zawsze będą na pierwszym miejscu. Miałam jednak ten tydzień wolnego, a to były trzy dni nagrań. Dodatko mam pewną przeszłość muzyczną, kiedyś tańczyłam w zespole, trochę śpiewałam, więc po prostu, żeby nie siedzieć w domu, spróbować czegoś nowego, zdecydowałam się na to.

Nie ukrywam też, że zupełnie egoistycznie, myślałam również o tym, że podniesie to liczbę obserwujących mnie osób. A to moim zdaniem jest dobre, bo na moim profilu jest dużo gier i esportu, więc więcej ludzi się o nich dowiaduje. To była jednak jednorazowa przygoda. Dobrze się tam bawiłam, była bardzo fajna ekipa. Dla mnie to też zawsze jakieś nowe doświadczenie. Nie wiązałam z tym jednak nie wiadomo jakich planów i spokojnie sobie po wszystkim wróciłam do swoich zajęć czyli gier i esportu.

Dużo pracy wymagało od Ciebie, by przejść ze świata esportu do świata muzycznego talent-show?

Przez to, że mam tę artystyczną przeszłość, to bardzo szybko nawiązałam tam kontakt ze wszystkimi. Tam pracuje tak fajna ekipa… doskonale się tam bawiłam. Oni też byli bardzo zainteresowani światem esportu. Opowiadałam im o tym jak ja pracuję, o esporcie, grach, bo wcześniej sprawdzili mój Instagram. Byli bardzo tym zafascynowani, niektórzy w ogóle słyszeli o tym po raz pierwszy. Niektórzy za to zaczęli opowiadać w co oni grali. Jednak dla części była to kompletna nowość, więc mieli okazję dowiedzieć się czegoś o tym naszym esporcie.

Najlepsze momenty trzeciego turnieju Red Bull Flick

Czyli w tym świecie telewizyjnym wciąż dla wielu esport to czarna magia?

To są jednak dwa różne światy, Voice of Poland i gry. Dla mnie samej to było ciekawe doświadczenie, niejako powrót do mojej przeszłości. Czuć, że w tym programie jest dużo artystów. To nie jest taki typowy talent-show, gdzie przychodzi każdy, tylko faktycznie trzeba tu przejść ostrą selekcję.

Z tego co mówisz, jednak świetnie się tam odnalazłaś.

Poznałam tam na przykład jednego uczestnika [Michała Matuszewskiego, przyp. red.], któremu sama zasugerowałam, żeby zaśpiewał Ajde Jano. On się zgodził i wykonał to jako drugą piosenkę. Usłyszeć to na żywo, coś czego dawno nie słyszałam, bo jednak bardzo zapadłam się w świat gier i esportu, to było coś wyjątkowego. Zapomniałam jakie to jest fajne, posłuchać muzykę tak na żywo. Fajna odskocznia.

Turnieje esportowe, Voice of Poland… Jest coś jeszcze, w czym chciałabyś spróbować swoich sił?

Szczerze mówiąc, w ogóle teraz o tym nie myślę. Aktualnie skupiam się przede wszystkim na ESL Mistrzostwach Polski oraz streamowaniu, które bardzo lubię. Koncentruję się na bieżących rzeczach i by jak najlepiej się do nich przygotować.

Najlepsze momenty piątego turnieju Red Bull Flick