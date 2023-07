Co to były za gry! Sentymentalna podróż po klasykach

Chyba każdy z nas ma taką grę, do której wraca lub ciągle ma ją w pamięci, wspominając ją z z sentymentem. Są jednak tytuły, które częściej niż inne pojawiają się we wspominkach graczy. Oto kilka z nich.

Street Fighters – podbój arcade

Capcom w 1987 roku zapoczątkował istną rewolucję na rynku gier na automaty, tworząc jedną z pierwszych bijatyk jeden na jeden. Czy jest na świecie jakiś gracz, który nie kojarzy Street Fightera ?

Do dziś na rynku pojawiają się kolejne odsłony serii, które budzą wspomnienia z czasów arcade, ale i trafiają do nowych graczy. Wróćmy jednak do tego, jakie były początki serii. Po sukcesie na automatach, kwestią czasu i czymś niemal oczywistym było przeniesienie Street Figthera na domowe konsole. Możliwość grania z drugą osobą jako Ryu i Ken Masters, trzy specjalne ataki, podróże po miastach i pokonywanie następnych mistrzów walk ulicznych, okazało się przepisem na wieloletni sukces.

Prince of Persia – początki motion capture

Cofnijmy się w czasie do 1989 roku, gdy Brøderbund Software wydało Prince of Persia, gdzie jako wybranek córki Sułtana, na naszych barkach spoczywa misja uratowania jej z rąk Jaffara, antagonisty, chcącego przejąć rządy, do czego drogą było wzięcie naszej ukochanej za żonę.

W końcówce lat 80’ Prince of Persia, dzieło utalentowanego programisty – Jordana Mechnera zyskało ogromną popularność, początkowo na sprzęcie Apple, by końcowo zagościć na aż 19 platformach.

Nie można nie wspomnieć o zalążkach motion capture zastosowanych w grze. Twórca do stworzenia ruchów postaci użył zdjęć swojego brata.

Mortal Kombat – Finish Him!

Ed Boon i John Tobias w 1992 roku stworzyli mocnego rywala dla Street Fightera. Do dziś fani bijatyk często dzielą się na zwolenników tylko jednego z tych dwóch tytułów.

Swój początek MK również miało na automatach, z czasem zostało jednak przekonwertowane na konsole i komputery. Jednym ze znaków rozpoznawczych Mortala są brutalne walki z wykończeniem, które nie raz powodowało frustrację, przez złożoną kombinację ruchów. Ale nie dajcie się zwieść, tytuł ten ma w sobie znacznie więcej. Do dziś powstała cała historia wokół bohaterów, zaczynając od symboli gry – Sub Zero i Scorpiona, w świecie Shang Tsunga, inicjatora turnieju najlepszych wojowników. Stawka jest najwyższa - ich życie.

Mario – bohater zwany Jumpmanem

Czy komuś trzeba przedstawiać hydraulika ratującego królewnę? Nawet jeśli nigdy nie graliście w żadną z części, jestem pewna, że znacie ogólny zarys fabuły. Jednak czy wiedzieliście, że nie zaczęło się od gry sygnowanej jego imieniem?

Po raz pierwszy spotykamy Mario, albo raczej Jumpmana, mogliśmy zobaczyć w grze Donkey Kong. To tam tytułowy antagonista – goryl porywa ukochaną naszego bohatera, więc wyruszamy jej na ratunek przez świat testujący naszą zręczność i refleks. Po ogromnym sukcesie, Jumpman dostał imię i brata. Razem stworzyli ikoniczne duo Mario i Luigiego, by trafić na konsole NES w grze Super Mario Bros i tak nie opuszczają nas aż do dziś. Kolejne części, mniej lub bardziej udane ekranizacje, zmiany w grafice, nowe grywalne postaci i niezliczona ilość i rodzaje merchu. Mario jest wszędzie.

Heroes III – Jeszcze jedna tura!

To już ponad 20 lat, a “Hirołsy” pozostają w naszych sercach i na komputerach, a my wracamy do tworzenia swoich zamków, miast i armii. To trzecia część serii wydana w 1999 roku uznawana jest za najpopularniejszą, a w 2015 roku doczekała się wersji HD dostępnej na platformie Steam oraz tabletach z Android i iOS.

Jaka jest najczęstsza myśl przy Heroes III? “Jeszcze jedna tura”, bez względu na tryb gry - solową kampanię, rozgrywkę ze znajomymi czy przez sieć, ciężko było się oderwać, chcąc przynajmniej sprawdzić pod jakim znakiem będzie nowy tydzień.

Gra doczekała się dodatków jak i wielu fanowskich map.

Fallout – “War... War never changes”

Od zawsze ciągnęło nas do różnorakich wizji postapokaliptycznego świata, od wybuchu bomby atomowej po nowatorskie wizje ze świata zbuntowanych maszyn . Fascynacja postapo stała się częścią popkultury graczy.

Fallout został okrzyknięty spadkobiercą gry Westland z 1988 roku, mimo że nie mają konkretnych powiązań. Akcja osadzona jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie jesteśmy mieszkańcem rządowego schronu przeciwatomowego, krypty numer 13 w ponurych realiach alternatywnej rzeczywistości. Czas zatrzymał się tam w latach 50’ gdzie obok charakterystycznej dla tamtych lat stylistyki, pojawiają się nowoczesne roboty i technologii. Nowe odsłony gry diametralnie różnią się od pierwowzoru z 1997 roku, który dał początek całego fandomu, który jest żywy aż do dziś.

