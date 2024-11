Kluczowe występy, które dały Maxowi Verstappenowi mistrzostwo świata

był jednym z tych, które zaważyły na losach mistrzowskiego tytułu, choć na pierwszy rzut oka wyglądał dla Maxa na nieudany. W sobotę Verstappen triumfował, natomiast w niedzielę znów starł się z Norrisem w bezpośredniej walce, ale tym razem nie obyło się bez kontaktu. Anglik próbował wyjść na prowadzenie, ale nie udało mu się to. Ponadto to on stracił na tym więcej, ponieważ w wyniku uszkodzeń auta i przymusowego pit-stopu spadł w głąb stawki. Holender tymczasem dojechał "tylko" na 5. miejscu, ale tym razem liczyło się co innego - zdobył więcej punktów od swojego konkurenta i wpłynął na jego psychikę, pokazując, że nie boi się naprawdę zaciętych pojedynków. Jeżeli ktokolwiek wtedy myślał, że Verstappen z mnóstwem sukcesów na koncie będzie ustępował przeciwnikom, to występem w Austrii mistrz wyprowadził go z błędu.