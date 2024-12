Polski rap ma się świetnie, ale… to oni robią furorę na świecie

Nie przez przypadek to właśnie oni zostali w 2022 roku zaproszeni jako goście specjalni

w Dublinie (Mango & Mathman vs. Aby Coulibaly & Monjola) i nie w drodze losowania zaprosił ich w 2024 r. do swojego słynnego programu The Tonight Show Jimmy Fallon. Rok później Kneecap ruszą w trasę po Australii, potem po Stanach i największych festiwalach w Europie. Ich występy ogłoszono już na

i na OFF Festivalu w Polsce. „Zetknięcie się z mocnym, irlandzkim rapem w wykonaniu tego tria to zupełnie nowe doświadczenie. O ich koncercie w Katowicach będzie się mówiło długo i głośno” –

, dyrektor artystyczny OFF-a.