Kobiece postaci z gier, które pokochali fani

. Nikogo też nie dziwi, gdy to protagonistka walczy o losy świata, czy staje do walki z potężnymi przeciwnikami.

Dzień Kobiet to doskonały moment na wspomnienie o kilku bohaterkach, które zapadły w pamięć wielu graczom.

1. Vi - League of Legends

Vi już od zawsze cieszyła się sympatią u graczy League of Legends, ale rzeszę fanów zyskała przede wszystkim przy okazji premiery serialu Arcane. Ma trudny charakter, jest impulsywna i nie lubi się podporządkowywać. W pierwszej chwili brzmi to jak lista wad, jednak właśnie dzięki temu, w połączeniu z odwagą i dobrym sercem, Vi potrafi przekuć swoje wady w zalety.

. Podniosło się wiele głosów krytyki wywołanych wyglądem postaci, a społeczność graczy wrzała od dyskusji na temat "kanonów kobiecego piękna"... w grach. A za co kochamy Aloy? Właśnie za to, że jest prawdziwa, odważna i silna. Mimo wszelkich przeciwności dąży do celu i ratuje swój świat. Jest idealnym przykładem niezłomnej protagonistki, która jednocześnie przełamuje wszelkie schematy, również wśród graczy.

