Kolejny Polak w G2. "Zeek" dołącza do drużyny Valoranta

Zygmunt na transfer do topowej na świecie drużyny zapracował sobie dzięki dobrej grze w barwach THOSE GUYS oraz nolpenki. To właśnie z tym drugim zespołem dostał się m.in. na kończący rok turniej First Strike Europe, który zakończył na miejscach 5-8. Jego gra jednak na tyle zaimponowała właścicielom G2, że ci zdecydowali się zaproponować mu miejsce w składzie.