Żużel: „Magiczny” Janowski i „Byczy” Pawlicki. Wymarzona inauguracja!

„Ogromnie się cieszę i jestem dumny z postawy całej drużyny. Przed meczem wiedzieliśmy dwie rzeczy: że Włókniarz jest bardzo mocny, a my… naprawdę lubimy ścigać się w Częstochowie. Te dwa czynniki zwykle gwarantują świetne widowisko i tak było również tym razem. Każdy z nas dał z siebie wszystko i przyczynił się do sukcesu. Wspaniale do drużyny wszedł nasz młodzieżowiec, Hubert Jabłoński. Ma dopiero szesnaście lat, ale pokazał, że potrafi już wiele i ma charakter do żużla. Jego punkty były dla nas szalenie ważne. Taki mecz na pewno motywuje jeszcze bardziej do ciężkiej pracy. Już zabieramy się do działania i skupiamy na najbliższym meczu u siebie” – deklaruje kapitan Unii Leszno,

„Nie patrzę na wyścigi pod tym kątem. Oczywiście znam i cenię klasę Bartka, ale pod taśmą jest dla mnie po prostu rywalem, którego staram się pokonać. Cieszę się, że pomogłem drużynie wygrać bardzo rudny mecz. To dopiero początek długiej drogi, dlatego musimy utrzymać koncentrację i podchodzić do każdego kolejnego spotkania z podobną mobilizacją” – powiedział Michelsen.

W pierwszym niedzielnym meczu beniaminek z Ostrowa podejmował GKM Grudziądz. Choć była to pierwsza runda spotkań, mecz okrzyknięto „starciem o utrzymanie”, bo w ostatnich latach to właśnie ekipa z kujawsko-pomorskiego kilka razy unikała spadku w ostatnich kolejkach. Ewentualna wygrana miała zwiększyć szansę Ostrovii w walce o pozostanie w PGE Ekstralidze. Zderzenie z elitą było jednak brutalne. Swój pierwszy od 24 lat mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej gospodarze przegrali różnicą aż dwudziestu punków!

Wydawało się, że wyżej w tej rundzie już nikt nie wygra, bo w drugim niedzielnym meczu do Wrocławia przyjechał naszpikowany gwiazdami z Grand Prix Apator Toruń. Wszyscy spodziewali się zaciętej rywalizacji, ale obrońcy tytułu szybko zweryfikowali plany gości. Już po pierwszej serii startów Sparta prowadziła dziesięcioma punktami. „Anioły” wygrały piąty wyścig i… był to ich ostatni sukces w tym meczu. Mistrzowie Polski rozgromili Apator aż 59:31. Fenomenalnie spisał się