Po co mi komputer rowerowy GPS?

Na pytanie, po co rowerzyście komputer do roweru, w zasadzie odpowiedzieliśmy sobie sami już w podtytule. Chodzi o to, żeby jazda na rowerze sprawiała nam jeszcze więcej przyjemności. Do takiego wniosku doszliśmy korzystając z

W dobie smartfonów i smartwatchów zwykłe liczniki rowerowe z podstawowymi funkcjami – takimi jak prędkość chwilowa, maksymalna, średnia, pokonany dystans i całkowity przebieg roweru – są już wspomnieniem. Dawno wylądowały tam gdzie płyty CD z muzyką - albo dyskietki, jeśli ktoś je jeszcze pamięta. Przeciętny rowerzysta ma już tyle gadżetów, z których korzysta w życiu codziennym, a które może wykorzystać również na rowerze, że kolejne wydają się po prostu zbędne. Okazuje się jednak, że gdy mamy już na kierownicy konkretny komputer pokazujący żądane dane, czy też drogę którą mamy jechać, a przy okazji nie musimy już montować do roweru swojego telefonu i uruchamiać specjalnej apki, albo w trakcie jazdy co chwilę patrzeć na zegarek, życie staje się właśnie o te kilka kroków prostsze i bardzo, ale to bardzo łatwo można się do tego przyzwyczaić. Dlaczego?

do wielu rzeczy. To nie tylko podstawowe dane: prędkość, dystans, czas. To także nawigacja, komputer obliczający nasze możliwości i potrzeby treningowe, asystent pomagający oszacować czas przyjazdu na koniec zaplanowanej trasy, czy wskazujący kiedy zbliża się niebezpieczny zakręt, albo wzywający pomoc gdy przydarzy nam się coś niedobrego. Co więcej nie jest to kolejny gadżet, który ma więcej funkcji niż potrzebujemy. Wystarczy ruszyć się tylko trochę dalej od miejsca zamieszkania, albo zabrać rower na wakacje, aby szybko przekonać się, jak bardzo to urządzenie ułatwia nam życie.

Nawigacja w komputerze rowerowym jest tym, co przede wszystkim odróżnia te urządzenia od zwykłych liczników, czy prostych urządzeń z GPS umożliwiających jedynie zapisywanie swojego śladu na mapie. Zanim wyruszymy w drogę, trasę można zaplanować. W odróżnieniu od tego, czego używalibyśmy do przejechania samochodem z punktu A do B, aplikacje rowerowe umożliwiają na przykład wybranie nawierzchni, po której chcemy się poruszać. Co ważne, obecnie bardzo rzadko się mylą. Sytuacje jak na przykład taka, w której poprosimy aplikację współpracującą z danym komputerem o narysowanie nam pętli z wybranego miejsca startu, o określonej długości, dostosowaną konkretnie do roweru szosowego (takie opcje też są), a ona zaprowadzi nas w las, praktycznie nie mają już miejsca. Z kolei w trakcie jazdy do dyspozycji mamy czytelny wyświetlacz i proste komunikaty oraz wskazówki. Jest także coś, co odróżnia nawigację w urządzeniu na kierownicy od tej w zegarku – czytelny profil trasy. Opcja wprost niezastąpiona, bo kto po kilometrze podjazdu nie chciałby wiedzieć, kiedy on wreszcie się skończy? No i pokazuje

pod kątem intensywności, a potem zamiast samodzielnie o tym pamiętać, komputer powie ci co robić i ile powtórzeń podjazdu, czy mocnych odcinków wykonać. Dodatkowe czujniki mocy w korbie lub pedałach dadzą twojemu urządzeniu kolejne dane do przetworzenia. Wtedy pokaże na przykład to, z jaką intensywnością możesz jechać, żeby ukończyć zaplanowaną trasę, albo to ile pary w ogóle zostało ci jeszcze w nogach – z czujnikiem mocy odblokowują się funkcje Staminy. A kiedy pogoda za oknem zmusza cię do wybrania trenażera rowerowego, niektóre z liczników mogą się łączyć z modelami smart i zadawać im określone profile jazdy. Opcje pomyślano tak, aby było to łatwe w użyciu, dzięki czemu waty wykręcone pod dachem zarejestrują się na Stravie, a nie posłużą jedynie ogrzaniu powietrza wokół.