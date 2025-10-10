Rowery
© Dawid Wilkus
MTB
Konkurs: Oglądaj Red Bull Rampage i wygrywaj nagrody!
Rower, jersey startowy, rękawiczki, plecaki, kapelusze - jest naprawdę grubo! Dowiedz się, co zrobić, by zgarnąć nagrody w konkursie "Watch & Win" oglądając transmisję z Red Bull Rampage 2025!
Tak, tak! Dobrze Ci się wydaje — Red Bull Rampage zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nasz coroczny konkurs, w którym do wygrania są kozackie nagrody - w tym customowy rower złożony przez startującego w zawodach Szymona Godźka! Ponieważ w ubiegłym sezonie otrzymaliśmy ponad 600 kreatywnych zgłoszeń, wierzymy, że i tym razem udział w zabawie weźmie co najmniej kilkuset fanów i fanek dwóch kółek.
No dobrze, czas na konkrety. Co trzeba zrobić i jak wygrać kozackie nagrody?
Najważniejszym elementem jest oglądanie transmisji z zawodów w Red Bull TV. Rywalizacja panów odbędzie się w sobotę, 18 września*, i to właśnie jej będzie dotyczyło pytanie konkursowe. Przypominamy również, że 16 września transmitować będziemy także rywalizację kobiet, które w ubiegłym sezonie zaliczyły swój pierwszy pełnowymiarowy start w zawodach w Utah!
*Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz oglądać zawodów na żywo — nie przejmuj się. Powtórka będzie dostępna w Red Bull TV, a na pytanie konkursowe możesz odpowiedzieć przez cały tydzień — do 25 października.
Pytanie konkursowe
To ono budzi zawsze najwięcej emocji, więc w tym roku postawiliśmy na coś naprawdę szalonego. Panie i Panowie, aby powalczyć o nagrody, musicie wymyślić: Jaki tytuł powinien mieć film o starcie Szymona w Red Bull Rampage - i dlaczego?
Dobre, prawda? Już nie możemy się doczekać Waszych odpowiedzi! Formularz do ich zgłaszania pojawi się na tej stronie 18.10.
Nagrody
I miejsce:
- Rower Specialized P3
- Koszulka startowa Szymona Godźka
- Plecak Red Bull Rampage
- Kapelusz Red Bull Rampage
- 4-pak Red Bulla
II miejsce:
- Rękawiczki rowerowe i skarpety Godziek Brothers
- Plecak Red Bull Rampage
- Kapelusz Red Bull Rampage
- 4-pak Red Bulla
III miejsce:
- Plecak Red Bull Rampage
- Kapelusz Red Bull Rampage
- 4-pak Red Bulla
IV–VI miejsce:
- Plecak Red Bull Rampage
- 4-pak Red Bulla
Tak więc przypominamy - 18 października, kibicujemy Szymonowi Godźkowi i angażujemy pokłady kreatywności, by wymyślić nazwę filmu o jego spektakularnym występie!