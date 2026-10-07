Konkurs: Watch and Win – oglądaj Red Bull Rampage i wygrywaj nagrody!

Rowery
10 października o godzinie 18:00 startuje transmisja z rywalizacji mężczyzn na Red Bull Rampage. W gronie faworytów jest oczywiście Szymon Godziek, który po raz dziewiąty wystartuje w legendarnej imprezie. „Freeride’owe Igrzyska” możesz oglądać na żywo tylko w Red Bull TV, a poza niezwykłą dawką emocji możesz sobie też zapewnić niezwykłe nagrody – w tym nawet rower dirtowy Specialized P.3. Jak to zrobić? Już wyjaśniamy!
W ubiegłych latach, w trakcie konkursów Watch and Win, uczestnicy opisywali swoje ulubione momenty zawodów. W tym sezonie idziemy o krok dalej. Każdy konkursowicz musi wcielić się w rolę komentatora i na swój własny, kreatywny sposób napisać, jak skomentowałby przejazd naszego ridera. Pole na odpowiedź będzie dostępne poniżej:
NAGRODY:
1. MIEJSCE
- Rower Specialized P.3
- koszulka z kolekcji Szymona Godźka (rozmiar M)
- czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
- bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle,
- plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
- 4-pak Red Bull
2. MIEJSCE
- Kask ABUS HiDrop (rozmiar do wyboru)
- koszulka z kolekcji Szymona Godźka (rozmiar M)
- czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
- bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle,
- plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
- 4-pak Red Bull
3. MIEJSCE
- Czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
- bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle
- plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
- 4-pak Red Bull.
Jeszcze raz przypominamy - transmisja startuje w sobotę 10 października o godzinie 18:00. Nastawiajcie budziki, przypomnienia, ustawiajcie się z ziomkami, bo będzie się działo!
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