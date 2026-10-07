Konkurs: Watch and Win – oglądaj Red Bull Rampage i wygrywaj nagrody!

Szymon Godziek Szymon “Szaman” Godziek to jeden z najlepszych freeriderów na świecie! Nie straszne mu 30-metrowe skocznie i pionowe ściany kanionów! W sezonie 2019 na Red Bull Rampage wywalczył nagrodę publiczności.

, który po raz dziewiąty wystartuje w legendarnej imprezie. „Freeride’owe Igrzyska” możesz oglądać na żywo tylko w Red Bull TV, a poza niezwykłą dawką emocji możesz sobie też zapewnić niezwykłe nagrody – w tym nawet rower dirtowy Specialized P.3. Jak to zrobić? Już wyjaśniamy!