Szymon Godziek - Red Bull Rampage - konkurs
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MTB

Konkurs: Watch and Win – oglądaj Red Bull Rampage i wygrywaj nagrody!

Rower dirtowy, kask oraz kozackie akcesoria Red Bull Rampage. Oglądaj zawody na żywo, kibicuj Szymonowi Godźkowi i zgarniaj nagrody z najwyższej półki.
Autor: Red Bull Polska
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Red Bull Rampage

Legendarne Freeride'owe Igrzyska wracają do Utah. Oglądaj transmisję w Red Bull TV: 8 i 10 października!

United States

Szymon Godziek

Szymon “Szaman” Godziek to jeden z najlepszych freeriderów na świecie! Nie straszne mu 30-metrowe skocznie i pionowe ściany kanionów! W sezonie 2019 na Red Bull Rampage wywalczył nagrodę publiczności.

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10 października o godzinie 18:00 startuje transmisja z rywalizacji mężczyzn na Red Bull Rampage. W gronie faworytów jest oczywiście Szymon Godziek, który po raz dziewiąty wystartuje w legendarnej imprezie. „Freeride’owe Igrzyska” możesz oglądać na żywo tylko w Red Bull TV, a poza niezwykłą dawką emocji możesz sobie też zapewnić niezwykłe nagrody – w tym nawet rower dirtowy Specialized P.3. Jak to zrobić? Już wyjaśniamy!
W ubiegłych latach, w trakcie konkursów Watch and Win, uczestnicy opisywali swoje ulubione momenty zawodów. W tym sezonie idziemy o krok dalej. Każdy konkursowicz musi wcielić się w rolę komentatora i na swój własny, kreatywny sposób napisać, jak skomentowałby przejazd naszego ridera. Pole na odpowiedź będzie dostępne poniżej:

NAGRODY:

1. MIEJSCE
Rower Specialized P.3 - kozacka główna nagroda!

Rower Specialized P.3 - kozacka główna nagroda!

© Specialized

  • Rower Specialized P.3
  • koszulka z kolekcji Szymona Godźka (rozmiar M)
  • czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
  • bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle,
  • plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
  • 4-pak Red Bull
2. MIEJSCE
Kask ABUS HiDrop - nagroda za 2. miejsce

Kask ABUS HiDrop - główna nagroda za 2. miejsce

© ABUS

  • Kask ABUS HiDrop (rozmiar do wyboru)
  • koszulka z kolekcji Szymona Godźka (rozmiar M)
  • czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
  • bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle,
  • plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
  • 4-pak Red Bull
3. MIEJSCE
Plecak z kolekcji Red Bull Rampage - główna nagroda za 3. miejsce!

Plecak z kolekcji Red Bull Rampage - główna nagroda za 3. miejsce!

© Red Bull Shop

  • Czapka Red Bull Rampage Freeride Corduroy Cap
  • bidon Red Bull Rampage Freeride Bottle
  • plecak Red Bull Rampage Freeride Backpack
  • 4-pak Red Bull.
Jeszcze raz przypominamy - transmisja startuje w sobotę 10 października o godzinie 18:00. Nastawiajcie budziki, przypomnienia, ustawiajcie się z ziomkami, bo będzie się działo!

Dowiedz się więcej

Red Bull Rampage

Legendarne Freeride'owe Igrzyska wracają do Utah. Oglądaj transmisję w Red Bull TV: 8 i 10 października!

United States

Szymon Godziek

Szymon “Szaman” Godziek to jeden z najlepszych freeriderów na świecie! Nie straszne mu 30-metrowe skocznie i pionowe ściany kanionów! W sezonie 2019 na Red Bull Rampage wywalczył nagrodę publiczności.

PolskaPolska
MTB
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