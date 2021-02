Konrad Dąbrowski: Dakar mnie nie zawiódł. Był przerąbany

Konrad Dąbrowski podbił rajdowy świat w swojej kategorii wiekowej. Najmłodszy uczestnik ostatniego Dakaru jako jedyny polski motocyklista dotarł bezpiecznie do mety i zajął fenomenalne 3. miejsce w klasyfikacji „Marathon”. Niedawny maturzysta z wyróżnieniem zdał prawdziwy sportowy egzamin . Syn Marka, piętnastokrotnego uczestnika Dakaru, opowiedział nam o wrażeniach z Arabii Saudyjskiej.

Przed debiutem w Dakarze nasłuchałeś się wiele o tej imprezie. Jak wypadła weryfikacja z rzeczywistością?

Konrad Dąbrowski: Muszę przyznać, że Rajd Dakar mnie nie zawiódł. (śmiech) Było naprawdę ekstremalnie ciężko. Bez dwóch zdań, to najtrudniejsze sportowe wyzwanie, jakiego dotąd doświadczyłem. Miało być skrajnie trudno i było. Faktycznie, słyszałem wiele opowieści i legend, ze wszystkich przestróg wyłaniał się obraz mega wyczerpującego wyścigu i tak właśnie to wyglądało.

Co stanowiło największe wyzwanie?

Na pewno teren. Potężne wydmy na zmianę z wielkimi, ostrymi kamieniami. Nie ukrywam, dostałem na nich w kość. Wszystko ciężkie, co można sobie wyobrazić na trasie, tam było skumulowane na każdym odcinku. Nawigacja też była piekielnie trudna i skomplikowana. Do tego sam dystans wysysał siły. Pełna kumulacja trudności.

Tata i Jacek Czachor nadal przekonywali cię, żebyś jechał wolniej?

Już mi tak nie mówili, ale stale uczulali, żebym jechał z głową, na miarę możliwości i brał poprawkę, że to jest naprawdę bardzo długi wyścig. Posłuchałem ich i wiem, że to było mądre. Codziennie pierwsze kilometry poświęcałem na analizę tego, w jakiej byłem formie. Sprawdzałem, czy pot kapał mi z brwi, ile sił kosztowała mnie jazda, ile kilometrów czekało mnie danego dnia itd. Dużo decyzji podjąłem na podstawie porannego samopoczucia. Organizm sam mówił mi, kiedy mogłem przycisnąć, a kiedy potrójnie uważać. No i to był klucz. Rady ojca i Jacka są nieocenione, jestem im ogromnie wdzięczny i korzystając z okazji pragnę im podziękować z całego serca.

Afryka dała Dąbrowskiemu wiele lekcji © Marcin Kin

Miałeś poważny kryzys?

Miałem. Po 4. etapie czułem się psychicznie bardzo kiepsko. Trzy wcześniejsze odcinki były bardzo szybkie, jazda ryzykowna, a mi strasznie zależało na dojechaniu do mety. Zacząłem tracić pewność, czy dam radę, czy wytrzymam takie tempo i czy wszystko zależeć będzie ode mnie. Kilka dni w takim napięciu dały o sobie znać, byłem spompowany.

Co pomogło?

Tata. Bardzo podniósł mnie na duchu. Przeżył to wszystko i wiedział doskonale, jakie obawy mogą mnie dopaść. Pomógł mi wszystko przeanalizować, podpowiedział jak odczytywać pewne symptomy i natchnął mnie do dalszej walki. Kolejnego dnia czułem się już o wiele lepiej, przypomniałem sobie, po co tam pojechałem. Po metę. I poszło.

Dwóch Dąbrowskich na mecie w Dakarze © Marcin Kin

Widziałeś zawodników walczących o czołowe miejsca. Jak oceniasz ich jazdę i postawę na biwaku?

To są zwierzaki. Byłem w szoku. Szczerze ich podziwiam i chcę dążyć do ich poziomu. Oni są niesamowici. Prędkość, z jaką jadą, na razie wydaje mi się jakimś kosmosem. A do tego ich umiejętności nawigacyjne! Trzeba pamiętać, że czołówka otwiera trasę, więc musi naprawdę mocno kombinować w terenie przy ogromnej szybkości. To rajdowcy kompletni, którzy naturalnie łączą myślenie, nawigację i oszałamiającą prędkość. W ogóle cała etyka ich pracy robi wielkie wrażenie. Jest od kogo się uczyć i kogo gonić.

Co to jest klasa „Marathon”?

W klasie „Marathon” startują motocykle, w których nic nie zostało wymienione, nie zastosowano żadnych modyfikacji. Zawodnicy ścigają się na sprzęcie, który wyjechał z taśmy produkcyjnej. W trakcie rajdu nie można wymieniać podstawowych części, np. zawieszenia, wydechu, silnika, ramy itd. Do tej kategorii właśnie zostałem zgłoszony.

Kiedy poczułeś, że jedziesz na podium w tej klasyfikacji?

Nie poczułem! (śmiech) Serio. To było w sumie dość zabawne. Podczas rajdu nie zaprzątałem sobie tym głowy, skupiałem się na swoich zadaniach, słuchałem rady taty, a on nic mi o tym nie wspominał. Dopiero przed ostatnim etapem dowiedziałem się, że jestem na pozycji medalowej. Teraz myślę, że to chyba dobrze, bo nic nie odwracało mojej uwagi od wykonywania planu. Ten ostatni odcinek specjalny ułożył się dla mnie bardzo dobrze i pewnie dowiozłem podium. To była ogromna satysfakcja, czułem się fantastycznie.

Jak zareagował tata?

Obaj poryczeliśmy się ze szczęścia. Widok twarzy taty był bezcenny, nie da się tego opisać. Bardzo rzadko widzi się ludzi tak szczęśliwych, a świadomość, że to za moją sprawą ojciec był w takim nastroju, to coś pięknego.

Jakie były jego pierwsze słowa na mecie?

Powiedział, że jestem gość. Że przekroczyłem pewną granicę i że jest ze mnie dumny. Ciężko w takich chwilach powiedzieć coś szczególnie wysmakowanego, coś nowego. Tak naprawdę niczego nie musiał mówić, wszystko widziałem w jego oczach. A on na pewno w moich.

Spotkał paru znajomych?

Ojej, mnóstwo! (śmiech) Codziennie ktoś podchodził do naszego namiotu i wspominał z tatą stare czasy, a jeśli go nie było, to zagadywał do mnie „oh, young Dabrowski, I raced with your father”! To było mega miłe. Widać, że tata wciąż jest pamiętany i szanowany w dakarowej rodzinie.

Co mówili dowiadując się, że masz 19 lat?

Różnie. I to się zmieniało. Początkowo wiele było opinii, że jestem za młody na takie atrakcje, że mój organizm sobie nie poradzi, że próbuję za wcześnie. Im bliżej mety, tym te oceny były bardziej przychylne. Wielu ludzi mi gratulowało i wyrażało pewnego rodzaju uznanie, że w takim wieku dojechałem tak daleko. Przyszedł też dziennikarz z Dakar.com. Powiedział, że śledzi moją jazdę, jest pod wrażeniem i uważa, że przyglądają mi się fabryczne zespoły. Przyznał, że nigdy nie wiedział tak młodego motocyklisty, tym bardziej walczącego w pierwszej „trzydziestce”. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale to na pewno strasznie miłe i piekielnie mobilizujące.

Co teraz?

Muszę odpocząć i przybrać na wadze. (śmiech) Serio. Chcę przytyć i to sporo, nawet kilkanaście kilogramów. Fajnie byłoby ważyć w okolicach 80 kilo, ale musi to być mądra waga, włożona w masę mięśniową, która jednak nie może wpłynąć na moją motorykę. Ciężsi zawodnicy mają w Dakarze łatwiej. Widziałem, że lepiej pod nimi pracował motocykl i mniej się męczyli.

Konrad Dąbrowski Dakar 2021 © Duust

Pamiętasz powroty taty do domu? Twój był podobny?

Mój na pewno był lepszy! Miałem królewskie powitanie. Myślałem, że w domu będą tylko mama, brat i mój ojczym, tymczasem zjawiły się dwie babcie i wujek. Mało tego! Przyszli sąsiedzi, gratulowali, cieszyli się. Było mega pozytywnie, a na finał, kiedy już siedliśmy sobie przy stole, z drugiego pokoju wyszła moja dziewczyna, która cały czas wkręcała mnie, że musiała zostać w Gdańsku! (śmiech) To była wspaniała niespodzianka. Młodszy brat przygotował balony, kartoniadę i specjalny filmik. Było mega. Tata nie był aż tak fetowany. Cóż, czasy się zmieniają. (śmiech)

Poczułeś, że to jest twój świat? Idziesz w to?

Tak. Mimo, że momentami było przerąbane, czuję, że chcę to robić. Wiem, że mam jeszcze w tym sporcie duże rezerwy. Nie jechałem na sto procent, osiągnąłem jednak bardzo dobry wynik i ten rezultat mocno mnie motywuje. Wiem, że czeka mnie ogrom pracy, którego nawet jeszcze sobie nie wyobrażam. Chcę podjąć wyzwanie, bo czuję, że to dyscyplina, w której mogę się spełnić.