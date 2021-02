Konrad Dąbrowski – czego nie dotknie, to żre!

„Jestem zadowolony z rezultatu i czasów, ale tak naprawdę najbardziej liczyło się to, by wrócić na pustynię. Dakar bardzo mnie wyczerpał, a tego odpoczynku nie było wcale tak dużo. Muszę nawet przyznać, że wylatując do Dubaju jakoś szczególnie nie czułem głodu jazdy (śmiech). Ale kiedy tylko wsiadłem na motocykl i w trakcie pierwszego treningu pojechałem na wydmy, pod kaskiem od razu pojawił się uśmiech. Fajnie było wrócić do trybu rajdowego” – mówi Dąbrowski.

