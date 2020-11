Dakar. Ojciec był pierwszy, syn będzie najmłodszy!

Przez większą część sportowego życia Konrad poświęcał się motocrossowi. W Mistrzostwach Polski zadebiutował w wieku 13 lat. Przełomowy okazał się 2019 rok. Najpierw syn Marka wybrał się z Jackiem Czachorem do Maroka, by na saharyjskich piaskach poznać smak jazdy motocyklem dakarowym. Testy wypadły na tyle obiecująco, że jeszcze jesienią zdał egzamin na prawdo jazy i dwa dni później wystartował w Rajdzie Maroka. Już w styczniu tego roku wziął udział w Africa Eco Race, niezwykle wymagającym rajdowym maratonie, rozgrywanym na pierwotnych trasach Dakaru, ze startem we Francji i metą w stolicy Senegalu.

