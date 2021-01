Dakar Dąbrowskiego – maturzysta maratończyk!

„Jak zwykle mam mieszane uczucia. Cieszę się bardzo, że radzi sobie dobrze i jedzie szybko, a z drugiej strony nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ociupinkę zwolnił (śmiech). Znam go jednak dobrze, przeżywaliśmy to już w Africa Race i wiem, że proszenie go, by odjął gazu nie ma najmniejszego sensu. Ufam mu i wierzę, że nie podejmuje zbędnego ryzyka. Skoro mówi, że takie tempo mu odpowiada, to znaczy, że tak jest. Jest bardzo, naprawdę bardzo młody na taką imprezę. W Dakarze dominują zawodnicy bardziej doświadczeni, starsi, których organizmy lepiej znoszą ogromne obciążenia. Konrad musi to nadrabiać kondycją, techniką i głową” – tłumaczy Marek Dąbrowski.